 Зеленський вніс у Раду законопроект про реформу органів прокуратури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором законопроекту є президент України Володимир Зеленський. Законопроект зареєстровано 29 серпня під №1032.

Президент визначив цей законопроект як невідкладний.

Текст законопроекту на сайті Ради наразі відсутній.

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