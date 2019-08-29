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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Арахамія (22)

 Арахамія не задоволений темпом ухвалення рішень у Раді: Потрібні зміни в регламент

Глава фракції СН Давид Арахамія не задоволений нинішнім днем ​​роботи парламенту через тривале прийняття рішень.

Про це він сказав журналістам в кулуарах, передає Цензор.НЕТ.

"Накопичилася маса важливих законопроектів, які має розглянути парламент. Щодня Верховна Рада має приймати не менше 10 законів. Такий темп, як сьогодні - це незадовільно, і президент у своїй промові натякнув на це", - сказав він.

Арахамія заявив про необхідність внесення змін до регламенту для прискорення ухвалення рішень.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює рівень зарплати нардепа (яку раніше він назвав мізерною), Арахамія сказав: "Для такого показника, як сьогодні, і ці 30 тисяч зарплати багато".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145390
 
   
 Топ коментарі
 
Все правильно...регламент нужно менять...что стадо обученное в Трускавце голосовало ща законы даже не читая их.
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даешь пятилетку за одну сессию!!!))
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Откуда вы мля лезете?!
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Міністр оборони... вже хвилин 20 не можуть знайти. Цей кандидат точно має стати міністром? Оборони! Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент - Цензор.НЕТ 154Його Юзік з"їв
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его нашли собрались что то там на трибуне шепотом во Министр Обороны шото там блеяло...докладало...короче.... стремный пацан с тусовки....
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тю я думал нам новый камуфло подгонят как у минстра а тут тю
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Гелетей был лучше. Или Муженко? А шо этот не подошел,неказистый на вид? Или тихо говорит?
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щоб бєнівських котів у мішку, не вдупляючись по суті, одноголосно затверджували суцільним "одобрямсом"?
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розбити Раду на групи і голосувати погрупно
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Як сказав якийсь ординець - парламент это не место для дискуссий.
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Все правильно...регламент нужно менять...что стадо обученное в Трускавце голосовало ща законы даже не читая их.
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Прям очень долго, Обсуждение фракций, потом обсуждения депутатов, и каждый раз голосование. Регламент такой, как будто кота за яйца тянут
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А как надо？ без обсуждений？ как в паРаше？
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ну вот сейчас темп взяли норм, а сначала жесть была.
1 минуту просто регламент давать на каждую реплику и все.
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парлямєнт - нє мєсто для рєплік! Нах на фацебоок
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300 людей без відповідної освіти мають приймати закони після 1 хв обговорення, ви серйозно?
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Над законами основная работа должна идти в комитетах. И каждый закон депутат должен прочитать задолго до принятия решения, быть подготовленным, разве не так?
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законопроекти подавалісь бєз содєржанія
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Дивіться,щоб той "темп" нам всім боком не виліз
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от як пацюки забігали! Заметушились в прєдчувствії фінансових потоков
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нет чтобы одним списком голосовать за все поправки, чего тянуть)) и по домам))
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їм мальчіков пріготовілі, ну, ілі согласно дізорієнтації
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тра' швидко шахєр-махєр мутіть, шоп ніхто нічо не поняв
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Арахамия та к черту тот регламент, давай в селепую конвеером принимать все то что рожает зе
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У Радуцкого, видимо, это подсознательное желание- получить #уй в свою жопу. Ну и дебилы.
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Прааативный им нужен для того, чтобы самим было не так прааативно.
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іде тот министр оборони... готов сюжетик для 95 квартала! але вони у в Раді.... Шо делать?
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Заведите кнопку ЗА 255 "БЕЗЕелёных прислуг" на смартфон Каломумойского и процес пойдёт гораздо быстрее
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надо темп такой чтобы смс-ки с матами некогда было писать
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а чо им париться, глава конституционного суда чокается с богданом в ВР во время принятия присяги депутатов, так что можно что угодно принимать и любого качества, КСУ оценит положительно
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Как там на паРаше думу называют? Бешеный принтер? Арахнид и нам такое устроить хочет?
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Беня молодец со своим другом собакиным нормально развели зебобиков
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Зебобики на Цензоре...реагируют на заголовки новостей а сами новости не читают...
Так и стада обучннное в Трускавце должно голосовать по заголовку законопроектов...текст закона им знать не обязательно...
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Блин, какой мрак... Читаю сегодня новости... Такое впечатление, что все, что медленно строилось пять лет сейчас за пару недель раскрыт. Страшно представить, какие законы они напринимают. Вся власть в руках дилетантов.
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Великого Чарли вы всё равно по скорости не переплюнете.
Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент - Цензор.НЕТ 2222
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зебилы у вас вовка и его прес секретарь совсем епанутые какой сейчас год ау олени Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент - Цензор.НЕТ 2320 Арахамия не доволен темпом принятия решений в Раде: Нужны изменения в регламент - Цензор.НЕТ 6871
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це мабуть минулорічний тєкст - тому чотири. А щас нада було швидко шось вкинути - копі-паст - і йєсть!
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Слухають Пристайко.
Може ЄС хоч за нього проголосує.
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напьорсточнік может двігать шарік бистрєйє чєм рєгламєнт позволяйєт
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Зебилы, вы понимаете, что они "забацают" на этих трех кнопках, которые они изучали в Трускавце? Это будет почище того, что забацал скоморох на пианино. Они даже прочитать не успеют то, за что "дирижер" Разумков прикажет им голосовать. Вам же потом жить с этими законами. Вы точно это хотели?
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Треба обмежити час на обговорення. Або починати засідання з 6-00 і до 10-00 обговорювати закони порядку денного. А потім тільки приймати закони. Бо ці підніжки геращенки і шуфрічі не дадуть працювати.
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До законів не дійшли.
Сьогодні роблять призначення в уряді.
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тона кокса - і работа пойдьот бистрєйє!

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Це пі...... пі.... пі...
Дивлюсь його весь час тримають в кадрі. Вечірній квартал.
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К чёрту эту old school! Надо принимать законы пакетами, по 50-80 штук в день. А обсуждать их в Раде нечего, да и некому, да и нечем. Их уже Беня с Новинским обсудили за водочкой с икрой и Разумкову спустили на формальное утверждение.
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кстаті, для етого нє нать 450 рил - достаточно тєхнічєскіх работніков, а дєпутатов упразніть!!!
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Изменить регламент предлагал ещё Парубий. В частности - дурацкое зачитывание депутатских запросов целый день в пятницу.
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Ура товарисчи, вперёд к коммунизму.
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пока повестка не будет проголосована - вр ни шагу домой.
вроде так было в какой то предидущей новости...
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