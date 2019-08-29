EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  553  47
Все про:ВР (5407) Парубій (1159)

 Парубій: Рада VIII скликання ухвалила майже тисячу законів і кодексів

Парламент минулого скликання за 5 років роботи ухвалив 2734 акти, серед них 987 законів і кодексів.

Про це голова Верховної Ради попереднього скликання Андрій Парубій повідомив під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За час роботи Верховної Ради України VIII скликання було проведено 580 пленарних засідань. Верховною Радою було прийнято в цілому 2734 акти, серед них 987 законів і кодексів. Також Верховною Радою України було проведено 35 парламентських слухань", - сказав Парубій.

За його словами, за 5 років парламент працював і намагався одночасно захищаючи Україну від російської агресії проводити реформи у всіх сферах суспільного життя.

"Нашим головним завданням восьмого скликання було питання забезпечення національної безпеки", - сказав Парубій.

Також читайте: Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками. ДОКУМЕНТ

Також він назвав важливим ухвалення закону про функціонування української мови як державної.

За словами Парубія, Рада під його керівництвом забезпечила ренесанс українського кіно, ефірне мовлення українською мовою, затвердила у ЗСУ вітання "Слава Україні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145331
 
   
 Топ коментарі
 
и от законов, которые приняли свыни- народ стал в 1000 раз жить хуже, НА МЯСОКОМБИНАТ СВИНОФЕРМУ
 показати весь коментар
 
Парубий забыл рассказать о достижении его мародёрской банды, когда в три раза опустили гривну по указке Порошенко и тем самым огабили украинский народ, опустив его в нищету.
 показати весь коментар
 
Толькко реформы пшиком оказались как и рада 8 созыва
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и от законов, которые приняли свыни- народ стал в 1000 раз жить хуже, НА МЯСОКОМБИНАТ СВИНОФЕРМУ
 показати весь коментар
 
 
Ну зачем так истерить ? Через год сравним .
 показати весь коментар
 
 
никто не истерит- видим уже- газ стал дешевле, електроенергия станет дешевле, герус сказал сегодня с вересня,
 показати весь коментар
 
Ещё не осень и не зима . Умнее надо быть . Ты старайся , мы в тебя верим .
 показати весь коментар
 
Ти пишеш від руського народу? Так вам і треба.
 показати весь коментар
 
 
шо свынобот,видишь как работают? быстро, красиво, сейчас недоторканисть снимут и пойдет твой петя по этапу Парубий: Рада VIII созыва приняла около тысячи законов и кодексов - Цензор.НЕТ 8000
 показати весь коментар
 
 
Тобі мабуть за останні 5 років точно жити краще стало. Можна тільки позаздрити успішним маладим рєспублікам.
 показати весь коментар
 
а нужно было принять законов 100-200, которые бы отменяли предидущую белиберду! Законодавство Украины огромно, запутано и противоречиво!
 показати весь коментар
 
 
От которых стало народу так хорошо, что валом поперли с Украины кто куда.
 показати весь коментар
 
 
реформы как лекарства, от них не хорошо становится, а нормально, в смысле чтоб не подохнуть в момент кризиса.
хорошо становится от наркотиков которые у нас называются "покращення", это когда например берешь из бюджета бабки, надуваешь гривну. всем халасо, а экономике плохо.

эпоха реформ закончилась, начинается эпоха покражень, когда вместо лечения тебя будут кормить наркотой.
 показати весь коментар
 
 
Та хватит уже мульку травить, про рехвормы. Ищи идиотов в своем окружении, может кто и клюнет. Задрали своими 144 рехвормами, от которых народ бежит с Украины.
 показати весь коментар
 
 
реформ было 3 : доллар с 12 грн до 24-х и ликвидация банков, 3-я роттердам плюс - качнуть людей на трубах и эл.сетях, построенных ЭТИМИ людьми еще в СССР по полной на коммунальных счетах -а больше никаких реформ и не было
 показати весь коментар
 
Парубий забыл рассказать о достижении его мародёрской банды, когда в три раза опустили гривну по указке Порошенко и тем самым огабили украинский народ, опустив его в нищету.
 показати весь коментар
 
 
да это и была Главная реформа - кидануть гривеу! опустить народ мордой в унитаз!
 показати весь коментар
 
Толькко реформы пшиком оказались как и рада 8 созыва
 показати весь коментар
 
 
У ахметки нет,,а что хочешь устроиться??
 показати весь коментар
 
 
Дякую.
У мене є робота.
І повітря чисте.
 показати весь коментар
 
а пгокугол тоже будет отчитываться сколько и чего он принял в своё время? )
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
це усе гарно, тока ширинку в присутствии микадо принято застегивать
 показати весь коментар
 
 
Сплошной мусор и дебилизм....Теперь вот сколько отменять надо!
 показати весь коментар
 
 
З-н надьки дуры только чего стоит!
Ну и заодно о лугандоне - который протянули с-ки!
Картавый бы лучше помалкивал о законодательстве! Более половины можно отменить через суд за нарушение регламента!
 показати весь коментар
 
Ты бы парубий рассказал кто это такой тарифы в 4ре раза поднял!! и налоги кто новые навводил! и минимальный стаж 35 лет кто сделал!!
 показати весь коментар
 
 
газ в 11...тарифы в среднем в 7 раз...........курс в 3.5 обвалили..........Капитализация государства упала в 3.5 раза..........трудовая миграция молодого, трудоспособного населения, ...страну плавно превращали в аграрно-сырьевой придаток.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
6 зепрезедент
9 рада,
Зебилы ваша поза 69.
 показати весь коментар
 
Хех,а по моему зе петюнчиков раком поставил))
 показати весь коментар
 
 
Во главе Рады три года человек со справкой слуга Порошенко..............вот приютил его хозяинв ПЕСе.
 показати весь коментар
 
 
Парубій був першим бандерівцем на чолі держави. Заступіть його, якщо Ви - кращий. Кращий з калашників ще раду не очолював.
 показати весь коментар
 
пора им раскладушки в зале ставить Парубий: Рада VIII созыва приняла около тысячи законов и кодексов - Цензор.НЕТ 3972 работы непочатый край, ломать - не строить))
 показати весь коментар
 
ну так законы и принимались не для людей! вернее сказать для отдельно взятых людей имена которых знает вся страна!!
 показати весь коментар
 
 
Замість звіту про роботу совкове словоблуддя.
 показати весь коментар
 
 
а что он мог еще сказать? он и мог токо про то как корабли бороздят....

не будет же он рассказывать как они тарифы подымали и налоги увеличивали!
 показати весь коментар
 
 
Все, что надо знать про порошенковскую "ЕС"...

"Европейская солидарность" Порошенко выступила против снятия депутатской неприкосновенности
Парубий: Рада VIII созыва приняла около тысячи законов и кодексов - Цензор.НЕТ 8798
 показати весь коментар
 
 
забув сказати, НАВІЩО це вони наприймали?
Дефективний букви забув порахувати в тих законах
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору