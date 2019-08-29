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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Зеленський (2503)

 "Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи

Президент України Володимир Зеленський закликає Верховну Раду до конструктивної та копіткої роботи, щоб не стати парламентом, який проіснував лише рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уже зараз зрозуміло, що парламент цього скликання увійде в історію. Питання одне: як саме? У вас є всі шанси потрапити в підручники як парламент, який зробив неймовірне, який втілив у життя все, що не змогли зробити за попередні 28 років, як парламент, в якому не було бійок, прогулів, "кнопкодавства", вся Україна вас дуже просить, а тільки конструктив і щоденна копітка робота на благо українського народу", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що не хотів би, щоб новий парламент увійшов в історію, як "парламент, який проіснував менше всього - 1 рік". "Фактично, це ваш, це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - підкреслив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Менше есемесок, будь ласка", - Зеленський розсмішив депутатів на початку виступу з трибуни парламенту. ВIДЕО

"Найголовніше завдання, яке стоїть перед вами, зміцнення національної безпеки і оборони, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Російською Федерацією Криму", - заявив президент.

Зеленський зауважив, що щиро вірить, що так і буде. "Зробімо, всі депутати, всі партії, зробімо це разом! Спасибі вам! Слава Україні!", - завершив свою промову президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145369
 
   
 Топ коментарі
 
Респект Зеле! Наконец-то Украина обрела своего Гетьмана, а не мародёра или пчеловода! Слава Україні!
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Гетьман?вы действительно такой наивный или это такой троллинг?
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Хм, слова людини із шаленим соціальним ліфтом - із клоунів кварталу 95 в Президенти. Просто він не розуміється в світі і йому здаеться що все просто. Так і дитина не боїться розетки доки...
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Респект Зеле! Наконец-то Украина обрела своего Гетьмана, а не мародёра или пчеловода! Слава Україні!
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Ну не гетьмана, а равіна скоріше.
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Вот ты, сейчас можешь сказать, что Зе сказал не так? Только без своих порохоботских выкрутасов...Если тебе сказать нечего, но ты продолжаешь нести тупой бред, ложь и ерничаешь, значит ты не украинец, ты враг, продажный бот...Опровергни.
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Писатели от Цензора.

Самая главная задача, которая стоит перед вами, укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма", - заявил президент. Зеленский указал, что искренне верит, что этого не произойдет.
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Доведи і ти мені що зелепуп не є ворогом України.
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Гетьман?вы действительно такой наивный или это такой троллинг?
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Не обращайте внимания, он больной ЗЕленухой "Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи - Цензор.НЕТ 2742
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Да какой там троллинг, тупой зебил просто.
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Лечись идиот,Гетман был у козаков.
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Там в ростове его ждет еще один хетьман, скоро встречать будет
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Этот чоткий криворожский пацанчег при всем вашем желании не может быть никем, кроме шута)
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недооценка противника,главная причина самых унизительных поражений
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Заметьте, данный комментатор привел для сравнения проукраинских президентов, которых назвал мародером и пчеловодом. Против пророссийских Яныка и Кучмы он ничего не имеет.
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Нагнали ботов сегодня шо капец. Похоже русаки работают
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Был бы гетьманом, если б был главнокомандующим.
Но этот человек, котрорый никогда не служил, не нюхал пороха и бегал от призыва
Гетьманом он не может быть по определению.
Історики констатують, що гетьманами, отаманами, полковниками обирали людей дивовижною фізичної сили, що володіють майстерністю військової справи.
У Літописі написано: "Той, хто мріє про гетьманської булави, повинен бути воїном, народитися в законному шлюбі і зуміти знайти прихильність всіх козаків, так як військо вибирає гетьмана одноголосно".
Військо не обрало цього "гетьмана". Ветерани вийшли на окрему ходу не визнавши його гетьманом
Быть вождем лишь тот один достоин, Кому и честь, и жизнь вручает слепо воин...
А це не гетьман, а поросячий хвіст як казали козаки
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Люди, подивіться як кацап з його рабською психологією "атжигаєт"!Тобі самому не огидно корчити із себе 3,14**раса за убогі руплі? Втім хто на що вчився. Так, Іцко? Чи хто ти там - Еліагу?
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Согласен. Белка ждет зЕ, а его нет)
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Барыгу усадили на галерке, в уголке, чтоб вязать удобней было. А ведь мог остаться в истории великой личностью...... если бы не неуёмное жлобство и патологическая алчность.
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вначале закон о незаконном обогащении, а когда шоколадные побегут можно и об импичменте.
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😀а если рада распустит тебя？ это будет страшно или нет？
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20 человек петьздюков распустят что ли ?
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Если запахнет жаренным...и будет стоять вопрос о роспуске рады...то зеленый сброд быренько переобуется...а есть еще йуля...зажиддя...у всех появлятся шанс попасть в поезиденты...
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ну это порохоботам надо 3ий майдан собирать, но вот незадача, при этом они могут стать агентами кремля, ибо майдан в условиях войны это зло
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а ну да , мечтать не вредно ,у пети тоже была мечта .. пописает в баночку и снова на трон "Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи - Цензор.НЕТ 5275
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Хм, слова людини із шаленим соціальним ліфтом - із клоунів кварталу 95 в Президенти. Просто він не розуміється в світі і йому здаеться що все просто. Так і дитина не боїться розетки доки...
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Как это у него язвк повернулся сказать российской федерацией? Совсем оборзел уже. Вечером быдет выгребать от шефа...
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Зараз на 112 тримають крупний план Зебіла.
Точно торчок.
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Тебя тоже. Ты одурел, недоумок. Сконцентрировать власть в одних руках тебе не позволят. Уже такое было, и это известно чем закончилось для украинцев: Сибирью и голодом. Историю подзабыли и для тебя, ушлепок зеленый, она ничто. Но не для всех это так. Прими в расчет это...
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Если вдруг кто-нибудь с порохоботов будет с пеной у рта доказывать вам , что офшоренко (порошенко) не коррупционер , покажите им это. Американская финансовая разведка отслеживает все транзакции в долларах по всему миру Это первая четверка мировых коррупционеров

