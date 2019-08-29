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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Кабмін (3024) Гончарук_Олексій (13)

 Головне завдання нового уряду - економічне зростання, - прем'єр-міністр Гончарук

Назначенный сегодня премьер-министром Украины Алексей Гончарук озвучил приоритеты нового правительства и основные стоящие перед ним задачи.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перед новим урядом найважливіше завдання – економічне зростання, тому що всі проблеми, які я перерахував, вирішуються економічним зростанням. Нам потрібно рости. Рости не на 2-3%, а мінімум на 5-7%", - сказав він.

Серед головних проблем Гончарук назвав розбиту інфраструктуру, жахливий стан ЖКГ, війну на сході країни і корупцію.

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За словами кандидата на посаду прем'єра, для забезпечення економічного зростання потрібно зробити ресурси дешевими, знизити кредитні ставки за кредитами, забезпечити незалежність Нацбанку і змінити ставлення до України в світі.

Також Гончарук розраховує подолати контрабанду в країні як системне явище вже до кінця поточного року.

"Ще однією бідою України є контрабанда. Вона вбиває конкуренцію і не дає бізнесу нормально розвиватися. Це теж потрібно припинити, як це зробити ми добре знаємо... Я розраховую на те, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як про системне явище", - заявив Гончарук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром України. ВIДЕО

За його словами, одним з головних пріоритетів нового уряду України стане здешевлення кредитів, що є необхідною умовою для розвитку української економіки.

"В Україні може бути іпотека в гривні під 12-13% - це абсолютно точно можна зробити вже наступного року. Вже цього року може знижуватися процентна ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес, це може запустити будівництво і промисловість", - сказав Гончарук.

"Дешеве кредитування – одна з тактичних цілей, яку ми поставимо перед собою найближчим часом", - додав він.

Також Гончарук заявив, що Україна буде прагнути прискорити інтеграцію з європейським енергетичним ринком, а для цього на українському енергоринку та в інфраструктурі повинна бути забезпечена конкуренція.

"Енергоринок, інфраструктура – це сфери, в яких пріоритетно повинна бути забезпечена конкуренція. Це означає, що Україна буде прагнути до інтеграції з європейським енергетичним ринком. За планом, це повинно відбутися в 2023 році. Це дуже довго, і ми будемо робити все для того, щоб, як мінімум, не відкласти, а, як максимум, наблизити цю дату", - сказав він.

За словами Гончарука, всі ці заходи в комплексі з іншими факторами, призведуть до того, що люди будуть в платіжках отримувати менші цифри.

"Ми перестанемо дотувати неефективність і платити надприбутки монополістам", - додав він.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145388
 
   
 Топ коментарі
 
Средняя номинальная зарплата(Июль 2019) 10791 грн/25.2218 = 435$

Это зарплата ниже уровня Африки...
Европа стартует с 900-1000 $
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Фу , ни анализа , ни прогноза. Березовец превратился в пропагандона. Имхо
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Типичная демагогия временщиков. При овоще и Азирове то же самое болтали обворовивая Украину и сдавая ее паРаше.
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Бизнесу,болван, не даёт развиваться совсем не контрабанда,бизнес только растет в условиях конкуренции,мешают ему бешенного уровня налоги и взяточники из проверяльщицких контор с неимоверными правами.
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с языка снял но там ещё и ипотека в 12% в гривне к концу года и прочие обецянки Главная задача нового правительства - экономический рост, - премьер-министр Гончарук - Цензор.НЕТ 7527
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12% на ипотеку - это самое простовыполняемое обещание,если поручить его исполнять нормально образованному экономисту,а не юристу,базарному торгашу или философу или идиоту из МАУ.
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ХЗ,будем посмотреть,важно что торговец трусами с купленным дипломом не при делах.
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наврядли оно выполнит разве что попробует прибить почту из чайны
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На 29.08.2019 - уход правительства Гройсмана
Курс гривны к доллару: 25.2218
Международные резервы 21.8 миллиардов
Инфляция - 8.9%
Рост/падение ВВП +4.6%
Средняя доходность ОВГЗ 16%
Средняя номинальная зарплата(Июль 2019) 10791 грн/25.2218 = 435$
Минимальная зарплата 4173 грн/25.2218 = 165$
Государственный и гарантированный долг Украины - $ 82,4 млрд
Запасы газа в хранилищах 18.02 Миллиарда кубов
Долг Газпрома, перед Нафтогазом ~ 3 000 000 000$ + выигранный арбитраж
Профицит платежного баланса(июнь) 1.218 миллиардов $
+ Работает ассоциация с ЕС
+ Продолжено сотрудничество с МВФ/****

