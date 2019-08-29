 Зеленський вніс у Раду законопроєкт щодо зменшення кількості депутатів Ради і закріплення пропорційної виборчої системи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт зареєстровано 29 серпня під №1017.

Текст законопроєкту на сайті Ради наразі відсутній.

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