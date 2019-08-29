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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Супрун Уляна (516) Радуцький Михайло (12)

 Мене три дні звинувачують у підтримці кандидатури Супрун, а я не підтримую її, - Радуцький про причини нецензурної лексики в листуванні (оновлено)

Нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький пояснив свою емоційну переписку із застосуванням нецензурних слів тим, що кілька днів ширяться чутки про те, що він нібито підтримує кандидатуру Уляни Супрун на посаду голови МОЗ, але це не так.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Це була особиста переписка. Мене три дні звинувачують, що нібито підтримую кандидатуру Супрун, а я не підтримую. Я три доби чую:"Ти підтримуєш Супрун, ми не за це голосували"", - зазначив Радуцький.

Він додав, що кандидатуру міністра охорони здоров'я внесе майбутній прем'єр міністр, а під час консультацій фракції СН була підтримана кандидатура Зоряни Черненко.

"Думаю, справа не в тому, яку фразу я сказав, обговорюючи цю ситуацію. Думаю, що більший резонанс викликали прізвища, а не слова, які я при цьому вжив. Для нас важливо, що Черненко розуміє, що корупції бути не повинно і відкату в реформі теж бути не повинно", - сказав він.

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Водночас Радуцький підкреслив, що він дуже добре ставиться до Супрун, але вважає, що сьогодні МОЗ потрібно нове обличчя, яке "виправить кілька недоліків в її роботі".

Він також уточнив, що нова влада буде продовжувати медреформу, розпочату ще за часів міністра Квіташвілі.

Говорячи про досягнення Супрун, він позитивно оцінив реформу первинної медицини, а також введення фінансових гарантій. Однак, на його думку, в частині фінансових гарантій багато речей потрібно уточнити або оновити. Зокрема питання співоплати.

Нагадаємо, сьогодні Радуцький в особистому листуванні в сесійній залі Ради емоційно висловився, обговорюючи питання призначення нового глави МОЗ. Зокрема, він вжив нецензурну лексику на адресу тих людей, які говорять, що він підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Супрун. Після публікації новини про це листування на Цензор.НЕТ Радуцький захотів, щоб її зняли, але його від цього відрадив співрозмовник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145367
 
 
 Топ коментарі
 
х#й тебе в жопу Радуцкий ...
Никто тебе не поверит....
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Первый день на работе и так обосраться. Ухахах, ну и Зебил Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 4061 Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 2973
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Да ***** оправдываться!
Отлично сказано было.
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Тепер "йухвжопу" к нему навечно прилипнет. Вот уж отлично было сказано))
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Именно такой ответ на спекуляции о возможно сохранении доктора смерть калопрун я и хотел увидеть последние дни. Он красавчик.
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Первый день на работе и так обосраться. Ухахах, ну и Зебил
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Виходиш на трибуну и верещиш - Пеця Бог! И потим можеш спивать
Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 5329
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зе зе зелень.. мати з першого дня! Що буде через пів року?
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Целый день ржу над этой "радой", смех сквозь слёзы... Ну вы и дебилы, избиратели зеленой шмаркли! С нетерпением ждем принятых этой шоблой законов Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 6607
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говорливый какой то слуга попался, никак рот закрыть не может.
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х#й тебе в жопу Радуцкий ...
Никто тебе не поверит....
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не надо оправдываться... Трамп уже отреагировал... Меня три дня обвиняют в поддержке кандидатуры Супрун, а я не поддерживаю ее, - Радуцкий о причине нецензурной лексики в переписке - Цензор.НЕТ 8819
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судя по переписке, я не удивлюсь, шо он не только симпатизирует но и тайно поддерживает ляшка )))
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поросята тоже
Мене три дні звинувачують у підтримці кандидатури Супрун, а я не підтримую її, - Радуцький про причини нецензурної лексики в листуванні - Цензор.НЕТ 3988
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"МОЙ человек Зоряна Черненко" Мене три дні звинувачують у підтримці кандидатури Супрун, а я не підтримую її, - Радуцький про причини нецензурної лексики в листуванні - Цензор.НЕТ 2209 Так, це крута "підтримка" пані Уляни.
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Есемески з обвинуваченнями напевно поступали з Дніпровської сініагоги
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