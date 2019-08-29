 Богатирьову випустили з СІЗО

Про це "Українським Новинам" повідомив її адвокат Дмитро Бєляєв, передає Цензор.НЕТ.

"Вона вже на свободі", - сказав він.

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За його словами, Богатирьова найближчим часом має намір домогтися прийняття прокуратурою рішення про закінчення досудового розслідування у її справі.

Раніше за Богатирьову вніс заставу в розмірі 6 млн грн нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський.

Нагадаємо, Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак її було затримано, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.