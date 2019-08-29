 Головне завдання нового уряду - економічне зростання, - прем'єр-міністр Гончарук

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Перед новим урядом найважливіше завдання – економічне зростання, тому що всі проблеми, які я перерахував, вирішуються економічним зростанням. Нам потрібно рости. Рости не на 2-3%, а мінімум на 5-7%", - сказав він.
Серед головних проблем Гончарук назвав розбиту інфраструктуру, жахливий стан ЖКГ, війну на сході країни і корупцію.
За словами кандидата на посаду прем'єра, для забезпечення економічного зростання потрібно зробити ресурси дешевими, знизити кредитні ставки за кредитами, забезпечити незалежність Нацбанку і змінити ставлення до України в світі.
Також Гончарук розраховує подолати контрабанду в країні як системне явище вже до кінця поточного року.
"Ще однією бідою України є контрабанда. Вона вбиває конкуренцію і не дає бізнесу нормально розвиватися. Це теж потрібно припинити, як це зробити ми добре знаємо... Я розраховую на те, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як про системне явище", - заявив Гончарук.
За його словами, одним з головних пріоритетів нового уряду України стане здешевлення кредитів, що є необхідною умовою для розвитку української економіки.
"В Україні може бути іпотека в гривні під 12-13% - це абсолютно точно можна зробити вже наступного року. Вже цього року може знижуватися процентна ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес, це може запустити будівництво і промисловість", - сказав Гончарук.
"Дешеве кредитування – одна з тактичних цілей, яку ми поставимо перед собою найближчим часом", - додав він.
Також Гончарук заявив, що Україна буде прагнути прискорити інтеграцію з європейським енергетичним ринком, а для цього на українському енергоринку та в інфраструктурі повинна бути забезпечена конкуренція.
"Енергоринок, інфраструктура – це сфери, в яких пріоритетно повинна бути забезпечена конкуренція. Це означає, що Україна буде прагнути до інтеграції з європейським енергетичним ринком. За планом, це повинно відбутися в 2023 році. Це дуже довго, і ми будемо робити все для того, щоб, як мінімум, не відкласти, а, як максимум, наблизити цю дату", - сказав він.
За словами Гончарука, всі ці заходи в комплексі з іншими факторами, призведуть до того, що люди будуть в платіжках отримувати менші цифри.
"Ми перестанемо дотувати неефективність і платити надприбутки монополістам", - додав він.
Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.
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Средняя номинальная зарплата(Июль 2019) 10791 грн/25.2218 = 435$
Минимальная зарплата 4173 грн/25.2218 = 165$
Государственный и гарантированный долг Украины - $ 82,4 млрд
Запасы газа в хранилищах 18.02 Миллиарда кубов
Долг Газпрома, перед Нафтогазом ~ 3 000 000 000$ + выигранный арбитраж
Профицит платежного баланса(июнь) 1.218 миллиардов $
+ Работает ассоциация с ЕС
+ Продолжено сотрудничество с МВФ/****
А ЩО БУДЕ?
Это зарплата ниже уровня Африки...
Европа стартует с 900-1000 $
Лучше бы вообще не давали. Хотят, чтоб не только внуки, но и правнуки продолжали отдавать взятые долги..
А на п'яти копійках далеко не поїдеш
1 Рост доходов граждан
2 Рост ВВП
Если просто рост ВВП то у нас вот недавно была власть которая добивалась росат ВВП повышением тарифов и налогов! но можно ли такое назвать ростом экономики! А достигать роста доходов граждан, то большой вопрос а за счет чего?!! Самый простой способ это снижение налогов, но что то мне подсказывает что налоги вы снижать не будите! а типа инвестиции ЛЯ ЛЯ ТОПОЛЯ то этого не будет пока рашка воюет с Украиной!!