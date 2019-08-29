 Балух, Гриб, Клих, Кольченко, Сущенко і Панов перебувають у московському СІЗО "Лефортово", - секретар Громадської спостережної комісії Мельников

"Можу сказати, що зараз у слідчому ізоляторі "Лефортово" точно є Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко та Євген Панов", - повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він не виключив, що також в ізоляторі утримують і інших громадян України. Всього за моїми даними понад 30 осіб, включно із заарештованими українськими моряками", - резюмував Мельников.

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