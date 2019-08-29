 Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції

Відповідна інформація опублікована на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Законодавча ініціатива внесена президентом у четвер, 29 серпня і визначена як невідкладна.

Текст і супровідні документи до проєкту закону зараз на сайті Ради не опубліковані.

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