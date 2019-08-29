 Мати, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один з яких помер від голоду, отримала 8 років замість довічного

Про рішення суду на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"Під крики "ганьба" завершилося судове засідання, де сьогодні було оголошено вирок жінці, з вини якої від голоду помер її однорічний син. Залишення в небезпеці. Так суд кваліфікував дії підозрюваної, яка на 11 днів залишила без їжі в зачиненій квартирі однорічного сина і дворічну дочку", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на зібрані докази та свідчення свідків, суд не знайшов підстав вважати її дії навмисним убивством і призначив покарання за ч. 3 ст. 135 КК - у вигляді восьми років позбавлення волі.

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"При цьому, як зазначив суд у своєму рішенні, значну частину покарання їй буде зараховано як відбуте (за законом Савченко)", - зазначила прессекретарка.

Також Максимець повідомила, що прокурори готують апеляцію.

Зазначимо, прокуратура вимагала довічного ув'язнення.

Нагадаємо, страшний злочин стався у грудні 2016 року. 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина і 2-річну доньку без їжі і води в зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.