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 Політика України
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Все про:кадри (148) держслужбовці (109) Гончарук_Олексій (13)

 Гончарук анонсував кадрові чистки в неефективних державних органах: Там і аналізувати нічого

Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсує в найближчі місяці звільнення глав Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру та інших неефективних керівників відомств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді перед затвердженням на посаді.

"Немає простих рішень складних проблем. Мої перші кроки - кадрові. Я вважаю, що на окремих гілках сидять персонажі, які досі пиляють наші з вами ресурси, розподіляють у свою користь державні доходи... Потрібно починати з оцінки ефективності. Ми маємо намір найближчими місяцями проаналізувати діяльність усіх органів і звільнити всіх неефективних керівників. А окремо там і аналізувати нічого. ДАБІ, Держкомзем - на вихід одразу", - сказав він.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145382
 
   
 Топ коментарі
 
Соевый мародер развел повсюду в стране тотальное воровство и коррупцию. Среди соевой звиздобратии нет и не может быть по определению честных людей. Без исключений.
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шо, без лахтінських фотожоппєров, нікак?

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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего - Цензор.НЕТ 9766
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"Раздавил" уже. Сохранил и позволил барыжным заводикам работать и платить налоги в бюджет вражеской страны. Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего - Цензор.НЕТ 8389
Война гибридная- она такая... Чего не сделаешь ради своего агента Лолиты? Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего - Цензор.НЕТ 5834
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Ну так видно же, что подпись и текст написаны не одной рукой!
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Это ты сейчас про финансирование зелиных фильмов из госбюджета страны-агрессора во время войны?
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Нет. Это я сейчас о фабриках-заводиках (и не только кондитерских) на территории раши президента, о помощи в постройке керченского моста и далее по очень длинному списку.
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Не. Она придбала авоську-сеточку. Будет носить барыге "передачу" в тюрьму. Из расчета 30-40 гринов на день- ровно столько, сколько он "выделял" пенсионерам на жизнь. После того, как бюджетные бабки в свои оффшоры выводил.
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закінчиш школу - до ВУЗу не іди
дурня вчити - гроші на вітер
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- В твоем случае, Петро, самоубийство, это не грех))
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в твоєму випадку, кацапко, Франческа - істинно срєпне ім'я
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Сокращать надо половину органов. Много нахлебников и бездельников.
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сокращения треба проводить з умом не секретарок та прибиральниць виганяти а тих хто вже справді накрав
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Я не имею ввиду отдельных людей,чиновников, а сокращение организаций,офисов, ненужных министерств и т.д.
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Соевый мародер развел повсюду в стране тотальное воровство и коррупцию. Среди соевой звиздобратии нет и не может быть по определению честных людей. Без исключений.
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у зебілів не може бути розуму, за визначенням
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Бот, попросі у ІТ- прапорщіка, чтоп тєбє, подкоррєктіровалі прграмму.
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поэтому ты голосовал за вовочку, который ни копейки налогов в Украине не платит, держит все бабло в офшорах, имеет кучу недвижимости по миру, оформляет субсидии на комуналку в Украине и отмывает на кино расейские и бенины криминальные деньги!
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Ты смотри какой а кучму-ющенка-януковича-порошенка они устраивали, думали уже должность по наследству передавать а тут на те. И куда им потом, в порохоботы ?
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о да, схемы ломать намного приятнее, еще приятнее садить тех, кто их использует
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это когда продаешь свои киноподелки расейскому яндексу, а бабло выводишь через Женеву на кипрский офшор?
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это типичная позиция ватника-нищеброда, не способного к созиданию, от слова совсем..))
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созиданию чего, схем? Вы путаете понятия. Создание ребенка и расширение рака с метастазами - оба явления созидательные. Но первого пытаются сохранить, а второй отрезают.
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Сабаков эффективный министр, и остальных кто договорился с вашим хозяином, тоже будете вылизывать, бенины шлюшки
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Аваков доказал свою эффективность на деле, когда не дал порохоскотам фальсифицировать выборы.
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Головне, що Аваков разом з Полтораком, і Вінницьким спецназом Нацгвардії «Ягуар», весною, 2014 року, помножив у Харкові на НОЛЬ, мрії ***** про «Новороссію».

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а все подумали что когда херовые рюкзаки продавал втридорога ВСУ через фирмочку своего сына Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего - Цензор.НЕТ 5592
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Да да, героически грабил украинскую армию чтобы зебильные животные потом вылизывали его как самого эффективного министр. Фу, такими лицемерными мразями быть
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"Бухарь" лахтинський, ти дуже непереконливо "косиш" під зебіла. Ріженьки стирчать із монітора. Обрежніш, екран не проколи.
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Волшебное KPI вражеский агент
И к гадалке не ходи
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А куда девать людей, которые только неэффективничать умеют?
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Этот геюка тоже из квартала? оно глаза вылупляет еще смешнее чем зебоба)))))
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Минстеця не забудьте. Гончарук анонсировал кадровые чистки в неэффективных госорганах: Там и анализировать нечего - Цензор.НЕТ 903 А то он вроде как уже "увольнялся", а потом так "остался", что заср@л нам всем мозги своими порохоботами по самое не могу.
Убрать подбарыжника со всей подчиненной ботвой, открыть дела за использование бюджетных средств для работы против Народа Украины "во имя" барыги. И назначить вменяемого чела, который будет бороться с рашисткой пропагандой- везде, в Украине и за её пределами.
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это против зели с беней - это главные пропагандоны от рф )))))))
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Ясен перец! Тот, кто барыжное воровское осиное гнездо всковырнул- тот "пропагандон от РФ" и еще "ахент *******", не забывай.
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Если бы хотели, убрали бы сразу, направив финаудит. Зе и Ко хотят задействовать стецькив для себя .
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Я так думаю, что Министерство, скорее всего, нужно. Украине. Но не в том виде, в котором оно было при барыге, естественно.
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Ну зачем министерство, достаточно отдельной структуры, по примеру центра психов из ЗСУ. Гончарук анонсував кадрові чистки в неефективних державних органах: Там і аналізувати нічого - Цензор.НЕТ 9803
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Пєціни тролі - дебіли на 99,9%. Це завдяки цим тролям люди так солідарно дали Пєцє підсрачник. Буде дебіл той, хто захоче піти цим шляхом.
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У них структура и тактика по использованию различных уровней , как и везде в ИТ , а некоторые задачи на аутсорс ольгинцам.
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Если только уволить, без проведения аудита, то значит просто меняют на своего человека . Кок он думает увольнять , если контрактом все себя защитили, и потом снова восстановление с выплатой из госбюджета..
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Неужели началось на радость народу, то чего желали все выбирая Слуг Народа.
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