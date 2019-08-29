 Разумкова обрали головою Верховної Ради IX скликання. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За кандидатуру Разумкова проголосували 382 народні депутати на пленарному засіданні першої сесії новообраного парламенту в четвер.
Проти голосувала фракція "Європейська Солідарність" - 26 депутатів.
Нагадаємо, раніше фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді 9-го скликання запропонувала народним депутатам призначити головою парламенту свого представника Дмитра Разумкова.
"Это какой-то кошмар". "Слуги народа" жалуются на неудобные депутатские кресла
https://vesti-ukr.com/strana/348636-eto-kakoj-to-koshmar-sluhi-naroda-zhalujutsja-na-neudobnye-deputatskie-kresla
https://censor.net.ua/news/3145183/kolomoyiskiyi_vystupil_v_zaschitu_gladkovskih_mojet_ih_nado_nagrajdat_bylo_a_ne_shelmovat
я жил в этой стране, я пил, я ел. нельзя увольнять больного человека.
"Слуга народа" 1 сезон 5 серия.
уверен почти на 100%,что в следующие за Владимером 5 лет пойдут цитаты из "Губки Боба"
Расстрелять эту свинью?
Сен-Тропе салютує!
чому він так Лисого ігнонує???