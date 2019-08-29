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 Політика України
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Все про:ВР (5506) Кондратюк Олена (6)

 Кондратюк з "Батьківщини" обрано віцеспікеркою Верховної Ради

Народні депутати Верховної Ради 9-го скликання обрали представницю партії "Батьківщина" Олену Кондратюк заступницею голови парламенту.

"За" проголосували 318 народних депутатів на пленарному засіданні першої сесії новообраного парламенту в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Олена Кондратюк народилася 17 листопада 1970 року у Львові. У 1993 році закінчила історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатка історичних наук. В 2007р. була обрана народною депутаткою України від "Блоку Юлії Тимошенко". На парламентських виборах 2012 і 2014 переобиралася народною депутаткою від партії Батьківщина".

Читайте також: "Слуга народу" проголосує за представницю "Батьківщини" Кондратюк на пост віцеспікера ВР, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145363
 
 
 Топ коментарі
 
РОдина твоя в рашке. Гадь там. В Украине - Батькивщина.
Учи устав, недоносок.
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отлично, шуфричи и свынюкины не прошли
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Президент пригрозив за бійки, прогули і кнопкодавство розпуском.
пєдрошалави засмучені.
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Президент пригрозив за бійки, прогули і кнопкодавство розпуском.
пєдрошалави засмучені.
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отлично, шуфричи и свынюкины не прошли
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Що то робиться:
вечоріє, а Шуфрич ще не битий!
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битый еще хуже- морально, пролетели ворюги и мародеры в вышиванках
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Теперь будут барыги в косоворотках и какашниках. С устойчивым запахом балалайки. Ты довольно?
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значит песенка про зубожіння продолжается!
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РОдина твоя в рашке. Гадь там. В Украине - Батькивщина.
Учи устав, недоносок.
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Штирлиц никогда так не был близок к провалу. Кондратюк з "Батьківщини" обрано віцеспікером Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4399 Сидит, падла кацапердовская, усравшись, и говно сам с себя слизывает.
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Шо такое? Вечно опозиционная Матькивщына больше не в оппозиции? Неужели эпоха зубожиння закончилась?
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Ну ты же, надеюсь, свои труселя тоже иногда меняешь. Не вечно в усратых ходишь.
А вот за то, что извращаешь украинское слово БАТЬКИВЩИНА тебе надо пенделей отвесить. Чтобы запомнил украинское слово, а матькивщинал на своей сраной кухне со своей мутер.
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Боюсь, ято Тюльке тут не очень обломится - эти клоуны ещё наглее и беспринципные, чем она. А главное - она им нафиг не нужна - в этот раз её вечно "золотая" фракция совсем не "золотая"юТак что светит ей дорога обратно в оппозицию.
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Я так поняла, тебя когда-то женщины обидели, бо ты то матькивщинаешь, то тюлькаешь. Кондратюк з "Батьківщини" обрано віцеспікером Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1011
Тебе сказали, что у тебя тонкий и короткий? Кондратюк з "Батьківщини" обрано віцеспікером Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1011 Так ты сходи к ХЕРургу, подкорректируй свое скромное хозяйство, но зачем же на Тимошенко там сублимировать свои половые негаразды, чудо? Кондратюк з "Батьківщини" обрано віцеспікером Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8175
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Кузмічу не щастить. Ні з жінками, ні з хірургами. Він тепер - "воно" Кондратюк з "Батьківщини" обрано віцеспікером Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2439
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В Україні нема Кузьмічей. Бач Кузьміча - знай, кассабський дух. Духарь. Бо там духу нема.
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Ваня,сердечко то екает,при види бахини? Вкус косы,преданной тобой бабушки не снится? Ведь как сосал,как сосал
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Годы уже не молодые у бабы Юли в оппозиции сидеть.
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ТОлько рагульйо, которое воняет потом в общественном транспорте, может на молодую еще женщину говорить бабуля.
Вы представляете в Великобритании хлопа, который бы назвал бабулей королеву или Тэтчер? Только рагульйо немытое, только украинского разлива
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Та да, но к корыту ей в этот раз не протолкаться - там уже всё занято "новыми рылами лицами".
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ТОлько рагульйо, которое воняет потом в общественном транспорте, может на молодую еще женщину говорить бабуля.
Вы представляете в Великобритании хлопа, который бы назвал бабулей королеву или Тэтчер? Только рагульйо немытое, только украинского разлива, хоть и бздит за каким то там флагом.
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Уявіть рагуляку в Англії,яке смердить кацапскємь їзьєккомь на анг. сайті.А тут рагулякам можна?
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А вот интересно, своей матери, которая вырастила такое одоробло, ты тоже говоришь бабуля? Или она у тебя молодуха?
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Юлебот- это легкая фома зебелизма. Так сказать первая стадия слабоумия.
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Порадовали 219 "ПРОТИ" Шухры ...
***** отсасал вместе с мертветчуком ...

А так Олена вполне прогнозируемая вице !
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Так эта девушка уже четырежды депутат! Шото ни разу её не видел и не слышал. Ну, теперь и увижу и, надеюсь, услышу. Поглядим что за штучка.
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