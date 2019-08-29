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 Політика України
  2028  25
Все про:ВР (5407) Зеленський (2503) конфіскація (263)

 Зеленський пропонує Раді законодавчо врегулювати конфіскацію незаконних активів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та покарання за придбання таких активів.

Відповідний проєкт закону, визначений главою держави як невідкладний, зареєстровано за №1031, передає Цензор.НЕТ

Зараз текст законопроєкту та супровідні документи на сайті парламенту не розміщені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145354
 
   
 Топ коментарі
 
У мародёра Порошенко конфискуют его награбленное у народа добро. Фабрики, заводы, пароходы...
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Порошенко, не истери а готовься Зеленський пропонує Раді законодавчо врегулювати конфіскацію незаконних активів - Цензор.НЕТ 7169
Зеленський пропонує Раді законодавчо врегулювати конфіскацію незаконних активів - Цензор.НЕТ 5703
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Порошенко должен висеть вверх ногами
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У мародёра Порошенко конфискуют его награбленное у народа добро. Фабрики, заводы, пароходы...
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Если речь о равноправии граждан перед законом, то отнимать должны у всех, бедный или богатый, не важно, украл, не уплатил налогов, черный доход от бизнеса, черная зарплата и т.д Один закон для всех граждан и наказание. Или нет, одним можно воровать, другим нет?
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ташотитакоєгаваріш ми шо для етава власть бралі
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Есть разница. Я бы ещё ввёл презумпцию виновности для чиновников. Не можешь доказать на какие бабки купил,- арест и конфискация. Меньше будет вышиванко-косоворотковой *******, которая идёт на должности с целью воровать.
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тебе не обломится даже пол сардельки! подсунули обрезанный, намазанный зеленым варенья, вы кинулись сосать поглубже, но варенье кончилось, теперь сосите что осталось.
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Ты уже с опытом ! Знаешь когда шоколад закончился , нужно сосать дальше пока «молоко» не пойдёт . Так вот как в Рошен птичье молоко выпускают
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не конфіскують. бо матимуть проблеми з ротшильдами. в нього ж бяда все легалізоване Зеленський пропонує Раді законодавчо врегулювати конфіскацію незаконних активів - Цензор.НЕТ 5562 але лошарики тіжтеся, вас ще виграють
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Ну когда уже наконец, Володя? ваши страшилки мы уже полгода слышим
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у нас єсть кандідатура хазяйствєніка для опрєходиванія всєво етава
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Порошенко должен висеть вверх ногами
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Он далеко не один, кто должен висеть.
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Хороший такой закон.Мародеров и дармоедов раскулачивать.
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дармоїди? в нас їх куча. депутати,міністрі, прокурор і тд. основна маса нині представляє чин владу
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а типа преображенский 28 лет на госдолжностях со смешными окладами?
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Що не Закон, так соєвим як серпом по... Та ще й проти ночі!
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Шо, у Бени всё отберут? И на законных основаниях?
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"конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказание за приобретение таких активов"
К какому из органов Беню причислишь? Ах да, год был губернатором Днепропетровской области. Правда за это время он сильно полинял на активы.
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У когось є текст законопроекту? Мається на увазі у формучан.
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