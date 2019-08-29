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Все про:Росія (19532) США (5318) Іловайськ (176)

 У День пам'яті захисників України США закликають РФ припинити агресію

Сполучені Штати в День пам'яті загиблих українських військовослужбовців закликали Росію припинити агресію проти України.

Відповідне повідомлення розміщене в Twitter посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми згадуємо тих, хто пожертвував життям заради незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Ми спільно з народом України закликаємо Росію припинити агресію проти України", - йдеться в публікації.

У День памяті захисників України США закликають РФ припинити агресію 01

Як відомо, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

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День встановлено "На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві..." згідно з Указом президента від 23 серпня 2019 року.

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Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли внаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145356
 
 
 Топ коментарі
 
Не допоможе.
Кацапа треба знищити, лише тоді воно поипигить воювати.
Вічна пам'ять полеглим захисникам України
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Молодцы, только чаще надо, по два раза в день нужно призывать, это точно должно помочь, но в G7 сначала нужно ещё вернуть и извиниться, что они аннексировали Крым.
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Давайте не допустимо такого у нас.
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це добре, що амбасада США відкрито каже, хто є агресором у цій війні.
Але ********* не реагує на заклики до миру і розуміє лише силу.
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вот и санкции из ада где то затерялись ..
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Гдє ваша ліцензія на сбор біорєсурсов. Підарашка. Лєто Господнє 2019 от РХ.

https://www.facebook.com/100040391133812/videos/121540972535607/
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Не допоможе.
Кацапа треба знищити, лише тоді воно ********* воювати.
Вічна пам'ять полеглим захисникам України
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Можно у вас уточнить - уничтожать надо по этнической принадлежности или по месту регистрации?
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А это был не вопрос - просто некоторые по глупости, другие путинские шалавы умышленно подстрекают украинцев не разделять путинизм и народы РФ.
Потом х@йло к таким заявлениям аппелирует - манипулятивно представляя Украину нацистской.
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Молодцы, только чаще надо, по два раза в день нужно призывать, это точно должно помочь, но в G7 сначала нужно ещё вернуть и извиниться, что они аннексировали Крым.
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А на кацапским СМИ пишут, что рашка готова вернуться в g7, только если США вернут им Аляску.
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США призывают РФ прекратить агрессию

А а призываю США выполнить будапештский меморандум...
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