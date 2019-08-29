 Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт (№1010) про внесення зміни до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції.
Відповідна інформація опублікована на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Законодавча ініціатива внесена президентом у четвер, 29 серпня і визначена як невідкладна.
Текст і супровідні документи до проєкту закону зараз на сайті Ради не опубліковані.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145346
ждем-с зп по 5000 баксов для...
народа... депутатов
нормальная практика на западе - "стучать", если угодно, на нарушителей закона.
это в совке было "западло" доносить, потому что государство враг, как бы.
(((
Небесная сотня в гробу переварачивается (
Для зебилов: правильно искоренять коррупцию чтобы не за что взятки было давать а не превращать страну где каждый второй что-то да прет в конслагерь