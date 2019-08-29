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 Політика України
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Все про:Кабмін (3024) Дмитро Дубілет (2)

 Колишній IT-директор "Приватбанку" Дубілет може стати міністром Кабміну

Колишній IT-директор "Приватбанку" і співзасновник monobank Дмитро Дубілет може обійняти посаду міністра Кабінету міністрів України.

Про це написав інший співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-блозі, передає Цензор.НЕТ.

"Дмитро Дубілет буде міністром Кабінету міністрів і, на превеликий жаль, залишає проект monobank. Якщо Рада підтримає його кандидатуру, звісно", - написав Гороховський.

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Він висловив упевненість, що робота Дубілета на держслужбі принесе країні багато користі.

Як повідомлялося, в липні 2019 року Дмитро Дубілет був призначений радником тимчасово виконуючого обов'язки глави Служби безпеки України Івана Баканова.

Колишній IT-директор Приватбанку Дубілет може стати міністром Кабміну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145378
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно Володя , свои люди в кабмине мне будут не лишние .!! Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет может стать министром Кабмина - Цензор.НЕТ 2423 .
Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет может стать министром Кабмина - Цензор.НЕТ 5526 .
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А, например, недавний "министр всего" Кононенко может присесть лет на пять...

Во времена настали...))) Порохоботне - страдать!
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конечно пенсия спецразмера на старости лт пансион от государства бабло на офшорах а копмы это так хобби только в нашей стране бьегут на госслужбу из банковского финансовогои ай ти рынка..парадокс представьт себе Илона Макса Министром транспорта или Джобса Министром торговли....
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Не-не. Никаких бывших или нынешних из группы Приват в окружении Зе нет. Это будет самое антиолигархическое правительство)
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Нефик пороху было трогать Коломойского... Ой нефик...
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Дубілет такий же призначенець від Бені як і зе. Тільки на відміну від зе він таки фахівець.
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всю шваль бенину ставять в министы
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То есть любой менеджер из любой фирмы любого олигарха по автомату становится его лоббистом? Вы сначала изучите, что за человек, может потом пропадет желание писать бред
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Не мели этой наивной херни... я тебя прошу...
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Шваль не шваль, а до уровня Приват24 ой как всем банкам и финустановам ещё далеко в т.ч. ылите.
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Приват 24 это его можно сказать проба пера. Попробуйте Монобанк- в разы круче.
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Правильно Володя , свои люди в кабмине мне будут не лишние .!! Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет может стать министром Кабмина - Цензор.НЕТ 2423 .
Бывший IT-директор "Приватбанка" Дубилет может стать министром Кабмина - Цензор.НЕТ 5526 .
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А, например, недавний "министр всего" Кононенко может присесть лет на пять...

Во времена настали...))) Порохоботне - страдать!
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Не буду страдать, если Кононенко сядет. Так ему и надо.
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Приват в свое время был обалденным приложением. Пока от туда Дубилет не ушел ..
Сейчас Монобанк сейчас его делает! Монобанк делал тоже он.
Если он будет делать работу в министерстве также качественно - дело у нас пройдет ..
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Да это же просто шикарно! Очень умный и талантливый парень! Арахамия, Дубилет, да огонь просто!
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трохи подивився цей цирк з випускниками трускавецького лікбєзу......і було б весело, якщо б не було так сумно...Цей зачморениш прип**здент який смиканий, та одно жлукче воду...сушняк після дози? риги в залі, путлєкуміськи вишкварки із партії за смерть..."Вій" треба знімати саме тут і саме зараз...Тільки хто з жіночої відьмацької кодли буде в труні літати? Чи Йуля, чи хто інший..."Війн- то Бєня, тут без питань...Жах...Всі бєніни ставленики...а цей типу обраний...щось там вигукувати намагається своїм хрипло-гундявим голосом...типу воно "прі дєлах"...
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тебе больше гиперза...уп нравился? или дебилка гриневич?
будешь по югику скучать или реве?
Рева: "Украинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы"
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ну...і шо хотів висловити своїми висерами? На себе іди в дзеркало подивись спочатку...А твої відомі фрази з мєтодічки про Реву...вже нікого не збуджують...Тут нова "віагра" для збудження з'явилася, зєлєбєнєтрускавецька під соусом ригоналів та х*ловськми за смерть......пильнуй...
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а ти не зрозумів?
хотів висловити те що нами керували моральні уроди і вони тебе цілком влаштовували.
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можеш вважати беню своїм президентом,якщо тобі це подобається,щодо дезертирства жоден з свинарчуків (при владі) не був на фронті,зате добре знали як дерибанити бюджетні кошти.
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та ти шо? в мєтодічкє прочитав, зєбілоїд? інфа-лайно в тебе...як і ти саме...
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Юля - нормально. Все-таки какой жизненный опыт!
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Чем больше ивреев - тем лучшее.
Ведь наша страна уже почти Нью-Израиль.
Шануйся, Україно, ти у лайні.
За гинули наші хлопці?
За владу хитродупих?
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Ага, за розеблатов и грановских, которые набивали карманы пока гынулы хлопцы.
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Вы правы, один маланец сменил другого.
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курчинко-зиц председатель..а єтот придумал и воплотил приват 24 кстати...
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Это тот который после увольнения пугал клиентов Привата, что взломать их счета - плевое дело? Бывший IT-директор "Приватбанка" , говоришь? А как станет снова действующим?
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Ти дебіл? завжди була така посада в кабміні
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Соевые,только не обижайтесь,когда то менеджеры Рашена тоже занимали важные посты,не так ли?
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Да но вы возмущались тогда ,, а нам сейчас хиба низзя ?? .
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а шо, хтось колись ображався на зебілів? ти про що, кацапе?
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помните: Кому ето понравится когда везде назначают бывших сослуживцев, кумовьев.....Але, они сделели Вас, вернее Вы сделали себя
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Всі Бєнєні аферисти золоті жили забирають...
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Беня сказал, шо он уже не олигарх. Это, наверное, в завуалированной форме означает "хер вам теперь, а не налоги".
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Як казав Бєня: "Тільки дураки платять податки!"
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Дубилет - это сильно! Человек дела, а не ********, чистый "технарь" далёкий от политики. Если не сломают, то дело будет.
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Дубилет это самородок украинского хайтека...приват24,моно лучшие решения в мире,не то что в Украине
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Равных приватовскому в мире технологий в ближайшем будущем нет и не будет.
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а кассиров приватбанка можно минимум экспертами финминистерства оформить - вот так заживёте, как на зелёной ветке.
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толковый пацан , кандидатура в яблочко!!!!
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