 Зеленський вніс у Раду законопроект про відтермінування штрафів для власників "євроблях"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором законопроекту є президент України Володимир Зеленський. Законопроект зареєстровано 29 серпня під №1030.
Президент визначив цей законопроект як невідкладний.
Текст законопроекту на сайті Ради наразі відсутній.
может еще на воздух расстаможку? он тоже с Европы залетает...
растаможку сделать 300-400 $ как в Грузии... и все вопросы с расстаможкой исчезнут навсегда.
вопрос зубожилому-ты в Грузии было в 2000х годах? а вообще хоть где то кроме своего **************?
только ТО и СО на границе..
прошел - заезжай, развивай экономику и себя...
Да ты юморист, как я погляжу. Ты за меня не переживай - авто у меня есть - понадобится другое - куплю в салоне.
это как в армии - можешь не выполнять явно злочинный наказ...
Нормальная 5-летняя машинка стоит те же деньги.