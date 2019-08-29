 Мати, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один з яких помер від голоду, отримала 8 років замість довічного

Про рішення суду на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.
"Під крики "ганьба" завершилося судове засідання, де сьогодні було оголошено вирок жінці, з вини якої від голоду помер її однорічний син. Залишення в небезпеці. Так суд кваліфікував дії підозрюваної, яка на 11 днів залишила без їжі в зачиненій квартирі однорічного сина і дворічну дочку", - йдеться в повідомленні.
Незважаючи на зібрані докази та свідчення свідків, суд не знайшов підстав вважати її дії навмисним убивством і призначив покарання за ч. 3 ст. 135 КК - у вигляді восьми років позбавлення волі.
"При цьому, як зазначив суд у своєму рішенні, значну частину покарання їй буде зараховано як відбуте (за законом Савченко)", - зазначила прессекретарка.
Також Максимець повідомила, що прокурори готують апеляцію.
Зазначимо, прокуратура вимагала довічного ув'язнення.
Нагадаємо, страшний злочин стався у грудні 2016 року. 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина і 2-річну доньку без їжі і води в зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.
Это как раз таки тот случай...
Раньше, до 2003 года, в зонах с детоубийцами обходились очень жестоко.
- Но в женских зонах все равно не убивают. Орут, плюются, но не убивают, - рассказывает Марина, сидевшая еще в 90-х, - хотя на моей памяти был один случай, когда узнали, что к нам везут женщину, которая молотком ребенка воспитывала. И тогда я в первый раз увидела, как все бабы встали в два ряда и ждали ее. Ее ждали реально убивать. Но мусора умудрились провести ее какими-то огородами и вывезти. Они поняли, что она не выживет, мы все вышли ее просто рвать на части.
...
І оце:
Наша собеседница, работавшая в женской колонии в начале 90-х, тоже считает, что издевательство над ребенком и тем более его убийство - самое страшное преступление из всех, которые можно представить.
- Если детоубийца попадала в колонию, для нее это было равносильно смерти, - признает она.
- Что делали с такими осужденными в женской колонии?
- Однажды привезли женщину, убившую своих двоих детей назло мужу. Мы старались предотвращать любые расправы над такими осужденными. В женских исправительных учреждениях роль так называемых "паханов" выполняют женщины-лидеры - две-три на всю колонию. В общем, мы встретились предварительно с одной из них, чтобы узнать, что они намерены делать. Она нам сказала: "Убивать не станем". Но мы понимали, что рано или поздно до нее доберутся. Так и случилось. Детоубийцу пропустили через "живой коридор": осужденные женщины выстроились в две шеренги, и новенькая должна была пройти между ними, но до конца "коридора" она не дошла - упала без сознания.
Мне потом рассказывали, что ее били каждый день. И однажды женщина, не выдержав прессинга, покончила с собой.
- Говорят, в прежние годы в тюремном мире действовали очень суровые законы. А сейчас как?
- Сейчас точно не знаю, но слышала, что по ситуации: если есть деньги, можно откупиться.
...
Так, тепер баблозаври сильніші за "поняття".
Але сподіваюся, що ця тварюка отримає своє.