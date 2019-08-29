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Все про:екологія (466) Кримський титан (23) Армянськ (20)

 Завод в окупованому Армянську закрив один із цехів через екологію

Завод із виробництва діоксиду титану в Армянську на півночі окупованого Криму, раніше відомий як "Кримський титан", зупинив один із цехів, щоб запобігти погіршенню екологічної ситуації.

Про це повідомила окупаційна "заступниця міністра екології та природних ресурсів" Криму Ольга Славгородська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рішення було ухвалено заводом. У нас є наказ, який надав завод, про початок розвантаження одного з цехів з терміном закінчення - у вівторок (27 серпня. - Ред.). Думаю, це зроблено з метою попередження негативної ситуації, яка може виникнути через високий температурний режим", - сказала Славгородська.

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За її словами, одноразове перевищення максимальної разової концентрації хлористого водню було зафіксовано в Армянську вперше від початку 2019 року один раз - 22 серпня. Після цього фахівці перейшли на середньодобові виміри - цей показник за ту ж дату не перевищив норм гранично допустимої концентрації.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявилиперевищений вміст хімічних речовин у повітрі.

У червні 2019 року жителі Армянська знову скаржилися на погане самопочуття і пов'язували це з погіршенням екологічної обстановки в місті. На початку серпня фахівці Гідрометцентру зафіксували підвищений рівень забруднення повітря в окупованих Армянську і Красноперекопську.

Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".

Також читайте: Окупанти радять мешканцям отруєного Армянська звертатися за "медичною допомогою" до неіснуючих "виїзних бригад лікарів". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145376
 
 
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теперь знают. и еще кучу медицинских терминов в придачу.
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Завод в оккупированном Армянске закрыл один из цехов из-за экологии.
Личный состав ДРГ "Экология" под командованием Зоряна и Шкиряка представлен к соответствующим наградам за успешно проведенную операцию Завод в оккупированном Армянске закрыл один из цехов из-за экологии - Цензор.НЕТ 1162
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да кстати, в место сеив газ могли петь крым наш, тогда это будет справедливей, заказывали - распишитесь и получите.
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И? Теперь пожалеть "тамнашилюдей" или его собственника Фирташа?
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Даже российский МИД вынужден признать: Крым - это Украина!
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Та хоч каміння з неба.
І так, дівки хай там освоюють отакі outfits
...хоча ніт, незкріпно ж бо... ну як хочете )))0)00))
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Решение принято заводом, на людей, как это обычно принято в Рашке, плевать, "новых нарожают".
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