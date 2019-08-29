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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Зеленський (2503) Кабмін (3024)

 Новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом, - Зеленський

На зустрічі з фракцією президент Володимир Зеленський сказав, що за новий уряд голосуватимуть пакетом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На міністерські посади в Кабміні було висунуто таких кандидатів:

МЗС - Вадим Пристайко
Міноборони - Андрій Загороднюк
Міносвіти - Ганна Новосад
МОЗ - Зоряна Черненко
Мінфраструктури - Віталій Криклій
Мінфін - Оксана Маркарова
ЖКГ, Мінрегіон - Альона Бабак
Міненерго - Олексій Оржель
Мінекономрозвитку + АПК - Тимофій Милованов
Мінкультури + Мінспорту - Володимир Бородянський
 МВС - Арсен Аваков

Пакет відповідних президентських подань уже зареєстровано в Раді.

Також читайте: Зеленський вніс з парламенту законопроєкт про викривачів корупції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145345
 
 
 Топ коментарі
 
никаких обсуждений,очень демократично)) ну, прям как очень большой пучок зелени на рынке)) не нравится,не бери))
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Я так понимаю это сделано чтоб Авакова попихнуть в общем списке, по одному могли его и не одобрить.
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Юзика теперь будет кормить нарид Украины. Новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5004 А ест от неплохо.
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Чувак стоячi буде працювати.
Не тому що так зручнiше, просто дупа у крiсло не лiзе.
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а кажуть , що однією дупою на два крісла не сядеш - да аж бігом!
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Роттердам++ і свинарчуки. ЗІ Зебіки, дати вам голку з нитками зашити рубашку, що ви пошматували? Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3624
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Я так понимаю это сделано чтоб Авакова попихнуть в общем списке, по одному могли его и не одобрить.
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Аваков нужен для разгона осенних майданов.
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При януковиче уже пробовали,мы не кацапы которые будут кричать позор пока их бьет омон
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нада ідті дальшє народ устал тєрпєть галасавь нужна сразу за всьо і за 5 лєт на пєрьод !
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никаких обсуждений,очень демократично)) ну, прям как очень большой пучок зелени на рынке)) не нравится,не бери))
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Теперь у зе депутатов есть в смартфоне приложение - бот-чечет. теперь никому руками махать не нужно, и даже потом не надо с балкона скидывать, просто нажать "удалить приложение".
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Это бред, а если в списке один кандидат нравится а другой нет то как голосовать.
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Поэтому и предупредил сразу - голосум шоблу СПИСКОМ !
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аваков как довесок)))))))))) новое лицо со старім прошлым
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То есть, обсуждать тут нечего и "х#й им в ж@пу!
А почему только за Кабмин?!
Проголосуйте сразу за все, что будет выноситься на голосование до конца года!
Сразу, "пакетом"!
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Богуцька- Порошенко готує переворот,йому присягли на вірність
Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6472
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Це Лізавета понадсьорбувала вже стільки?
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Они уже такой бред пишут друг-другу, в "духе" - "надо голосовать за Авакова а то Порошенко нападёт" Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2025 Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5255
Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2850
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Надо бы у Богуцьки спросить, откуда информация. Пусть доказательства представит.
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Ну, мы это уже увидели, что на главу МОЗ выдвинут человек Радуцкого
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Предлагаю сразу голосовать пакет законов на год вперед, а чего уже мелочится.))
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нова пречесна влада, новиє ліца.як і народ хтів Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5812
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Это пипец товарисчи.... Новый состав Кабмина будут голосовать пакетом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4175
Такого даже большевики себе не позволяли...
Вот так вытирать ноги о здравый смысл....
Пакетом принимать топ.начальников.... - без обсуждений, рассмотрения кандидатуры, его взглядов на работу и тд...
Быдло пришло...
Открывай ворота...
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Вот такая открытость. Аваков в нагрузку.
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А Минюст хде? Петуха Петренко ж собрались сажать
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Постеснялись Портнова в пакет засунуть.
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Мдэ.
Супрун - чуть ли не единственную кто проводила реформы убирают, а авакяна оставляют.
Зебилы, ***...
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Радуцкий уже все понятно объяснил. "х#й им в жопу", а не реформы.
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какие же они - Гандоны - фантасты - однозначно
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зебилятки - вот все ваши реформы и закончились на авакове - а вы долбо... верили,надеялись - зебилы однако
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Чем плох Аваков? Уже тем, что не дал порохоскоту сфальсифицировать выборы, он заслужил этот пост
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Нагадую - аваков бандюк, мародьор і свинарчук. Чи вже ніт?
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Историю с рюкзаками забыли? А погуглите сколько таких историй было в бытность его губернатором Харьковской области. А нужен он на этом посту не потому что заслужил, или Порошенко планирует путч, а чтобы приструнить или даже снять Зеленского, если тот заиграется в реформы.
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Аваков заслуговує, щоб його не переслідували, коли він поїде до себе в Італію і більше в Україну не з'явиться(від гріха подалі)
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Отлично, что американская фельдширица отправлена нахутор бабочек ловить, а Аваков сможет дать достойный отпор бесноватым реваншистам из свинорошеновской банды
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Як така каша може поміститись в одній макітрі? Новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1738
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Нова прозора зеленська влада лишає Авакяна-Рюкзачного, ги-ги-ги
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Треба прийняти норму, що всі виступи різних підніжок геращенок, мародерів герасімових і українофобів шуфрічів мають відбуватись до і після засідання. Нехай ця мерзота наговориться і не заважає робити справу.
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