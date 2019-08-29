 Мене три дні звинувачують у підтримці кандидатури Супрун, а я не підтримую її, - Радуцький про причини нецензурної лексики в листуванні (оновлено)

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Це була особиста переписка. Мене три дні звинувачують, що нібито підтримую кандидатуру Супрун, а я не підтримую. Я три доби чую:"Ти підтримуєш Супрун, ми не за це голосували"", - зазначив Радуцький.

Він додав, що кандидатуру міністра охорони здоров'я внесе майбутній прем'єр міністр, а під час консультацій фракції СН була підтримана кандидатура Зоряни Черненко.

"Думаю, справа не в тому, яку фразу я сказав, обговорюючи цю ситуацію. Думаю, що більший резонанс викликали прізвища, а не слова, які я при цьому вжив. Для нас важливо, що Черненко розуміє, що корупції бути не повинно і відкату в реформі теж бути не повинно", - сказав він.

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Водночас Радуцький підкреслив, що він дуже добре ставиться до Супрун, але вважає, що сьогодні МОЗ потрібно нове обличчя, яке "виправить кілька недоліків в її роботі".

Він також уточнив, що нова влада буде продовжувати медреформу, розпочату ще за часів міністра Квіташвілі.

Говорячи про досягнення Супрун, він позитивно оцінив реформу первинної медицини, а також введення фінансових гарантій. Однак, на його думку, в частині фінансових гарантій багато речей потрібно уточнити або оновити. Зокрема питання співоплати.

Нагадаємо, сьогодні Радуцький в особистому листуванні в сесійній залі Ради емоційно висловився, обговорюючи питання призначення нового глави МОЗ. Зокрема, він вжив нецензурну лексику на адресу тих людей, які говорять, що він підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Супрун. Після публікації новини про це листування на Цензор.НЕТ Радуцький захотів, щоб її зняли, але його від цього відрадив співрозмовник.