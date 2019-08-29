 Колишній IT-директор "Приватбанку" Дубілет може стати міністром Кабміну

Про це написав інший співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-блозі, передає Цензор.НЕТ.
"Дмитро Дубілет буде міністром Кабінету міністрів і, на превеликий жаль, залишає проект monobank. Якщо Рада підтримає його кандидатуру, звісно", - написав Гороховський.
Він висловив упевненість, що робота Дубілета на держслужбі принесе країні багато користі.
Як повідомлялося, в липні 2019 року Дмитро Дубілет був призначений радником тимчасово виконуючого обов'язки глави Служби безпеки України Івана Баканова.
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Во времена настали...))) Порохоботне - страдать!
Сейчас Монобанк сейчас его делает! Монобанк делал тоже он.
Если он будет делать работу в министерстве также качественно - дело у нас пройдет ..
будешь по югику скучать или реве?
Рева: "Украинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы"
хотів висловити те що нами керували моральні уроди і вони тебе цілком влаштовували.
Ведь наша страна уже почти Нью-Израиль.
Шануйся, Україно, ти у лайні.
За гинули наші хлопці?
За владу хитродупих?
це вже точно малоросія