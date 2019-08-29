 Зеленський вніс у Раду законопроект про реформу органів прокуратури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором законопроекту є президент України Володимир Зеленський. Законопроект зареєстровано 29 серпня під №1032.
Президент визначив цей законопроект як невідкладний.
Текст законопроекту на сайті Ради наразі відсутній.
Это хорошо, значит правильно делает зелень
скоро в открытую на улицах будут убивать...
будет - хуже ЮАР, если знаешь, что это такое...
В новости сказано, что закона еще нет на сайте, а соевое чепушило уже знает, что в нем😀