 Верховна Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром України. ВIДЕО

За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
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+34
Шоколадные мародёры - вешайтесь
+14
Ура!!!
Умный молодой человек.
Умный молодой человек.
+14
В добрый путь. Зеленский сегодня столько подал нужных законопроектов, что уже вошел в историю. А помните порошенковскую полугодичную коалициаду, имел конституционное большинство, но скотина ничего не сделал, только мародерил страну.
не скрины
все решения будут приниматься в офисе президента.
парламент будет кнопки нажимать, а этот чел брать на себя весь негатив от неудачных решений или результатов "реформ".
это зиц-председатель Фукс.
Вакарчук. Зе .. ну щас... офигенная поддержка от Вакарчука!!!.
Вакарчук ... мы не поддерживаем.
Зе ..ваще упал ...И ... чуть не обосрался.
Почему? Та просто... Вакарчук. Стадион Олимпийский. 50 тыщ. ... Вечер. Два слова в конце концерта "А нах нам Зе?".
И ...все. Через пол часа (всего лишь два квартала пройти ) , и Зе... нету.