 Завод в окупованому Армянську закрив один із цехів через екологію

Про це повідомила окупаційна "заступниця міністра екології та природних ресурсів" Криму Ольга Славгородська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Рішення було ухвалено заводом. У нас є наказ, який надав завод, про початок розвантаження одного з цехів з терміном закінчення - у вівторок (27 серпня. - Ред.). Думаю, це зроблено з метою попередження негативної ситуації, яка може виникнути через високий температурний режим", - сказала Славгородська.
За її словами, одноразове перевищення максимальної разової концентрації хлористого водню було зафіксовано в Армянську вперше від початку 2019 року один раз - 22 серпня. Після цього фахівці перейшли на середньодобові виміри - цей показник за ту ж дату не перевищив норм гранично допустимої концентрації.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявилиперевищений вміст хімічних речовин у повітрі.
У червні 2019 року жителі Армянська знову скаржилися на погане самопочуття і пов'язували це з погіршенням екологічної обстановки в місті. На початку серпня фахівці Гідрометцентру зафіксували підвищений рівень забруднення повітря в окупованих Армянську і Красноперекопську.
Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.
У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".
Личный состав ДРГ "Экология" под командованием Зоряна и Шкиряка представлен к соответствующим наградам за успешно проведенную операцию
https://www.youtube.com/watch?v=IRK0mibI_Dc
І так, дівки хай там освоюють отакі outfits
...хоча ніт, незкріпно ж бо... ну як хочете )))0)00))