 Гончарук анонсував кадрові чистки в неефективних державних органах: Там і аналізувати нічого

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді перед затвердженням на посаді.
"Немає простих рішень складних проблем. Мої перші кроки - кадрові. Я вважаю, що на окремих гілках сидять персонажі, які досі пиляють наші з вами ресурси, розподіляють у свою користь державні доходи... Потрібно починати з оцінки ефективності. Ми маємо намір найближчими місяцями проаналізувати діяльність усіх органів і звільнити всіх неефективних керівників. А окремо там і аналізувати нічого. ДАБІ, Держкомзем - на вихід одразу", - сказав він.
Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Война гибридная- она такая... Чего не сделаешь ради своего агента Лолиты?
На відміну від тебе.
дурня вчити - гроші на вітер
И к гадалке не ходи
Убрать подбарыжника со всей подчиненной ботвой, открыть дела за использование бюджетных средств для работы против Народа Украины "во имя" барыги. И назначить вменяемого чела, который будет бороться с рашисткой пропагандой- везде, в Украине и за её пределами.