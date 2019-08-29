 Супрун і її заступники Ковтонюк і Лінчевський написали заяви про відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "Чекаємо на найближче засідання уряду, де їх розглянуть. А до того, як завжди, продовжуємо виконувати свої обов'язки".

Разом із нею заяви написали її заступники Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський.

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