 Медведчук подав до суду на Кіпіані: вимагає заборонити розповсюдження книги про Стуса

Про це Кіпіані повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Кум і пособник Путіна Віктор Медведчук подав на мене в суд щодо захисту своєї "честі", "гідності" та "ділової репутації" та "спростування недостовірної інформації" [лапки мої]", - написав Кіпіані.
За його словами, йдеться про книгу "Справа Василя Стуса", авторства Кіпіані, опубліковану у видавництві Vivat. Видавництво є співвідповідачем у цій справі.
"Медведчук вимагає заборонити розповсюдження (продаж) у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги. Отже, хто хоче мати це видання - поспішіть, бо хто знає, що буде завтра. І це, ясна річ, не реванш
Перше засідання по цій справі відбудеться у Дарницькому суді 2 жовтня 2019 року.
За часів СРСР Віктор Медведчук був адвокатом. Він був призначений захисником поета Василя Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. Поет був категорично проти Медведчука в ролі адвоката.
Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.
Влітку 2018 року під час зйомок фільму про Василя Стуса під назвою "Заборонений" актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що зі стрічки вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.
Режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.
З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.
а что еще оно требует запретить "на любой территории"??
медвечук - реально тупой.. не знает что запреты судов коломойского не действуют вне территории Украины?
Гнида паскудна.
Мы теперь заинтересованы в том, чтобы ваши избранники страну довели до белого каления, а вас согнули в кривой рог.
В согнутом положении вы гораздо полезнее Украине.
к "чести" этого ублюдка, оно не особо и скрывает кто оно такое и что планирует делать.
медведчуку даже понравится
Чи його люстрація не стосується?
Чи він не причетний до фальсифікацій правосуддя?
Чи він не є ворогом України і народу України ??
Але три роки тому проїздом був в окупованій Макіївці, є там ДК ім.Кірсанова,
так от побачив на ньому вивеску Біблиотека им. Василя Стуса..
Дошка зроблена окупаціонною владою.
Зараз пошукаю лінк.
Дивитесь дату матеріалу
Але газет українською нема, у школах час вивчання скорочений.
Зустрічаються старі дорожні знаки українською, старі вивіски магазинів.
как ,можно ,защитить то чего в априори нету у этого ведмедчука???
Тільки за Стуса ту гниду мертвечука, порошенківського кума, треба роздерти за ноги.