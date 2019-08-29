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 Політика України
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Все про:ВР (5407) МВФ (558) Гончарук_Олексій (13)

 Впродовж декількох тижнів в Україну прибуде місія МВФ, - Гончарук

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Олексій Гончарук заявив, що місія Міжнародного Валютного Фонду прибуде до України впродовж найближчих декількох тижнів. Переговори будуть іти про нову програму.

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Тому вже за декілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори щодо нової, на 3-4 роки, програми співпраці з Україною", заявив Гончарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори з МВФ про нову програму співпраці відбудуться у вересні, - Герус

За його словами, співпраця з міжнародними кредиторами є необхідною умовою для забезпечення фінансової стабільності України.

Раніше у Нацбанку повідомляли, що нова програма співпраці з МВФ буде терміном до 4 років, а обсяг її фінансування становитиме до 10 мільярдів доларів.

Напередодні у МВФ повідомили, що місія фонду, яка вестиме переговори з Україною, прибуде до Києва тоді, коли буде сформовано новий уряд і він визначиться з пріоритетами своєї роботи.

Нагадаємо, раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця 2019 року.

В рамках затвердженої програми країна мала отримати другий транш у травні, але після рішення про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів місія МВФ пообіцяла повернутися до обговорення цього питання після формування нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145371
 
 
 Топ коментарі
 
уверен- повышения тарифов не будет, найдут, чем заменить, это не мародеры во главе с мразью лалитой мальдивской
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Миссия-шмиссия,слабоват парень,юрист сомнительных юрфирм,в экономике явно дуб-дубом,повезет если налогами и проверками бизнеса будут заниматься нормальные люди.
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а кто спорит что ворья много?
и миллионы живущие на минималку и афганскую пенсию
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уверен- повышения тарифов не будет, найдут, чем заменить, это не мародеры во главе с мразью лалитой мальдивской
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пейте меньше КОКА-колы.
От нее пучит голову....
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Землей заменят. Только вот вопрос: что с тобой делать? Им нужна земля, но не ты. Загвоздка, но, уверен, и ее решат.
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
В течение нескольких недель в Украину прибудет миссия МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6970
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2012-й, Порошенко министр при Януковиче. Всю эту кодлу на нары
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а если будет? )) ты изменишь ник и флажок? В течение нескольких недель в Украину прибудет миссия МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4961
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В принципе, молодой незашоренный чувак, адекватно выступил, представляя свою программу, а главное сказал правду про монополии, про коррупцию во всех ведомствах, про повальную нищету населения, итд...
Посмотрим, на его первые шаги на посту премьера... тогда будем судить о нём.
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От повальной нищеты припарковать машину негде, пробки такие, что и при СССР не было. В Турции, Египте повально гуляют также от повальной нищеты. Кабаки забиты до упора, наверное от голода. Может для начала определимся с термином "нищета"?
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а кто спорит что ворья много?
и миллионы живущие на минималку и афганскую пенсию
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Порошенко назвалколичество В Украине минимальную заработную плату, а именно 3723 гривны, получают около 4,5 миллиона человек.1 ****. 2018 г.
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Я не знаю таких зарплат, давно не встречал такого. Минимум 9 и выше. Оцени ситуацию по своим знакомым и сравни с тем, кто что говорит. Иногда реальность не такая, какой ее рисуют.
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ты живешь в параллельной реальности киев и города миллионники может быть да
учителя зарабатывают от 5.5 тыс до 9 -ти у меня жена учительница зарабатывает 6 тыс.
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Так или иначе, но зп выше минимума на несколько тысяч. И 9 тыс - это немного. Но я к тому, что мы далеко не нищенствуем. Я об этом. До Польши - далеко и непонятно, догоним ли вообще. Но все же, никто не голодает, если хочет работать - работает, а то и на нескольких работах. И в конечном итоге есть возможность заработать, было бы здоровье. Без него сейчас никуда.
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я знаю одного иракца из Мосула который женился на дочке одной моей знакомой когда город захватили игил он оттуда убежал в Украину и 2 года торговал шаурмой в центре города (свои арабы устроили) как только Мосул (руины) освободили он сразу отсюда сдрыснул в разрушенной пустыне лучше чем в Украине?
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Арабу здесь не понравилось. Не знаю, по каким причинам. Я понимаю, что все у нас мягко скажем не "очень". Возможно этого араба "доили" менты, я не удивлюсь этому. Но тут уже вопрос к нам, это мы такие(менты ведь тоже из нас вышли). Крадем, пропиваем все, что можно, ругаем власть не желая задумываться, по адресу ли ругань, скандалим по любому поводу и без. Кому понравится жить в такой атмосфере? Это вопрос больше к нашему менталитету, нам его придется менять. А уж затем остальное придет.
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Ты же всерьез не думаешь, что ворья будет меньше? Глянь на "вот это все", это же зашквар тотальный.
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адский зашквар я наблюдаю 23 года а зашквар заправленный в вышиванку последние 5 лет.
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Есть такое. Кто-то всерьез повеселился за эти 28 лет, но суть в другом. Откуда уверенность, что веселье для этих лиц не продолжится, а ты опять не окажешься в роли наблюдателя?
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средняя зарплата в Украине - 11 тысяч грн. (350 евро), средняя пенсия - 2000 грн. (65 евро), миллионы на заработках за границей...
Это и есть уровень нищеты.
Последнее место в Европе у уровню зарплат.
Когда будет средняя зарплата, как в Польше или хоть в странах Прибалтики (800-1000 евро), вот тогда можно говорить о нормальном уровне жизни населения.
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какие там 11 тыс у кого? качественный переводчик английского на удаленке получает 10 тыс
с этого на пенсию можно отложить ?
на маленького ребенка надо тыс 4-5 тыс в месяц тратить какая будет рождаемость? зато всякие выродки (цыгане) плодятся за нас счет.
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Когда будет средняя зарплата, как в Польше или хоть в странах Прибалтики

ВВП в Польше-около 13 000 долл. на человека, в Украине- 2500.
Получается 2/3 разворовывается при самом хорошем раскладе...
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сомневаюсь. скорее просто работают меньше. больше в тени.
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вот польша и прибалтика перестанут воевать и у них зарплата упадет))
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Поймите. Круговорот денег в природе
У кого-то стало меньше, у кого-то стало больше.
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Головне - в МВД нема корупції.

Согласен. Все силы брошены на янтарные войны с французским вертолетным парком...
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не ломай мозг порохоботам, там по методичке зрада должна быть
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Голободский ЗЕля ее расстреляет. В течение нескольких недель в Украину прибудет миссия МВФ, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8069
На Берковцах уже роют могилы
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на берковцы - денег не хватит , южное или лесное и то сомнительно
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Миссия-шмиссия,слабоват парень,юрист сомнительных юрфирм,в экономике явно дуб-дубом,повезет если налогами и проверками бизнеса будут заниматься нормальные люди.
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так скажи спасибо Яныку и Пороху, которые раз&***** экономику Украины и теперь без кредитов не обойтись
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миссия Международного Валютного Фонда прибудет в Украину в течение ближайших нескольких недель. Переговоры будут идти .... Китаю фига, вам кредит- согласны?... Источник: https://censor.net.ua/n3145371
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MBФ-"Мы Вам кредит,что б наш кредит Вы погасили ,А Вы взамен,служивые ,нам землю украинцев продадите."
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