"Распускать Раду не так страшно", - Зеленский призвал депутатов к конструктивной работе - Цензор.НЕТ 1743
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"Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи - Цензор.НЕТ 293а отакий варіант ольгінської фальшивки чому не захотів?
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это фуфел 2015 года, после чего от Пороха были озвучены все пояснения, вопрос закрыт. любой нормальный бизнесмен, от 1 млн при сотрудничестве с иностранными компаниями вынужден будет пользоваться офшорами. никто в мире не хочет работать с украинским УПК им.Портнова, и судами им. Багдана и Андрея. .
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парашошлюхам не подобається, що ВРУ може бути розпущена за конопкодавство, прогули і бійки.
парашошлюхи за недієздатну Раду, як і їх кремлівське *****.
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сделаем это вместе только обсуждать ничего не надо - только голосовать за любой бред
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И гнать пинками в ростов януковоща тоже не боязно было, так что думай панист..
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Беня тебе расспустит! Сиди тихо и подписывай что тебе взрослве дяди принесут! Расспускатель хренов!..
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Достойные слова , и далеко не те что пел Петя корабли бороздящие просторы Вселенной....
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недостойное фуфло тупого лоха который не знает конституцию. он уже истратил свой бонус. ********** имел право досрочно распустить раду один раз за всю свою каденцию.
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он там в говно или под кайфом(
....или йа "Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи - Цензор.НЕТ 9227(((
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хез
я сейчас беседку лакм вскрываю
имхо то шо сейчас тварится в раде полный пестец
псы. може ще 2 банки купить? "Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи - Цензор.НЕТ 8344
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клоун начинает диалог с угроз. беня велел. матрос железняк..
)))))
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вовка своих пугет дабы не продавались как он- так купят их за дёшево оптом по 20 рыл "Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи - Цензор.НЕТ 1387
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изгонять президента не так страшно. януковощ подтвердит.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПОВТОРИЛ ВЧЕРАШНИЕ СЛОВА КОЛОМОЙСКОГО.


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Ну так что сказала днепропетровская синагога , то и выполняет
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Блага дастаются тем кто их изымает,распределяет или контролирует тех кто распределяет.
Остальные ждуны в очереди за пособием. И пока не научатся нанимать и увольнять слуг народа по договору, то так и будут слушать сказки и ждать.
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==="Самая главная задача, которая стоит перед вами, укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма", - заявил президент.===

А ПЕС в оппозиции
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Щось я хвилююсь... Чи знайшли вже кандидата на МО? Щось перерва затягнулась...)
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А що там з путьчем ?
кого пучить!!!!!!!!!!!!!!!
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А що там з путьчем ?
кого пучить!!!!!!!!!!!!!!!
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