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 Політика України
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Все про:ВР (5407) спікер (40) Разумков Дмитро (156)

 Разумкова обрали головою Верховної Ради IX скликання. ВIДЕО

Народний депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Разумков обраний головою Верховної Ради 9-го скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За кандидатуру Разумкова проголосували 382 народні депутати на пленарному засіданні першої сесії новообраного парламенту в четвер.

Проти голосувала фракція "Європейська Солідарність" - 26 депутатів.

Нагадаємо, раніше фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді 9-го скликання запропонувала народним депутатам призначити головою парламенту свого представника Дмитра Разумкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145334
 
   
 Топ коментарі
 
Фракция мародёров в полном составе проголосовала против Разумкова и оказалась в полной изоляции
Разумкова избрали председателем Верховной Рады IX созыва - Цензор.НЕТ 6075
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Поздравляю! Рыг во главе Рады! Ви зробили це разом!
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Основатель ПР Порошенко был президентом Украины. Он же работал в преступном правительстве Азарова- Януковича.
Расстрелять эту свинью?
Разумкова обрали головою Верховної Ради IX скликання - Цензор.НЕТ 1257
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тєпєрь нужно срочна раставіть вєздє сваіх чуваков што би нє павтаріть ашібак прошл марадьорав і нє дать шансав другім нас заваліть
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тєпєрь всєх щіміть і толька сваі у руля і на ключєвих пазіціях што би єщьо леєт 30 руліть і нє кто нє смог піскнуть
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Плять) "слуги народа" жаліються на погані крісла, у когось *опа не лізе, у когось рєдікюль не вміщається)). Гей, наріт! Не хочете на нові крісла з підігрівом і масажером скинутися? Ні? - Тоді, Жрі.Тє.

"Это какой-то кошмар". "Слуги народа" жалуются на неудобные депутатские кресла

https://vesti-ukr.com/strana/348636-eto-kakoj-to-koshmar-sluhi-naroda-zhalujutsja-na-neudobnye-deputatskie-kresla
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Фракция мародёров в полном составе проголосовала против Разумкова и оказалась в полной изоляции
Разумкова избрали председателем Верховной Рады IX созыва - Цензор.НЕТ 6075
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дайте ! дайте мне ! дайте мне Закарпатскую область дайте. Одесский порт дайте. Дайте мне берез моря. Рыбу. дайте.
я жил в этой стране, я пил, я ел. нельзя увольнять больного человека.
"Слуга народа" 1 сезон 5 серия.
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наша страна прошла славный путь от цитирования Ленина (т.12,стр.345) до цитирования "Слуги народа" (1 сезон 5 серия)

уверен почти на 100%,что в следующие за Владимером 5 лет пойдут цитаты из "Губки Боба" Разумкова обрали головою Верховної Ради IX скликання - Цензор.НЕТ 7203
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все зрозуміло, опозиції в раді аж 26!
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Поздравляю! Рыг во главе Рады! Ви зробили це разом!
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Рыг шыкаладный сидит пригорюнившись Разумкова обрали головою Верховної Ради IX скликання - Цензор.НЕТ 3435
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коментар відмічено як спам  
 
Основатель ПР Порошенко был президентом Украины. Он же работал в преступном правительстве Азарова- Януковича.
Расстрелять эту свинью?
Разумкова обрали головою Верховної Ради IX скликання - Цензор.НЕТ 1257
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И что ты изменил ,проголосовав за зелю,тебе чего так радостно?
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Рыг во главе Собаков в мвд, лол где мой попкорн, зебилов развели красиво
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А парашна гнида ***** мальдивська не була ригоблjаддю?
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Что примечательно проголосовали за все кроме ПЕС, удивительно.
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Ничего удивительного, все логично... именно поэтому Украина самая нищая страна, и таковой останется.
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без посадки свинарчука всё так и останется на ближайшие 300-400 лет,вот увидите..
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А за что его садить? У власти сейчас лучше его ?Когда вы бредить перестанете?
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так телевизор говорил перед выборами,а кому ж еще верить ?
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Ще мертвечука в премьери треба, для повного армагедця.
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Смотрящий по Новомалоросскому федеральному округу РФ.
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Да угомонись ты уже со своей малороссией ! А если не будет никакой малороссии - кенгуру трахнешь ? Надо было с тобой ещё в мае о курсе доллара поспорить . Ты армагедонил с июня по 200 , а с 22 мая по 73 , как проголосовали
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шоколадна гора стала грином
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Ушла во внутреннюю оппозицию - пускай ******* сами участвуют в ******** цирке" На дроттях"
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можете подниматься и уходить на весь срок полномочий, плакать никто не будет. Чем меньше вы "работаете", тем меньше зла стране.
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К каком смысле работаете, дебилко? Я на сайте с начала войны, ибо живу на Донбассе. Вот про работу - это про себя? Чего скрывать - ваш гуру давно признался про рассылку наиболее преданным зелеботам с пожеланиями о комментах нужного направления. На рахе люди хоть за деньги стараются, а вы за божью росу. Да, права мудрость Бени - без лоха жизнь плоха
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Дмитрий в отличие от предыдущего оратора разговаривать умеет. Теперь осталось, чтобы законы для народа своего принимали адекватные. В добрый путь, Дмитрий! В Добрый!)
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младоРыг спикер Рады. При Порохе спикерами были майдановец Турчинов и националист Парубий. Но Порошенко продался рыгам, да)))))
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а где был порошенко при януковиче президенте, напомни мой свинотный друг? неужели в Качановской колонии?
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Ого 382 из 415, прям ностальгией по коммунистическим сьездам повеяло.))
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Петя уронил удостоверение народного депутата,плохой знак.
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Его там толкнули вроде, но знак плохой все равно.
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Унылый Петя в Раде не может не радовать)))К савику на новую программу пойдет или запи..т)))Знатная теперь аппазиция в Раде)))
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За розумкова проголосовал Медвейчук, после такого только Зе-идиоты могут радоваться.
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А что у мертвечука был выбор)))Ну разве что уныло поседеть рядом с шоколадным)))
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Нет слов . Слабоумные добились своего , а разгребать будут все .
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Бидло зайшло.І визначити легко-за зеленою бирочкою.
Разумкова обрали головою Верховної Ради IX скликання - Цензор.НЕТ 9961
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А че не Порошенко?вин лучший ииз лучшиих))
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Я говорю по русски и я тоже за "мовный закон".


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Ну если Жопаблок голосует "ЗА", то это таки их человек.
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Кстати, а чего 26 песунов против?Их же 27, разве нет?
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