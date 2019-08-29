 Богатирьову випустили з СІЗО

Про це "Українським Новинам" повідомив її адвокат Дмитро Бєляєв, передає Цензор.НЕТ.
"Вона вже на свободі", - сказав він.
За його словами, Богатирьова найближчим часом має намір домогтися прийняття прокуратурою рішення про закінчення досудового розслідування у її справі.
Раніше за Богатирьову вніс заставу в розмірі 6 млн грн нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський.
Нагадаємо, Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак її було затримано, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.
Перестраховалась тетка...
Через 5-7 лет будите пояснять своим детям, почему вы так сделали. Ну и их, то же. Своих детей и внуков.
Кіля Азіров теж під'їде тріхи папізжє.
Это ж шо надо делать или какие гарантии давать, что бы за тебя такими деньгами рисковали?!!!!!
Ну разве что это деньги самой этой карги, просто были у новинского на сбережении!
може сплатити любу заставу