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 Політика України
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Все про:ВР (5407) українська мова (288) Разумков Дмитро (156) Опозиційна платформа - За життя (3)

 Разумков відключив депутату від ОПЗЖ Волошину мікрофон за виступ російською мовою

Новообраний голова Верховної Ради Дмитро Разумков вимкнув мікрофон, коли депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин відмовився говорити українською мовою.

Інцидент стався під час обговорення кандидатури Руслана Стефанчука на посаду віцеспікера Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Депо".

Волошин заявив, що має право виступати мовою своїх виборців. Після цього звук виступу в трансляції з Ради зник. Після того, як Олег Волошин перейшов на українську мову, Разумков дав йому можливість закінчити репліку.

Читайте також: У Раді говоритиму українською мовою, - Разумков

В середині серпня депутати фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" заявляли, що виступатимуть у Верховній Раді мовою, якою "їм зручно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145361
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно сделал, с третьего раза мандат сдал и нафиг, к своим избирателям.
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Хочешь сделать карьеру, учи украинский язык.
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ого...єдиний вчинок, поки що, цієї руськоговорящої щелепи, який в мене позитивні відчуття..
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От это сливают Неньку, суки зеленобобские... При мародёре такого не было! Верните нам мародёра!
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Да что уж там,просто героический поступок
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У порохоботів знову спалахнуло. Не жаліють вони свою дупу
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Якось убого виглядає Іван, дивитись на світ через призму сприймання його порохоботами. Порохозалежність зешмарклів нагадує українозалежність москалів.
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Зараз больно було? Можна спробувати лід. Просто сісти на нього
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У нас некоторые русскоязычные депутаты со своими избирателями тоже говорят по русски,но на трибуне кнессета только иврит.
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да пусть с обдолбанными дятлами говорят на том языке, который тот дятел понимает, но когда речь косается людей, то и всё правильно - говорит по людски.
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Немає поваги а ні до українців ,а ні до парламенту.І знову бачимо спекуляції на грунті руського языка.Геть з Верховної Ради,геть з України!!!!!!
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не ну это позитивно оценивается, ведь право голоса имеет и ромы и еврейи и греки, если он гражданин Украины, тогда и их депутаты могут говорить на их языках. Если это не приемлемо, то с какого давать прерогативы подыхающему сруцкому языку.
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Разумкову нужна кнопка которая включает мозги долбодятлам или вырубает совсем.
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А Рабиновичу, нужно сказать, как только в Израильском кнесите начнут выступать на русском, в тот же день на нем, начнут выступать в Раде.
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интересно хоть раз услышать "мову" от Рабиновича Разумков відключив депутату від ОПЗЖ Волошину мікрофон за виступ російською мовою - Цензор.НЕТ 3532Думаю КИЛЯ АЗИРОВ будет нервно теребить писюн в сторонке Разумков відключив депутату від ОПЗЖ Волошину мікрофон за виступ російською мовою - Цензор.НЕТ 5672
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