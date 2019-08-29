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 Політика України
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Все про:ВР (5407) законопроект (702) Зеленський (2503) євробляхи (140)

 Зеленський вніс у Раду законопроект про відтермінування штрафів для власників "євроблях"

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором законопроекту є президент України Володимир Зеленський. Законопроект зареєстровано 29 серпня під №1030.

Президент визначив цей законопроект як невідкладний.

Текст законопроекту на сайті Ради наразі відсутній.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145347
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы он внес закон о нормальной растаможке, чтобы в Украине автомобили не стоили дороже, чем в ЕС.
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Всё правильно: европейской Украине - европейские таможенные тарифы! Не может налог быть больше в несколько раз, чем пятилетний корч!
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нах..й расстаможку в стране с отсутствующим автопромом!
может еще на воздух расстаможку? он тоже с Европы залетает...
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на них и так одни конченные остались, а он опять переносит штрафы....
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Лолиту на нары, за коррупцию... в том числе и за драковновские растаможки авто, идущие в карман лично мародёра.
растаможку сделать 300-400 $ как в Грузии... и все вопросы с расстаможкой исчезнут навсегда.
Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях" - Цензор.НЕТ 3569
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а чего не как в Испании???))), ты видел грузинский хлам?
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т.е. ты ЗЕбил-ЗЕбилом, но с нарушениями мозговой активности, потому что башка у тебя в штанах. изменения в НК Украины внесла ВР, готовила председатель комитета по налоговой и таможенной политике парламента Нина Южанина. сумма 15 млрд грн пошла прямиком в ПФ.
вопрос зубожилому-ты в Грузии было в 2000х годах? а вообще хоть где то кроме своего **************?
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надо расстаможку вообще отменить!!
только ТО и СО на границе..
прошел - заезжай, развивай экономику и себя...
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какой маладец! сразу косточки убогим, грызите, с барского плеча.
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из-за таких как ты идиотиков, люди из страны уезжают...
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ерєкція наступіла у народа єврабляхєрав і іх жьон ! адназначчна
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но ми та с вамі умниє люді с адной каманди закон может і пайті на доработку ілі патєрятца во втром чтєніі ну варіантав всєгда много
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Лучше бы он внес закон о нормальной растаможке, чтобы в Украине автомобили не стоили дороже, чем в ЕС.
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новые автомобили или б/у до 5 лет в хорошем состоянии и так чтоят столько же сколько в ЕС.
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Разве? У нас таможенные пошлины на растаможку автомобилей повыше, чем в ЕС.
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а тебе то что? ты за всю жизнь не насобираешь на самокат, а кредит не дадут.
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Зеленський вніс у Раду законопроект про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 8692

Да ты юморист, как я погляжу. Ты за меня не переживай - авто у меня есть - понадобится другое - куплю в салоне.
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нах ты мне нужен, испереживался. не забудь батарейки в салоне к своему авто.
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Точно - тебе бы Зеленський вніс у Раду законопроект про відтермінування штрафів для власників "євроблях" - Цензор.НЕТ 5345 только какашкой кинуть в незнакомого человека, как типичному бабуину - а больше ничего не нужно
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Всё правильно: европейской Украине - европейские таможенные тарифы! Не может налог быть больше в несколько раз, чем пятилетний корч!
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можешь привести примеры "европейских таможенных тарифов"?
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Штраф за использование "бедняцкой" колымаги не может быть 50 минимальных зарплат, это нечего не скажешь, барыга-мародер не увидел краев своего жлобского беспредела
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а нафига сюда возить старые корчи, чтоб они тут воняли и экологию портили? не можеш купить нормальное, экологичное авто - езди на маршрутке, велосипеде или самокате.
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СтопудлФФ! Сорокалетние КАМАЗы и Жигули не воняют и портят экологию. Я это всегда знал, а сёдни ещё и специалист подтвердил. Спасибо, мастер!
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аргумент идиота. сорокалетние камазы и жигули никто не завозит, и их завоз запрещен. они уже тут находятся, а запретить людям использовать их сорокалетние камазы и жигули - это уже гораздо более радикальный шаг. но это не значит, что надо навезти из-за границы кучу тамошнего вонючего, истекающего маслом металлолома
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10-летка из €вропы или США, гораздо чище нового мародёрского "Богдана".
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ты на богдане ездить привык экологию засирать!
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не знаю шо такое богдан. я на работу езжу на трамвае.
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идиотизм. какая тогда мотивация исполнять законы, если все равно наказания за неисполнение не последует? это рушит всю правовую систему государства, ухудшает и без того мерзкий менталитет наших людей
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зато быдло радуется. Как радовалось когда патриции раздавали хлеб нашару, пока Рим не накрылся медным тазом..
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мотивация такая, что нефуй исполнять идиотские законы...
это как в армии - можешь не выполнять явно злочинный наказ...
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дрысь-дрысь - Шмаркля боится лишиться продажных голосочков?....
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Вот меня удивляет чего возмущаются "евробляхерам", но не возмущаются тем фактом, что в Польше пятилетнее авто стоит раза в два-три дешевле, чем в Украине? Украина - страна, где живут одни олигархи (имеется в виду население) и которые могут себе позволить такую роскошь?
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Украина страна самых лютых барыг , которые верят что они поставлены судьбой доить все остальное "население"
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ну и? вышел протестовать? вы же трусливое 73% стадо.
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это какое 5-летнее авто стоит в 2-3 раза дешевле? Битое и перекрашенное?
Нормальная 5-летняя машинка стоит те же деньги.
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с чего ты решило, что каждая мразь должна иметь автомобиль! трамвай, автобус! нормальный человек с 30 летним стажем проехать не может. зимой выезжаю только на шкоде, как лох. дебилы ни правил, ни опыта!
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ну так нафига украинцы продают свое пятилетнее авто в два-три раза дороже, чем продают поляки? жлобский менталитет?
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А закон про отсрочку уплаты налогов Вова не собирается вносить?Был бы ему очень признателен.
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А хто заплатіл -- тот лох. -- Прокоментували законопроект Узеленського. -- Вот ми с Ігарь-Валєрічєм нічєво нє платім, всьо в афшорах.
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"Хйу им в жопу!" - Михаил Радуцкий уже проголосовал...
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Приберіть з вулиць Києва бляхи. І "АНи".
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