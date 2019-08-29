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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Кольченко (141) Клих (155) Панов Євген (83) Сущенко (449) Балух Володимир (249) Гриб Павло (183)

 Балух, Гриб, Клих, Кольченко, Сущенко і Панов перебувають у московському СІЗО "Лефортово", - секретар Громадської спостережної комісії Мельников

Засуджений в Росії за шпигунство українець Роман Сущенко перебуває в слідчому ізоляторі "Лефортово", куди його доставили з колонії в Кіровській області.

"Можу сказати, що зараз у слідчому ізоляторі "Лефортово" точно є Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко та Євген Панов", - повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він не виключив, що також в ізоляторі утримують і інших громадян України. Всього за моїми даними понад 30 осіб, включно із заарештованими українськими моряками", - резюмував Мельников.

Читайте також: Пєсков про обмін з Україною утримуваними особами: Будемо готові - повідомимо, певні контакти є

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145360
 
   
 Топ коментарі
 
Очень надеюсь, что всё получится....
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Балух хороший мужик. Отлично будет, если его обменяют. Другие наши тоже ничего, но за Балуха я переживал больше всего.
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Балух хороший мужик. Отлично будет, если его обменяют. Другие наши тоже ничего, но за Балуха я переживал больше всего.
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лишь бы поменяли и ничего не сорвалось в последний момент . А поющим в терновнике про зраду, предлагаю поменяться с кем то из пленных местами .
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А что слышно про Олега Сенцова? Кто в курсе?
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Щас Зеленский их побырому на кого-нибудь обменяет и пи#дец.
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Моряков, которных обязаны освободить, по решению трибунала. Включили в список видать. Тем самым дали ху.лу возможность подтереться решением трибунала, и снятием санкций за моряков. И показать какой он белый и пушистый вообще. Оттепель в отношении с парашастаном в мире, началась.
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Господи невже ці хлопці нарешті будуть вдома??!!!
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