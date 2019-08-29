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Все про:блог (6) США (5318) Військова прокуратура (561) фейк (202)

 Блог американського полковника з обвинуваченнями на адресу українських військових є фейком, - військова прокуратура

Блог підполковника ВС США Трейсі, десантника, командира тактичної групи "Карантан", офіцера 502-го повітряно-десантного полку, в якому він критикує українських військових, є фальшивим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Західного регіону України.

"В окремих ЗМІ з’явилися публікації із посиланням на фейковий особистий блог американського полковника. Інформація про те, що начебто "п'яні, жадібні і ледачі українські військові є головною проблемою Яворівського навчального центру", є недостовірною і представлена у фальшивому блозі... Нещодавно працівник, який видає себе за командувача Об'єднаним багатонаціональної групи з підготовки - Україна", зробив спробу дискредитувати місію і Збройні Сили України. Ця людина - самозванець і не представляє інтереси ОТГ "Карантан" або ОБГП-У", - йдеться в повідомленні.

"Блог був відкритий у серпні, в ньому два записи. Запис від 23 серпня говорить, що взагалі всі українські бійці в Яворові - злодії, алкаші, ледарі, дурні, і все звання купують за гроші", - повідомляє главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму блозі.

Зазначається, що видання Depo, Страна і Новое время розмістили цю новину одними з перших.

Цензор.НЕТ звернувся по коментар до ЗСУ, згодом була розміщена офіційна відповідь командування тактичної групи "Карантан" ВС США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі активізували поширення фейків про ЗСУ, - Міноборони

Підполковник Роберт Трейсі спростував створення блогу і такого роду записів.

Пізніше видання Depo і Новое время заявили, що їхні сайти були зламані для розміщення фейкової інформації, зараз розміщені хакерами матеріали видалені, про інформаційну атаку повідомлені представники ОБСЄ в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145359
 
   
 Топ коментарі
 
В клиннике "Борис", ему там от Радуцкого посылка...
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«Страна.юа» недобитка Гужви писала про це. Це вже Шуфрич і кремлєпрокладки мабуть запрацювали на благо х...ла.
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жлдного сумніву не було...Дописувачі вірно підмітили фальш та облуду і цих лайнофейках...
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В клиннике "Борис", ему там от Радуцкого посылка...
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скучно тобі у психушці?
але чому саме Баканов?
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Де той польський троль,який доказував,що це правда?
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«Страна.юа» недобитка Гужви писала про це. Це вже Шуфрич і кремлєпрокладки мабуть запрацювали на благо х...ла.
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Всё в этом блоге правда.
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Аватарів 80%,отримують зп та пропивають як свині,вся ця маячня про відбудовану армію то і є ФЕЙК
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странно,шо лугандонские абизяны до сих пор их не победили..
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У свинособак 99%аватаров,остальные нарики
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думаешь,пора воссоздавать по принципам сс ?
или рановато пока ?
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Не дадут нам это сделать,»ани усталі ат вайны»
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будем посмотреть,как говорили немцы в 32-м..
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а заставить эти "отдельные СМИ" опубликовать опровержение слабо?
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"Блог был открыт в августе, в нем две записи. Запись от 23 августа гласит, что вообще все украинские бойцы в Яворове - воры, алкаши, лентяи, дураки, и все звания покупают за деньги"

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Касапы, которые этот блог нацарапали, по себе судят. Нет, охотно верю, что подобные эпизоды присутствуют, как никактолько недавно вырвались из многовековой рашистской оккупации. Но очень смешно, когда кацапье свои же пороки выставляет как главное оружие пропаганды против украинцев. Сами же себя об.ирают.
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Мол "продажные хохлы, че вы на Запад так рветесь, предали нас и не хотите оставаться в нашем гамне, в родненьком, псковско-липецком навозе, корчите из себя..."

Это ж со стороны выглядит именно так.
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