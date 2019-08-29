 Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як сказано в повідомленні на сайті парламенту, відповідний законопроект №1027 зареєстровано у Верховній Раді 29 серпня.

Главою держави визначено цей проект закону як невідкладний.

В даний час текст документа на сайті парламенту відсутній.

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