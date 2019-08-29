 Блог американського полковника з обвинуваченнями на адресу українських військових є фейком, - військова прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Західного регіону України.

"В окремих ЗМІ з’явилися публікації із посиланням на фейковий особистий блог американського полковника. Інформація про те, що начебто "п'яні, жадібні і ледачі українські військові є головною проблемою Яворівського навчального центру", є недостовірною і представлена у фальшивому блозі... Нещодавно працівник, який видає себе за командувача Об'єднаним багатонаціональної групи з підготовки - Україна", зробив спробу дискредитувати місію і Збройні Сили України. Ця людина - самозванець і не представляє інтереси ОТГ "Карантан" або ОБГП-У", - йдеться в повідомленні.

"Блог був відкритий у серпні, в ньому два записи. Запис від 23 серпня говорить, що взагалі всі українські бійці в Яворові - злодії, алкаші, ледарі, дурні, і все звання купують за гроші", - повідомляє главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму блозі.

Зазначається, що видання Depo, Страна і Новое время розмістили цю новину одними з перших.

Цензор.НЕТ звернувся по коментар до ЗСУ, згодом була розміщена офіційна відповідь командування тактичної групи "Карантан" ВС США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі активізували поширення фейків про ЗСУ, - Міноборони

Підполковник Роберт Трейсі спростував створення блогу і такого роду записів.

Пізніше видання Depo і Новое время заявили, що їхні сайти були зламані для розміщення фейкової інформації, зараз розміщені хакерами матеріали видалені, про інформаційну атаку повідомлені представники ОБСЄ в Україні.