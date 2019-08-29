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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Разумков Дмитро (156)

 Відновлення довіри до держінститутів, економічне зростання, боротьба з корупцією, - Разумков про пріоритети роботи нової Ради

Обраний головою Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про пріоритети роботи парламенту IХ скликання.

Про це він сказав під час виступу на засіданні парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Саме на ІХ скликання покладено історичну місію - відновити довіру до державних інститутів України, запустити законодавчий механізм стрімкого економічного зростання, очистити владу від корупційних практик та кумівства, якого, на жаль, ще досі багато у нашій державі", - сказав Разумков.

Так, підкреслив він, є три "магістральні" напрямки докорінних змін, які має здійснити цей парламент найближчим часом.

"Перший напрямок - реформи інститутів влади і передусім Верховної Ради України. Вищий законодавчий орган країни більше не буде олігархічним клубом за інтересами, притулком для втікачів від відповідальності або машиною для легалізації корупційних схем, або створення корупційних схем", - наголосив Разумков.

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Він заявив про необхідність припинити "кнопкодавство", ухвалити механізм відкликання депутатів, зняти депутатську недоторканність, ухвалити закон про імпічмент.

Крім того, заявив Разумков, необхідно вибудувати нові партнерські відносини між владою та опозицією.

Другим напрямком він назвав необхідність очищення влади від корупційних практик, надмірної бюрократії та зарегульованості. Зокрема, Разумков наголосив на необхідності повернення відповідальності за незаконне збагачення для держслужбовців, депутатів та чиновників.

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"Це треба буде обов'язково зробити. І я впевнений, що депутати в цій залі це зроблять найближчим часом", - сказав він.

Щодо третього напрямку Разумков заявив, що необхідно запустити механізми стрімкого економічного зростання в країні.

У четвер, 29 серпня, Дмитра Разумкова було обрано головою Верховної Ради IX скликання. За його кандидатуру проголосували 382 депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145341
 
 
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Парубий разочаровал ..... Восстановление доверия к госинститутам, экономический рост, борьба с коррупцией, - Разумков о приоритетах работы новой Рады - Цензор.НЕТ 1635
От остальной мерзости ожидаемо было...

Восстановление доверия к госинститутам, экономический рост, борьба с коррупцией, - Разумков о приоритетах работы новой Рады - Цензор.НЕТ 9537
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Этих планов громадьйо. Гладко было на бумаге. да забыли про овраги.
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моновласть приготовилась к борьбе с корупцией во власти? интересно... Восстановление доверия к госинститутам, экономический рост, борьба с коррупцией, - Разумков о приоритетах работы новой Рады - Цензор.НЕТ 9850
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На словах "усьо так красіво", но вот "кенты по кварталу" в рай не пускают... Відновлення довіри до держінститутів, економічне зростання, боротьба з корупцією, - Разумков про пріоритети роботи нової Ради - Цензор.НЕТ 7334
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про кумовство(=новые лица) улыбнуло))
план стремительного экономического роста страны.... уже очень впечатляет только от мощного слогана)) олигархов больше нет - дерзайте!!)
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