 Зеленський пропонує Раді законодавчо врегулювати конфіскацію незаконних активів

Відповідний проєкт закону, визначений главою держави як невідкладний, зареєстровано за №1031, передає Цензор.НЕТ
Зараз текст законопроєкту та супровідні документи на сайті парламенту не розміщені.
Відповідний проєкт закону, визначений главою держави як невідкладний, зареєстровано за №1031, передає Цензор.НЕТ
Зараз текст законопроєкту та супровідні документи на сайті парламенту не розміщені.
🤑
К какому из органов Беню причислишь? Ах да, год был губернатором Днепропетровской области. Правда за это время он сильно полинял на активы.