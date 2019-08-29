 Колишній IT-директор "Приватбанку" Дубілет може стати міністром Кабміну

Про це написав інший співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-блозі, передає Цензор.НЕТ.

"Дмитро Дубілет буде міністром Кабінету міністрів і, на превеликий жаль, залишає проект monobank. Якщо Рада підтримає його кандидатуру, звісно", - написав Гороховський.

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Він висловив упевненість, що робота Дубілета на держслужбі принесе країні багато користі.

Як повідомлялося, в липні 2019 року Дмитро Дубілет був призначений радником тимчасово виконуючого обов'язки глави Служби безпеки України Івана Баканова.