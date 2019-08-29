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 Політика України, Суспільство
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Все про:відставка (546) Супрун Уляна (516)

 Супрун і її заступники Ковтонюк і Лінчевський написали заяви про відставку

Глава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун написала заяву про звільнення на ім'я новопризначеного прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "Чекаємо на найближче засідання уряду, де їх розглянуть. А до того, як завжди, продовжуємо виконувати свої обов'язки".

Разом із нею заяви написали її заступники Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський.

Читайте також: Мене три дні звинувачують у підтримці кандидатури Супрун, а я не підтримую її, - Радуцький про причини нецензурної лексики в листуванні (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145385
 
   
 Топ коментарі
 
теперь вам дадут возможность завозить лекарства по старым ценам?
ну с накруткой в 300-500%?
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Хорошо что Собакова не уволили да зебилы?
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ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.

Зеленский посетит Варшаву с 31 сентября по 1 августа. Во время своей рабочий поездки он официально поддержит отмену моратория на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.
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Нарешті тобі видадуть польську лопату "Koval" і ти почнеш працювати. Зголоднів?
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Ні, а що? Торгуєш польськими сирами? У мене тут Лідл поряд, я перевезеного в нацтрусах не споживаю.
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Так, це популярна в Кенігсбергу пісенька. Лідл і Бєдронка - польські мережі супермаркетів.
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Я навіть не зрозумів про що ти кукурікнув. Що таке "польські сири" і що таке "лідл"? Я купую українські та болгарські сири, іноді голандські у Гудвайні.
Так що трапилося з твоїми трусами? Ти віз сир і пляснява перескочила на твій прутень? Медстраховки не маєш? Спробуй може прикладати слабкий розчин хлорного вапна, раптом допоможе? Відпишешся, іншим зебілам може стати у нагоді.
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Хлорку можеш випити, це переб'є від тебе сморід твоїх ссирів.
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Мішутко, я взагалі не фанат сирів. Ну сир і сир. Ти любиш смердючі, але грошей (grozhe) бракує? То загорни сир у шкарпетки.
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Сир в шкарпетках? О, це вже хайтек! Ти креативний бізнесмен - хто в трусах, а ти - в шкарпетках! І одразу продаєш в Гудвайн? Не відкривай секрет свого нацдобробуту!
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Власник Гудвайн:
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"Не секрет, что это продолжается, и богатые, не очень публичные и публичные люди покупают контрабанду."
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Все тут класне, якісніше, а при рівній якості - дешевше...
Обурює, чому польські дуже слабенькі грунти родять більше, кращу і смачнішу їжу, ніж українські чорноземи, які аж блищать за лезом плуга...
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Мішутко, ти сьогодні не у формі. Навіть розминочку не витримав, Відпочивай, мені сьогодні стібатися з тебе у повну силу в лом. Труси собі встиг купити? Чи підеш за сиром і світитимеш ду*** крізь дірки у штанях?
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Не піду, а поїду. Друг швейцарець в гості запрошує, колись працювали разом. Там і сирів подегустую. Мабуть, візьму відпустку. А може і ні, ще не вирішив.
А стібатися? З тебе!?
Це як вдарити ногов злого маленького свинопесика - це лишнє. Хай гавкає, така його природа.
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Mikо, може лайфхак? Бо хай-тек, це дещо інше.
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Будемо тепер пенсії платити тим хто в Польшу виїхав ? Спільна заява про підтримку боротьби України ? Ні не буде . Передача військовоїї допомоги ? Ні, не жди
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Ти собі на пенсію зароби, а люди якось про себе потурбуються. Допомоги він чекає... ********* тобі допоможе.
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Буде щось інше , ніж після зустрічі з ізраїльтяненом, коли військової допомоги не пообіцяли, нічого не дали, спільної заяви не було, підтримки не отримали, зате взяли зобв'язання платити тисячні ( в доларах) пенсії тільки не нам, а ізраїльтяненинам. а ти ще й іздіваєшся, мовляв зароби собі пенсію, звідки вона візьметься, я що, чиновник ?. З чого , коли молоді їдуть світ за очі на заробітки, а хазари на батьківщину за пенсією. Ну ти не з України, тобі платять-пишеш спам, тобі пофіг
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а звіти про витрачені кошти вони теж написали ?
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капець тепер "доступним лікам" і не тільки...не дарма ж Богатирьову відпустили...Готуйтеся тепер за скажені кошти купляти по повній ціні богатирьовське лайно замість дієвих препаратів європейського і вітчизняного гатунку....
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ты хочешь сказать что сейчас лекарства дешевые и доступные обычным людям?
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"хАчу сказать"!!! Бо маю купу знайомих і друзів, які завдяки цій програмі отримують ліки або взагалі безкоштовно, або за мізерну доплату..Сердцево-судинні, астматичні, і для діабетиків....Шо, не в курсі? І Супрун 100%-во ні хабарів не брала, ні власного зиску с посади не мала! А бариг та "відкатників" при МОЗ таки добре пошерстила! Дякую, Уляно!!!
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Теперь будут лечить методом Радуцкого - "х_й в жопу" и здоров!
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Наконец-то безграмотную фельдшерицу пинком под зад выкинут из Украины.
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Типерь украинские младенцы спасены от прививок!
Ура!
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Вот Супрун ушла..
А я в непонятке шо теперь делать с Манту, мочить или не надо?
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Совсем скоро те,кто лил гавно на Супрун, подвывая проплаченным негодяям типа дубинского,офигеют от цен на лекарства.
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"доктор смерть" має бути арештована і відповісти за свої злочини!
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да вот хер ты угадал !
сначала свинарчук,ты шо,не в теме ??
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Надо наказать того козла, который нарушая законы Украины, столько лет держал Супрун на должности и. о..
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Пиарится, цену набивает, за отставку не проголосуют. Ну, куда мы без нее.
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Типер спруньё путет лепилить папуасов в тиливизире пака ане ее не сожрут в натуре. Супрун і її заступники Ковтонюк і Лінчевський написали заяви про відставку - Цензор.НЕТ 6362 Супрун і її заступники Ковтонюк і Лінчевський написали заяви про відставку - Цензор.НЕТ 6362 Супрун і її заступники Ковтонюк і Лінчевський написали заяви про відставку - Цензор.НЕТ 6362
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Супрун і її заступники Ковтонюк і Лінчевський написали заяви про відставку - Цензор.НЕТ 6571

