 Кондратюк з "Батьківщини" обрано віцеспікером Верховної Ради

"За" проголосували 318 народних депутатів на пленарному засіданні першої сесії новообраного парламенту в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Олена Кондратюк народилася 17 листопада 1970 року у Львові. У 1993 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатка історичних наук. В 2007р. була обрана народною депутаткою України від "Блоку Юлії Тимошенко". На парламентських виборах 2012 і 2014 переобиралася народною депутаткою від партії Батьківщина".

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