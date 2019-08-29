 Впродовж декількох тижнів в Україну прибуде місія МВФ, - Гончарук

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Тому вже за декілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори щодо нової, на 3-4 роки, програми співпраці з Україною", заявив Гончарук.
За його словами, співпраця з міжнародними кредиторами є необхідною умовою для забезпечення фінансової стабільності України.
Раніше у Нацбанку повідомляли, що нова програма співпраці з МВФ буде терміном до 4 років, а обсяг її фінансування становитиме до 10 мільярдів доларів.
Напередодні у МВФ повідомили, що місія фонду, яка вестиме переговори з Україною, прибуде до Києва тоді, коли буде сформовано новий уряд і він визначиться з пріоритетами своєї роботи.
Нагадаємо, раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця 2019 року.
В рамках затвердженої програми країна мала отримати другий транш у травні, але після рішення про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів місія МВФ пообіцяла повернутися до обговорення цього питання після формування нового уряду.
От нее пучит голову....
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Посмотрим, на его первые шаги на посту премьера... тогда будем судить о нём.
и миллионы живущие на минималку и афганскую пенсию
учителя зарабатывают от 5.5 тыс до 9 -ти у меня жена учительница зарабатывает 6 тыс.
Это и есть уровень нищеты.
Последнее место в Европе у уровню зарплат.
Когда будет средняя зарплата, как в Польше или хоть в странах Прибалтики (800-1000 евро), вот тогда можно говорить о нормальном уровне жизни населения.
с этого на пенсию можно отложить ?
на маленького ребенка надо тыс 4-5 тыс в месяц тратить какая будет рождаемость? зато всякие выродки (цыгане) плодятся за нас счет.
ВВП в Польше-около 13 000 долл. на человека, в Украине- 2500.
Получается 2/3 разворовывается при самом хорошем раскладе...
У кого-то стало меньше, у кого-то стало больше.
Согласен. Все силы брошены на янтарные войны с французским вертолетным парком...
На Берковцах уже роют могилы