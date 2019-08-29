 Зеленський хоче змінити організацію оборони України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.
Відповідний законопроект № 1011 зареєстровано у ВР 29 серпня. Цей проект закону визначено главою держави як невідкладний.
Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.
Відповідний законопроект № 1011 зареєстровано у ВР 29 серпня. Цей проект закону визначено главою держави як невідкладний.
Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.
Сторінка 2 з 2<<<1 2
Сторінка 2 з 2<<<1 2