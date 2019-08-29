 "Тоді на Майдані було страшно, зараз - ні", - Гончарук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Вчора мені прислали відео з 2013 року, де я на Майдані зі своїми товаришами емоційно пояснюю окремим журналістам. Ми тоді намагалися поставити намети і хтось був проти", - розповів він.

Гончарук зазначив, що тоді пояснював, чому це дуже важливо, тому що "важливо щось робити, щоб країна змінилася".

"Тоді на запитання хто я такий, відповів: я громадянин України. Відтоді нічого не змінилося. Я простий громадянин України. Змінилося інше. Тоді на Майдані було страшно. Зараз - ні. Зараз в цій країні не страшно. Це головне досягнення, яке у нас є після Майдану", - підкреслив він.

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Нагадаємо, що депутат ВР від фракції "Слуга народу", представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомив, що заступник глави Офісу Президента України Олексій Гончарук буде прем'єр-міністром України.