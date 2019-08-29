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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Кабмін (3024) прем'єр (232) Гончарук_Олексій (13)

 Верховна Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром України. ВIДЕО

Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України.

За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145377
 
   
 Топ коментарі
 
Шоколадные мародёры - вешайтесь
Верховная Рада назначила Гончарука преьмер-министром Украины - Цензор.НЕТ 6861
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Ура!!!
Умный молодой человек.
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В добрый путь. Зеленский сегодня столько подал нужных законопроектов, что уже вошел в историю. А помните порошенковскую полугодичную коалициаду, имел конституционное большинство, но скотина ничего не сделал, только мародерил страну.
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обязан по закону который сегодня зе на азарте похерили Такими темпами вангование богуцкой может оказаться правдой
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кіно почалось? перша серія нормально
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Теперь что тигрюлевцы,псы и гнусавые всегда будут голосовать в унисон с медведчуковскими гнидами?
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У клована выражение лица, как будто не догоняет
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Так он по жизни не догоняет . А оно ему и не надо - у него для себя есть пастух Коломойский .
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Соевые все!Теперь их(виноватых)по клетках с конфискацией.
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збс, конечно, но этот чел не будет принимать никаких решений.
все решения будут приниматься в офисе президента.
парламент будет кнопки нажимать, а этот чел брать на себя весь негатив от неудачных решений или результатов "реформ".
это зиц-председатель Фукс.
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сфинарчук на двух креслах еле уместился... Действительно, не удобные кресла Верховна Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 9962
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Главное что собаков на месте. Победа зебилов!
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.Гончарук - сю-сю , сю-сю тю, а если сю, то тю тю.
Вакарчук. Зе .. ну щас... офигенная поддержка от Вакарчука!!!.
Вакарчук ... мы не поддерживаем.
Зе ..ваще упал ...И ... чуть не обосрался.
Почему? Та просто... Вакарчук. Стадион Олимпийский. 50 тыщ. ... Вечер. Два слова в конце концерта "А нах нам Зе?".
И ...все. Через пол часа (всего лишь два квартала пройти ) , и Зе... нету.
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Хоч я і за Юлю, але бажаю Гончаруку плідної праці на користь України.
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Порохоботи-готуйте противогази-дихати вам на свинофермі їдкою хлоркою прийдеться дуже довго.Слава Україні!
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А где рыги? Если в зале - что значит "не голосовал"? Ну так и зарплату им так же выдавать - помахать перед носом и в сейф положить.
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