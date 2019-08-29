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 Політика України
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Все про:ВР (5407) депутат (946) Зеленський (2503) повноваження (24)

 Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції України стосовно додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як сказано в повідомленні на сайті парламенту, відповідний законопроект №1027 зареєстровано у Верховній Раді 29 серпня.

Главою держави визначено цей проект закону як невідкладний.

В даний час текст документа на сайті парламенту відсутній.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145355
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно, а как этих тупых овец держать в стаде? Зеленский хочет расширить список оснований для досрочного прекращения полномочий нардепов - Цензор.НЕТ 5432
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оно хочет быть "я езмь царь!"
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Народ повинен тримати їх у стаді, а не фюрер партії.
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оно хочет быть "я езмь царь!"
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иди на йух
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правильно делает ,ссук народа должна быть возможность досрочно вытряхнуть из кресла!!!
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да,а то вдруг не проголосут за то что царь приказал
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Конечно, а как этих тупых овец держать в стаде? Зеленский хочет расширить список оснований для досрочного прекращения полномочий нардепов - Цензор.НЕТ 5432
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Народ повинен тримати їх у стаді, а не фюрер партії.
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Народ своё дело сделал, народ - свободен!
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Олєкса Москаленко 7f040062 - простой нарид есть сам стадо....

Начальников, военоначальников, депутатов, лордов, президентов нужно воспитывать, растить, обучать и прививать....
Это понимают в нормальных странах..., этим там и занимаются, у них там много фильтров, что бы в руководство попадали подготовленные люди, а не простой нарид с улицы...
А что у нас... - сами видите....
Пример преЗедент....
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В нормальных странах у депутата должно быть 3 высших образования - у него самого, у отца и у деда. (С)
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именно..., или должен быть по характеру и способностям своим руководителем и доказавший уже это в своих делах.....
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это нужно делать быстро, пока депутаты от простого нарида не почувствовали себя начальниками...
Пока они внутри еще холопы - можно заставить их проголосовать за что угодно...
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за 3 месяца остапиз@ела уже всем! это как смотреть одну и ту же кинокомедию каждый день по много раз.
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Не наблюдается вообще "Закон об импичменте".
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дорабатывают, ищут лазейки как можно избежать))
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За цієї Ради Вовіку імпічмент не загрожує. Тому мародерам можна заспокоїтись
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не говори гоп,поки не перескачиш)) политика - дело тонкое,ванюша))) пока только указаны проекты без их содержания)) впереди обсуждения, дополнения и голосования))
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Проспала ты усьо, бессовница...
😂😂
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Новости внимательно смотри , пролистай в низ , один из первых законов
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Коли імперативний мандат, то тут потрібно бути обережним, щоб партія не перетворилась в дебілів.
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Это чтобы, если кто-то из "слуг" рыпнется - поменять на следующего, более тупого и послушного.
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етіх чертіл нужна дєржать на павадкє а как іначє
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хорошо подумают, а нужно ли идти в депутаты, если светит мало
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Будут лишать мандата за конфетные фантики рашен под стулом депутата? Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів - Цензор.НЕТ 7124
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было такое во франции когда-то

Государство - это я
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это как в рпашке лишали полномочий за то что не проголосовал за захват Крыма?
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Ото Зе-депутати лохонулись - за 30К гривень будуть день у день сидіти в одній кошарі. А за вікном вирує життя - водзяра, цёлки, экзоцика, наркоцики, пацефон... Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів - Цензор.НЕТ 5743
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В последнее время в кондитерских рядах прямо какая-то вспышка активности задроченых феерических идиотов.
🤑
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У них еще продолжается финансирование от кондитера или бесплатная паранойя не отпускает ?
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В рядах приСлуг уродов ликование и нездоровые смешки, такое впечатление, что все зебилы курят шмаль)
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это хорошее дело, но пока это всего лишь сырой проект)) еще доработка, переработка, а только потом голосование и последние подписи)))
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я работающий за чоколядки порохобот! я за!
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процесс узурпации власти продолжается
вы за это голосовали зебенята..)))))
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приймуть не глядя! дарма їх в трускавці вчили
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смотри с ними аккуратно - отгрызут тебе все шо висит Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів - Цензор.НЕТ 5959
это тебе не зеленые навозные мухи - те только жужжать могут надоедливо и заниматься гавноедством Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів - Цензор.НЕТ 2999
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"Ми повинні зробити так щоби жити в Україні стало небезпечно" - Янукович.
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Почти сделал . Трохи не хватило времени .. Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів - Цензор.НЕТ 4050 .
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Щойно Вовік виступив в Раді. Виступ тривав лише декілька хвилин. Але дуже важливий виступ. Емоційний і почавсь експронтом. Вовік закликав працювати а не балаболити.
Тільки я не про це. Оператор під час виступу Вовіка показував Мародера, який сидів(за геращенкой), як сич, як темна хмара і дихав отрутою на все, що відбувається. І це добре. Нехай мародер готується до довічного з конфіскацією. Скільки можна шкодити?
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Підстави дострокового розпуску Вован озвучив: "кнопкодавство, бійки, прогули".
Мубуть, приблизно такими будуть підстави для дострокового припинення повноважень депутата.
Парашна шобла проти.
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Раду і так треба буде роспускати і робити дострокові по пропорціоналці. По мажоритарці пролізло стільки продажного сміття, що рік для цієї Ради - це ще забагато.
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Тут ты прав сулима . По мажоритарке прошёл почти один сброд . Но зачем вот зекоманда их выдвигала , от своей партии ,, неужто не ведали кто есть кто .?!! Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів - Цензор.НЕТ 4649 .
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Проти грошей мало хто встоїть. Мародерські тролі, наприклад, торгують совістю не вагаючить за копійки. А нардепам будуть мільони баксів пропонувати
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Папік сказав , що вже "померлі алігархи" вирішили - якщо ВР буде не туди рухатись її здують як лупу з гребінця. Тексти документів які повинні стати Законами передані у презідіум
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А список оснований для досрочного прекращения полномочий преЗЕдента написать забыл навсегда?
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