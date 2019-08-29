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 Політика України
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Все про:ВР (5407) законопроект (702) Зеленський (2503) корупція (2525)

 Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт (№1010) про внесення зміни до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції.

Відповідна інформація опублікована на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Законодавча ініціатива внесена президентом у четвер, 29 серпня і визначена як невідкладна.

Текст і супровідні документи до проєкту закону зараз на сайті Ради не опубліковані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду проєкти змін до Конституції про діяльність омбудсмена і референдуми

Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145346
 
   
 Топ коментарі
 
Сивый мародёр уже начинает думать, что накуй он сюда рыло всунул! Слава Україні!
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это закон о 10 %,настучи на соседа и они твои Зеленский внес с парламент законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 3653
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Сивый мародёр уже начинает думать, что накуй он сюда рыло всунул! Слава Україні!
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блазень-имитатор имитирует бурную деятельно в "написании законов" для секты зебилов.. Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 4668
ждем-с зп по 5000 баксов для... народа... депутатов Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 4668
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Жди! Мародёр на карту уже не бросит - ищи работу, убогий!
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что-то у зебилов последнее время одна истерика о работе.. неужто твою бото-ферму разогнали, болезненный?))
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Истерика о работе - это у петекантропов. Даже ПЕС в оппозицию рванул. Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 400
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то что нужно зебилам.. пожрать и настучать... они забыли что "первый кнут - доносчику" Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 9451
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ты один из первых стукачей на форуме стукачей Цензора … Ты ещё будешь хлеборезку о стукачах открывать ?
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а твоя "работа" стоит 5000 бакинских, что ты её ждёшь ?
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Во раздухорился, он законы штампует быстрее чем Рада будет успевать голосовать.))
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Готовился. А порохоскот волал, что Зеля нихера не делал три месяца. Ну ясен-красен, за ночь столько подготовил, ага!
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узбогойся, зебил.. шмаркля законы не пишет: они не юрист - а лишь имитатор. шмаркля делает проще "закон о стукачах", как и другие - копипастит из рашки) как и "запах лип".. "парад за 300 млн.руб" и прочее-прочее
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Спалился кац ! В Украине гривна ! Это у тебя в козлостане рубли .
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они сырые, еще в доработке, не напечатаны)) верстают
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Это наверное закон о защите свидетелей, дающих показания на коррупционеров, на факты их коррупции.
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это закон о 10 %,настучи на соседа и они твои
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ну если сосед коррупционер - почему бы и не настучать.
нормальная практика на западе - "стучать", если угодно, на нарушителей закона.

это в совке было "западло" доносить, потому что государство враг, как бы.
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я только за этого, пора спросить откуда дровишки
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АГА а где ето на западе стучат? Там что все знают что кто что украл?)))
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Достеменно знати що сусід корупціонер ви можете лише у випадку, коли ви є його подільником.
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А закон о снижении тарифов когда будет? Зеленский внес с парламент законопроект об обличителях коррупции - Цензор.НЕТ 8885
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ото сиди молча пока на тебя никто не настучал Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 434
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А мне что до того))) А ты вот вижу в восторге.)) Наверное сосед богатенький имеется, во свезло то)) Кстати, а ты не думало что у соседа и на тебя планы имеются)
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Нихера себе Зеленский внес с парламент законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 6210 соевой раде 5 лет не хватило чтоб сделать то что эти за день намереваются....подозрительно это....может под шумок там закон о переселении порохоботов в питомники для животных впарят....надо быть внимательней петюшкам Зеленский внес с парламент законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 7584
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А потом будем спрашивать: "Кто же написал четыре миллиона доносов?"
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теперь за обличение корупции светит 8 лет без возможности внесения залога? Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції - Цензор.НЕТ 9525
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Вот так вот под улюлюканье толпы страна и превращается стремительно в рашку.

(((

Небесная сотня в гробу переварачивается (

Для зебилов: правильно искоренять коррупцию чтобы не за что взятки было давать а не превращать страну где каждый второй что-то да прет в конслагерь
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Під час Голодомору вже були активісти, ходили по хатах, відсоток знайденого отримували. Нові обличчя, школа -- стара.
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