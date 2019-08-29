 Разумкова обрали головою Верховної Ради IX скликання. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За кандидатуру Разумкова проголосували 382 народні депутати на пленарному засіданні першої сесії новообраного парламенту в четвер.

Проти голосувала фракція "Європейська Солідарність" - 26 депутатів.

Нагадаємо, раніше фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді 9-го скликання запропонувала народним депутатам призначити головою парламенту свого представника Дмитра Разумкова.

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