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 Політика України
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Все про:ВР (5407) законопроект (702) Зеленський (2503)

 Зеленський хоче змінити організацію оборони України

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону України "Про оборону України" в частині організації оборони держави.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.

Відповідний законопроект № 1011 зареєстровано у ВР 29 серпня. Цей проект закону визначено главою держави як невідкладний.

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Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

Зеленський хоче змінити організацію оборони України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145351
 
   
 Топ коментарі
 
Почни з себе - пройди військові збори.
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Теперь с любым врагом сразу перестаем стрелять, встречаемся посередине и договариваемся?
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сдавайтесь уже, хватит мудрить))
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Юристы портнова и медведчука законопроект пишут?
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Правильно. Разогнать армию к чертовой бабушке. Станем пацифистами.
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