 Зеленський хоче змінити організацію оборони України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.

Відповідний законопроект № 1011 зареєстровано у ВР 29 серпня. Цей проект закону визначено главою держави як невідкладний.

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Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.