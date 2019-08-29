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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Зеленський (2503) Конституція (289) омбудсмен (212) референдум (305)

 Зеленський вніс у Раду проєкти змін до Конституції про діяльність омбудсмена і референдуми

У Верховній Раді зареєстровані законопроєкти про внесення змін до ст.93 Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу і в статті 85 і 101 Конституції щодо уповноважених Верховної Ради.

Як повідомляється на сайті парламенту, ініціатором обох законопроєктів виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкти зареєстровано 29 серпня під  №№1015 і 1016 відповідно. Їхній текст поки не оприлюднено, передає Цензор.НЕТ.

Ст.93 Конституції стосується права законодавчої ініціативи у Верховній Раді. У чинній редакції вона належить президенту, народним депутатам та Кабінету міністрів України. Законопроєкти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою позачергово.

П.17 ст.85 та ст.101 стосується призначення, звільнення і діяльності уповноваженого Верховної Ради з прав людини. П.17 є єдиним пунктом ст.85, в якому йдеться про парламентських уповноважених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" готує 465 змін до Конституції, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145340
 
 
 Топ коментарі
 
тревожный звонок слово референдум, на практике доказано)) боты только за!)
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Плять) "слуги народа" жаліються на погані крісла, у когось *опа не лізе, у когось рєдікюль не вміщається)). Гей, наріт! Не хочете на нові крісла з підігрівом і масажером скинутися? Ні? - а прийдеться)) Жрі.Тє.

"Это какой-то кошмар". "Слуги народа" жалуются на неудобные депутатские кресла

https://vesti-ukr.com/strana/348636-eto-kakoj-to-koshmar-sluhi-naroda-zhalujutsja-na-neudobnye-deputatskie-kresla
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"Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній." Зелупень вносить закон за законом без тексту.Розумієте? З ним навіть поверхово не ознайомишся.У мене відчуття,шо готується дійсно переворот.Реванш.При чому кривавий.Радий буду помилитись. Зеленський вніс у Раду проєкти змін до Конституції про діяльність омбудсмена і референдуми - Цензор.НЕТ 9130
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Плять) "слуги народа" жаліються на погані крісла, у когось *опа не лізе, у когось рєдікюль не вміщається)). Гей, наріт! Не хочете на нові крісла з підігрівом і масажером скинутися? Ні? - а прийдеться)) Жрі.Тє.

"Это какой-то кошмар". "Слуги народа" жалуются на неудобные депутатские кресла

https://vesti-ukr.com/strana/348636-eto-kakoj-to-koshmar-sluhi-naroda-zhalujutsja-na-neudobnye-deputatskie-kresla
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надо было им из осколков от мин железные троны сварить, чтоб не ерзали сильно.
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надо просто с задниц жир сбросить, а сумки от шанель дома оставить))
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нє, ну ергономіка очєнь важна! Вот пачєму в странє толку нєт? Да патаму шо дєпутатам сідєть нєудобно - в отмєстку і закони нєудобнийє для страни мутілі. А шо намутішь, йєсі шило в дупє???
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Зайву хромосому можна легко тільки в паспорті приховати. На обличчі складніше - доведеться вже пластичною операцією. А от зі звичок її так просто не видалиш.
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ну вот жє і развлєчєніє для народа всє 5 лєт рєфєрєндіть будєт пака будут ідті рєформи
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і самає главнає нє будєт путатца пад нагамі у уважаємих людєй
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вот почему зеля ничего не делал.. эвон написал сколько! и про импичмент, и про омбутсмена, и про миграцию лосося!
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теперь громадянам лафа попрет-смогут участвовать во всех аспектах зеленого хозяйства
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Их текст в настоящее время не обнародован

Источник: https://censor.net.ua/n3145340
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застолбіть участок, а потом уже намивать золотішко
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тревожный звонок слово референдум, на практике доказано)) боты только за!)
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Всеукраїнський референдум повинен бути двох форм:
1. Референдум, що матиме силу закону.
2. Референдум, що матиме рекомендаційний характер.
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Але хоча би рішення приймать на основі волевиявлення більше 50% загального кола виборців. Не інакше. Інакше це "болт на шарику", куди хочу туди і кручу
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Коли ми будемо проводити референдуми, а це не дешеве заняття, то хто буде працювати. Звичайно, голос народу повинен бути почутий, коли голосу народу не чують, то вже узурпація влади і народ має право на повстання.
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Я говорю по русски и я тоже за "мовный закон".
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Цікаво, що тебе не задовільня в "мовному законі"?
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Ідея про референдуми не подобається, ми вже пережили декілька, за перший мене сварять і досі, але за ним ми отримали Незалежність країни. Другим від нас анексировали Крим. Третій відбувався на Донбасі. Я проти закріплення референдумів в Конституції
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Потрібно проводити розумно референдум.
В Конституції є уже стаття про всеукраїнський референдум.
А референдуми в Криму та Донбасі не мають юридичної сили. Оскільки вони по перше регіональні і по друге - зміна кордонів України визначається всеукраїнським референдумом. Хоч у нас є уже прецедент, коли обмінялися територіями з Молдовою
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Ну вообще-то в Крыму и на Донбассе референдумов не было. То было все что угодно, но не референдум никак.
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"Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній." Зелупень вносить закон за законом без тексту.Розумієте? З ним навіть поверхово не ознайомишся.У мене відчуття,шо готується дійсно переворот.Реванш.При чому кривавий.Радий буду помилитись. Зеленський вніс у Раду проєкти змін до Конституції про діяльність омбудсмена і референдуми - Цензор.НЕТ 9130
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Это точно!!!!! А еще порохоботов будут с поездов снимать и отправлять на принудительное лечение в вет клиники!!
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так что там твой депутат богуцкая пейсала забыл- бойся нас
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Во как Портнов по заказу Бени законопроекты строчит, зеленая шмаркля еле озвучивать успевает... а законопроект про референдум наверное в соавторстве с ху@лом лепили Зеленський вніс у Раду проєкти змін до Конституції про діяльність омбудсмена і референдуми - Цензор.НЕТ 5727
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Узаконить местные референдумы это как раз то, чего так не хватает для парада суверенитетов.
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Почитай КОНСТИТУЦІЮ.

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
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Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
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