 Кондратюк з "Батьківщини" обрано віцеспікером Верховної Ради

"За" проголосували 318 народних депутатів на пленарному засіданні першої сесії новообраного парламенту в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Олена Кондратюк народилася 17 листопада 1970 року у Львові. У 1993 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатка історичних наук. В 2007р. була обрана народною депутаткою України від "Блоку Юлії Тимошенко". На парламентських виборах 2012 і 2014 переобиралася народною депутаткою від партії Батьківщина".
пєдрошалави засмучені.
вечоріє, а Шуфрич ще не битий!
Учи устав, недоносок.
А вот за то, что извращаешь украинское слово БАТЬКИВЩИНА тебе надо пенделей отвесить. Чтобы запомнил украинское слово, а матькивщинал на своей сраной кухне со своей мутер.
Тебе сказали, что у тебя тонкий и короткий? Так ты сходи к ХЕРургу, подкорректируй свое скромное хозяйство, но зачем же на Тимошенко там сублимировать свои половые негаразды, чудо?
Вы представляете в Великобритании хлопа, который бы назвал бабулей королеву или Тэтчер? Только рагульйо немытое, только украинского разлива
Вы представляете в Великобритании хлопа, который бы назвал бабулей королеву или Тэтчер? Только рагульйо немытое, только украинского разлива, хоть и бздит за каким то там флагом.
***** отсасал вместе с мертветчуком ...
А так Олена вполне прогнозируемая вице !