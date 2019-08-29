 Новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом, - Зеленський

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На міністерські посади в Кабміні було висунуто таких кандидатів:
МЗС - Вадим Пристайко
Міноборони - Андрій Загороднюк
Міносвіти - Ганна Новосад
МОЗ - Зоряна Черненко
Мінфраструктури - Віталій Криклій
Мінфін - Оксана Маркарова
ЖКГ, Мінрегіон - Альона Бабак
Міненерго - Олексій Оржель
Мінекономрозвитку + АПК - Тимофій Милованов
Мінкультури + Мінспорту - Володимир Бородянський
МВС - Арсен Аваков
Пакет відповідних президентських подань уже зареєстровано в Раді.
Не тому що так зручнiше, просто дупа у крiсло не лiзе.
А не - про€бу.
И так сойдет....
А почему только за Кабмин?!
Проголосуйте сразу за все, что будет выноситься на голосование до конца года!
Сразу, "пакетом"!
Такого даже большевики себе не позволяли...
Вот так вытирать ноги о здравый смысл....
Пакетом принимать топ.начальников.... - без обсуждений, рассмотрения кандидатуры, его взглядов на работу и тд...
Быдло пришло...
Открывай ворота...
Супрун - чуть ли не единственную кто проводила реформы убирают, а авакяна оставляют.
Зебилы, ***...