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 Політика України
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Все про:декларація (557) Мінекології (90) Антикорупційна прокуратура (953)

 САП погодила підозру заступнику міністра екології: Не задекларував будинок і ділянку на 5 млн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала підозру заступнику міністра екології та природних ресурсів України.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

Так, прокурори САП погодили підозру заступникові міністра екології за фактом подання недостовірних відомостей у деклараціях. Зокрема, він умисно не задекларував будинок і ділянку під Києвом загальною вартістю понад 5 млн гривень.

У САП не називають чиновника, проте сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки декларування недостовірної інформації у колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів України Віктора Канцурака.

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САП погодила підозру заступнику міністра екології: Не задекларував будинок і ділянку на 5 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145394
 
 
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якщо не задекларував, то хатинка не його. Злі люди підкинули разом з земельною ділянкою, щоб скомпрометувати 200 % чесну людину. Просто конфіскуйте будиночок, щоб не було компромату.
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