Сергій Фурса
Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon.
"Спасибі, Уляно
У новому Кабміні не знайшлося місця для найбільш гідного міністра з минулого уряду. Так буває.
Людина, яка найбільше заслуговувала увійти до уряду, йде під улюлюкання натовпу. Який не оцінив ані її, ані те, що Уляна зробила для українців. А вона, чорт забирай, зробила те, у що ніхто навіть не вірив. І що ніхто ніколи не робив до неї. І, на жаль, їй не дали завершити. Так буває, що під гасла боротьби з корупцією йде та людина, яка з нею реально успішно боролася. Так буває, що під гасла про простоту і близькість до народу йде найпростіший із міністрів, хто був максимально близький до звичайних людей. Це сумно. Це печально. Це огидно.
Але зараз час просто сказати спасибі. Спасибі, Уляно.
Спасибі за те, що показала, що так можна. Що можна зрушувати гори і не йти на компроміси. На компроміси з корупціонерами і громадською думкою. Міняти систему і збирати команду, яка готова змінювати її разом із тобою. Вміти надихати людей і вселяти в них віру, що все можливо. Навіть в Україні. І тепер ці люди знайомі один з одним і знають на що здатні. І вони повернуться. Ці люди стануть тією самою основою української еліти, якої так не вистачає зараз.
Тепер можна визначати «свій-чужий» за простим фактором - ставленнядо Уляни Супрун
Спасибі за те, що ми побачили, що навіть на високих посадах можна бути простою людиною і водночас не втратити почуття власної гідності. А заразом і почуття гумору, єдиний спосіб гідно відповідати корупціонерам і не дуже розумним критикам.
Спасибі за те, що державні закупівлі стали на 40% дешевшими. І спасибі за промені ненависті, які виливалися після цього на всіх каналах олігархів. Принаймні люди тепер побачили, хто дійсно краде їхні гроші. Побачили ті, хто хотів бачити, звичайно ж. Бо більшість просто повторювала «Доктор Смерть».
Спасибі за те, що гроші йдуть за пацієнтами і що це відбувається навіть попри спротив головлікарів. Повз яких тепер ці гроші проходять.
Спасибі за те, що ми отримали маркер цінностей людини і тепер можна визначати «свій-чужий» за простим фактором - ставлення до Уляни Супрун. І приємно, що по той бік опинилися всі, гамузом. Медведчук і Тимошенко, Ляшко і Рабінович, Богомолець і Шуфрич, Москаль і Добкін, Дубінський і Мосійчук. Весь перелік упирів української політики об'єднувався тільки одним - ненавистю до Уляни Супрун. І любов'ю до грошей, звичайно ж.
Спасибі за те, що підготовлений фундамент для реформи вторинки. Коли ви будуєте будинок, найважливіше - це добрий фундамент. Цієї роботи не видно. Вона може зайняти багато часу. Але без неї весь будинок завалиться. І ця робота вже зроблена. І коли десь у Василькові раптом відбудуться кардинальні зміни, важливо пам'ятати, що підвалини під них заклала саме Уляна Супрун, а не та людина, котра розрізатиме червону стрічку.
Спасибі за те, що улюблений фільм дитинства, «Гостя з майбутнього», знову став реальністю. Гостю з Майбутнього, в яку був закоханий кожен другий хлопчисько. Тоді вона говорила, що просто звичайна дівчинка зі свого часу і кожен зможе так, як вона. Показувати дивовижні результати в спорті, бути сильною, розумною. Так і Уляна Супрун. Адже вона не прийшла з майбутнього, її не створили рептилоїди і навіть не виростив у пробірці великий і жахливий Сорос. Вона просто звичайна людина зі звичайними цінностями з західного світу. Того самого світу, про який мріють українці і куди прагнуть. І який зовсім недалеко від нас на кульці. І Уляна показує, що так може кожен. Що це просто нормально. Нормально говорити на чорне - чорне, а на біле - біле. Нормально закривати корупційні схеми. Нормально користуватися досягненнями ******** науки. Нормально не списувати на іспиті і вчитися по-справжньому. Це не якась фантастика - так відбувається зовсім поруч із нами.
Але, на жаль, ми виявилися ще не готовими до цього майбутнього. Втім, і в фільмі Аліса пішла у свій час і сказала, що її новим друзям знадобиться сто років, щоб дорости до її рівня.
Нам буде не вистачати Уляни в кабінеті міністра. І кожного наступного міністра ми будемо рівняти по Уляні. Чорт забирай, важко повірити, що хтось зможе стати хоча б поруч із нею. І, чорт забирай, дуже хочеться побажати, щоб таких було багато."
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эта зеЛаная падаль вместе с зелей просидит годик...может больше.и будем гнать эту мразоту на ростов.
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