 Парубій: Рада VIII скликання ухвалила майже тисячу законів і кодексів

Про це голова Верховної Ради попереднього скликання Андрій Парубій повідомив під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"За час роботи Верховної Ради України VIII скликання було проведено 580 пленарних засідань. Верховною Радою було прийнято в цілому 2734 акти, серед них 987 законів і кодексів. Також Верховною Радою України було проведено 35 парламентських слухань", - сказав Парубій.
За його словами, за 5 років парламент працював і намагався одночасно захищаючи Україну від російської агресії проводити реформи у всіх сферах суспільного життя.
"Нашим головним завданням восьмого скликання було питання забезпечення національної безпеки", - сказав Парубій.
Також він назвав важливим ухвалення закону про функціонування української мови як державної.
За словами Парубія, Рада під його керівництвом забезпечила ренесанс українського кіно, ефірне мовлення українською мовою, затвердила у ЗСУ вітання "Слава Україні".
хорошо становится от наркотиков которые у нас называются "покращення", это когда например берешь из бюджета бабки, надуваешь гривну. всем халасо, а экономике плохо.
эпоха реформ закончилась, начинается эпоха покражень, когда вместо лечения тебя будут кормить наркотой.
У мене є робота.
І повітря чисте.
Ну и заодно о лугандоне - который протянули с-ки!
Картавый бы лучше помалкивал о законодательстве! Более половины можно отменить через суд за нарушение регламента!
9 рада,
Зебилы ваша поза 69.
не будет же он рассказывать как они тарифы подымали и налоги увеличивали!
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