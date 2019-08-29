 Гончарук анонсував кадрові чистки в неефективних державних органах: Там і аналізувати нічого

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді перед затвердженням на посаді.

"Немає простих рішень складних проблем. Мої перші кроки - кадрові. Я вважаю, що на окремих гілках сидять персонажі, які досі пиляють наші з вами ресурси, розподіляють у свою користь державні доходи... Потрібно починати з оцінки ефективності. Ми маємо намір найближчими місяцями проаналізувати діяльність усіх органів і звільнити всіх неефективних керівників. А окремо там і аналізувати нічого. ДАБІ, Держкомзем - на вихід одразу", - сказав він.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.