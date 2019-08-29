 Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як сказано в повідомленні на сайті парламенту, відповідний законопроект №1027 зареєстровано у Верховній Раді 29 серпня.
Главою держави визначено цей проект закону як невідкладний.
В даний час текст документа на сайті парламенту відсутній.
Начальников, военоначальников, депутатов, лордов, президентов нужно воспитывать, растить, обучать и прививать....
Это понимают в нормальных странах..., этим там и занимаются, у них там много фильтров, что бы в руководство попадали подготовленные люди, а не простой нарид с улицы...
А что у нас... - сами видите....
Пример преЗедент....
Пока они внутри еще холопы - можно заставить их проголосовать за что угодно...
😂😂
Государство - это я
🤑
вы за это голосовали зебенята..)))))
это тебе не зеленые навозные мухи - те только жужжать могут надоедливо и заниматься гавноедством
..
Тільки я не про це. Оператор під час виступу Вовіка показував Мародера, який сидів(за геращенкой), як сич, як темна хмара і дихав отрутою на все, що відбувається. І це добре. Нехай мародер готується до довічного з конфіскацією. Скільки можна шкодити?
Мубуть, приблизно такими будуть підстави для дострокового припинення повноважень депутата.
Парашна шобла проти.