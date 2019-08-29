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 Політика України
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Все про:ВР (5407) законопроект (702) Зеленський (2503)

 Зеленський вніс у Раду законопроєкт щодо зменшення кількості депутатів Ради і закріплення пропорційної виборчої системи

Президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до ст. 76 та 77 Конституції України про зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт зареєстровано 29 серпня під №1017.

Текст законопроєкту на сайті Ради наразі відсутній.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо права президента призначати керівництво НАБУ і ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145330
 
 
 Топ коментарі
 
Такой муйни при мародёре не было!!! Верните нам мародёра!!!
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сьогодні депутатам відпочивати не прийдеться.
Дуже багато подано від президента.
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Это было фишкой Ляшко. Теперь ему придется что-то новое придумывать, чтобы просочиться в состав следующей.
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Это было фишкой Ляшко. Теперь ему придется что-то новое придумывать, чтобы просочиться в состав следующей.
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и правильно,тырщиков и ворюг уменьшится
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Читать умеете? Изменения конституционного большинства. Т.е. внесения изменений в конституцию хочет, что бы не 300 голосов для этого нужно было, а меньше.
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крушіть всьо єта наша цєль што нє нашє для етава ми і прішлі
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сьогодні депутатам відпочивати не прийдеться.
Дуже багато подано від президента.
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з'їж шаурми, холуй, узурпаторського режиму!
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а з чого ти, дурник, вирішив, що я вподобав "узурпаторський режим"?
Чи у вас, цензоровських юродивих, світ має тільки два кольори?
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5 років для вас дебілів світ мав рівно стільки ж кольорів, а тепер звикай, ставлення до вас буде аналогічне.
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о, ще одна провладна шобла на підсосі з бюджетних коштів!
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дурко, для мене що пеца, що зєлєня - "обоє рябоє".
Поки ще нема справжнього державника-патріота, який зміг би очолити країну.
А ти, я так розумію, з секти будкобудівельників та покращення від рошену?
Ну-ну, псявий. Тявкай, але в інший бік, бо від тебе смердить
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не-и-пет! мене ніхто не питав як я відношусь до порошенка, отже тебе ніхто питати не буде, смокчи шаурму, зебіл!
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песику, пох твої поради.
Іди у дупу до петруся.
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смокчи зелену жабу, не відволікайся, *******.
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ну те, що ти - ***** і так зрозуміло, можна було б й не підписуватися.
Тобі пощастило, дурнику, що ти не попався мені 24-го. Придушив би тебе десь в парку, і все))
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та оставить одногоспикера и двух вице-спикеров, тока прописать, шобы у спикера обязательно была справка из психдинспансера об умственной отсталости
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Такой муйни при мародёре не было!!! Верните нам мародёра!!!
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Во первых не Мародера а 5-ого Президента Украины. Во вторых - от этого пиара с количеством депутатов у меня в кармане не добавилось, на хлеб я это не намажу, и подозреваю платежка от этого не станет дешевле. Так что засунь это уменьшение туда где у тебя уй Радуцкого)))
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Томосом помажь! Принимать два раза в день. Не благодари.
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Гівно кацапське,ти до Української Церкви не лізь.
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Уменьшается бюджет содержания ВР и эти деньги пойдут хоть военным, хоть онкобольным детям. А ты соси у пети.
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...уй им всем в жопу (с) здоровья по радуцкому
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Смысл в этих законах, если собаков остаётся у власти?
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Какой смысл в законах про выборы после выборов?
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Для следующих выборов. Очередных и не очень.
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Закон, що відноситься до до депутатів повинен діяти з наступної каденції.
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Логика зебобика проста...меньшее стадо легче контролировать...
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есть 300 слуг, а остальных отпустить на волю Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо зменшення складу Ради і закріплення пропорційної виборчої системи - Цензор.НЕТ 6174
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Кількість депутатів у ВРУ великої ролі не зіграє. Це не вплине на якість їхньої роботи, тобто прийняття реформаторських законів.
От обрання за пропорційною системою, тут потрібно подумати, як вона буде працювати.

Там Зєльц обіцяв, що буде можна ВИБОРЦЯМ відкликати депутата ВРУ. А тепер подумайте, як це можна виконати реально, адже голосуємо за відкритий список, а потрібно відкликати якогось одного Рабіновіча. Тут виникає зразу проблема.
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проблема у тебя в голове....ты хоть знаешь что такое пропорциональная система с открытыми списками? Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо зменшення складу Ради і закріплення пропорційної виборчої системи - Цензор.НЕТ 291

ты будешь голосовать не за партию, а за кандидата в депутаты...но каждого кандидата будет высувать своя партия
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Достаточно и ВР в составе одного Юзика.
Чтобы он в кнопках не запутался, нужно оставить одну - кнопку вызова официанта из столовой ВР.
Хуже не будет.
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Ось передвиборча програма "слуги народу"
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/photos/a.605890223250314/607259333113403/?&theater

Там про скорочення Ради анічогісінько. Тобто виборці "слуги" за це не голосували. Може всі, що за партійними списками та мажоритарники провели зустрічі з виборцями, де одержали таке побажання народу? Ні. То що ж це за муйня?
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Петеботы до утра не доживут....Володя будь человеком
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Чим менше людей -- тим простіше їх контролювати. Вітаю всіх з узурпацієй влади. Януковичу в свій час знадобилося пів року, ці мародери працюють швидше.
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