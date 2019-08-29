 "Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Уже зараз зрозуміло, що парламент цього скликання увійде в історію. Питання одне: як саме? У вас є всі шанси потрапити в підручники як парламент, який зробив неймовірне, який втілив у життя все, що не змогли зробити за попередні 28 років, як парламент, в якому не було бійок, прогулів, "кнопкодавства", вся Україна вас дуже просить, а тільки конструктив і щоденна копітка робота на благо українського народу", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що не хотів би, щоб новий парламент увійшов в історію, як "парламент, який проіснував менше всього - 1 рік". "Фактично, це ваш, це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - підкреслив він.
"Найголовніше завдання, яке стоїть перед вами, зміцнення національної безпеки і оборони, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Російською Федерацією Криму", - заявив президент.
Зеленський зауважив, що щиро вірить, що так і буде. "Зробімо, всі депутати, всі партії, зробімо це разом! Спасибі вам! Слава Україні!", - завершив свою промову президент.
Самая главная задача, которая стоит перед вами, укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма", - заявил президент. Зеленский указал, что искренне верит, что этого не произойдет.
Но этот человек, котрорый никогда не служил, не нюхал пороха и бегал от призыва
Гетьманом он не может быть по определению.
Історики констатують, що гетьманами, отаманами, полковниками обирали людей дивовижною фізичної сили, що володіють майстерністю військової справи.
У Літописі написано: "Той, хто мріє про гетьманської булави, повинен бути воїном, народитися в законному шлюбі і зуміти знайти прихильність всіх козаків, так як військо вибирає гетьмана одноголосно".
Військо не обрало цього "гетьмана". Ветерани вийшли на окрему ходу не визнавши його гетьманом
Быть вождем лишь тот один достоин, Кому и честь, и жизнь вручает слепо воин...
А це не гетьман, а поросячий хвіст як казали козаки
🤗
Точно торчок.
парашошлюхи за недієздатну Раду, як і їх кремлівське *****.
....или йа (((
я сейчас беседку лакм вскрываю
имхо то шо сейчас тварится в раде полный пестец
псы. може ще 2 банки купить?
)))))
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОВТОРИЛ ВЧЕРАШНИЕ СЛОВА КОЛОМОЙСКОГО.
Остальные ждуны в очереди за пособием. И пока не научатся нанимать и увольнять слуг народа по договору, то так и будут слушать сказки и ждать.
А ПЕС в оппозиции
кого пучить!!!!!!!!!!!!!!!
кого пучить!!!!!!!!!!!!!!!