 Зеленський вніс у Раду проєкти змін до Конституції про діяльність омбудсмена і референдуми

Як повідомляється на сайті парламенту, ініціатором обох законопроєктів виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкти зареєстровано 29 серпня під №№1015 і 1016 відповідно. Їхній текст поки не оприлюднено, передає Цензор.НЕТ.
Ст.93 Конституції стосується права законодавчої ініціативи у Верховній Раді. У чинній редакції вона належить президенту, народним депутатам та Кабінету міністрів України. Законопроєкти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою позачергово.
П.17 ст.85 та ст.101 стосується призначення, звільнення і діяльності уповноваженого Верховної Ради з прав людини. П.17 є єдиним пунктом ст.85, в якому йдеться про парламентських уповноважених.
"Это какой-то кошмар". "Слуги народа" жалуются на неудобные депутатские кресла
https://vesti-ukr.com/strana/348636-eto-kakoj-to-koshmar-sluhi-naroda-zhalujutsja-na-neudobnye-deputatskie-kresla
Источник: https://censor.net.ua/n3145340
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застолбіть участок, а потом уже намивать золотішко
1. Референдум, що матиме силу закону.
2. Референдум, що матиме рекомендаційний характер.
В Конституції є уже стаття про всеукраїнський референдум.
А референдуми в Криму та Донбасі не мають юридичної сили. Оскільки вони по перше регіональні і по друге - зміна кордонів України визначається всеукраїнським референдумом. Хоч у нас є уже прецедент, коли обмінялися територіями з Молдовою
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
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Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.