 Зеленський пропонує Раді законодавчо врегулювати конфіскацію незаконних активів

Відповідний проєкт закону, визначений главою держави як невідкладний, зареєстровано за №1031, передає Цензор.НЕТ

Зараз текст законопроєкту та супровідні документи на сайті парламенту не розміщені.

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