А ЩО БУДЕ?
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Средняя номинальная зарплата(Июль 2019) 10791 грн/25.2218 = 435$

Это зарплата ниже уровня Африки...
Европа стартует с 900-1000 $
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неплохой такой рывок...на бумагах госстата, месяца так вроде три -четыре назад звитувалы о средней в 8 500 грн.
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Шо це за "доходность по овгз 16%"???? Грося нароздавало... Хто "банкет оплачивать будет"?
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80 лярдов взяли всего под 16% годовых, по 12,8 лярда процентов в год отдавать, за три года 38,4 лярдов. А есть ещё и пятилетние.
Лучше бы вообще не давали. Хотят, чтоб не только внуки, но и правнуки продолжали отдавать взятые долги..
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надо было хряка с бандой не выбиратьукраинцам , это его сумасшедшие долги , приходится занимать на рынке под такие проценты , под которые дают валюту , иностранцам не прикажешь
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Як шо? Далі буде "всеобщее благополучие", ти наче Слугу народа не дивися.
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Экономический рост у Бени Каломумойского 100% будет
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Стань гривнею - відчуєш покращення!
А на п'яти копійках далеко не поїдеш Головне завдання нового уряду - економічне зростання, - прем'єр-міністр Гончарук - Цензор.НЕТ 2997
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Зарасти приехали, то грабил порошенко а теперь кто грабит?
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Где-то мы это уже слышали. Ах да все его папередники с того свою вступительную речь начинали.
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Сеня и кредиты под низкую ставку обещал и налоговое законодательство с налогами уровня Сингапура...
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Да уж... Под 46% годовых, как ныне, много попрет кредитоваться...
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а под 12% годовых, как предлагает новый премьер-министр?
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Половина экономики в тени..налоги,мля.. уберите, наконец долбаный НДС..
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да ладно, а чем закроешь НДС приток, есть у вас какие то экстра ресурсы для экспорта или реэкспорта
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Значить треба зробити депозити по 6% отже наріт буде забирати гроші з банків хто ж тоді кредитуватиме
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Разве здесь ктото спрашівал мненіе міколи рагуля? Нах іді отсель пьос смердящій шоп тебя радіаціонная туча уктьіла бібізяна запоребріковая
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Откуда вьіполз , болезньій , из солнечного Коми ?
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Какое-то противоречие у Гончарука, не находите? "Обеспечить независимость Нацбанка" и "ипотека в гривне под 12-13% уже в следующем году" А разве не НБУ устанавливает учетную ставку исходя из текущей экономической ситуации? За счет чего такая ипотека образуется? Хотелось бы узнать.
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ипотека в гривне под 12-13% - это абсолютно точно можно сделать - да ладно, странно, но у нас гипотека по 2,5-5%. ну 5% будет весьма не надёжным персонам.
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тут сразу много вопросов возникает! что по твоему рост экономики?
1 Рост доходов граждан
2 Рост ВВП
Если просто рост ВВП то у нас вот недавно была власть которая добивалась росат ВВП повышением тарифов и налогов! но можно ли такое назвать ростом экономики! А достигать роста доходов граждан, то большой вопрос а за счет чего?!! Самый простой способ это снижение налогов, но что то мне подсказывает что налоги вы снижать не будите! а типа инвестиции ЛЯ ЛЯ ТОПОЛЯ то этого не будет пока рашка воюет с Украиной!!
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прежние керманычи , зная , что народ сидел в большинстве своём в стабильной гривне -опустил эту гривну , а сними и всех кто в ней сидел почти в 4 раза, сейчас "молодые способные менеджеры" , зная, что за пять лет люди потеряли доверие к гривне и сидят в долларах и евро, которые покупали на кровно заработанные по курсам и 28 , и 32, и 36, и даже 40 , опять пытаются кинуть пересичных, как бы укрепляя гривну...
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Ипотека под 12-13 % ,это учётная ставка НБУ не 17% как сегодня , а 7-8 % , а значит инфляция должна быть ещё меньше ,не верится в уровень инфляции в Украине ниже 8% в год на сегоднешний день . Это ещё хорошо , что газ на рынке на минимуме за 10 лет, а если цена на газ пойдёт вверх ?
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