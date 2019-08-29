 Зеленський запропонував Раді затвердити Загороднюка міністром оборони, а Пристайка - закордонних справ

Згідно з інформацією на сайті парламенту, проєкт постанови про призначення А.Загороднюка міністром оборони України № 1023 від 29 серпня вже передано в тираж, передає Цензор.НЕТ.

Також Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру заступника голови Офісу президента Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ.

Цей проєкт постанови зареєстрований на сайті парламенту під номером №1024 від 29 серпня 2019 року.

А.Загороднюк - екскерівник проєктного офісу реформ Міноборони, навчався в Київському національному університеті імені Т.Шевченка, Університеті Уарвік і в Оксфордському університеті. Має більш як 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

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В.Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут, в 1998-му - Українську академію зовнішньої торгівлі. У 1993-1994 рр. був співзасновником інформаційної компанії "Електронні вісті". У 1994-1997 рр. - головний економіст, начальник відділу, заступник начальника Управління торгово-економічних зв'язків з країнами Африки, Азії та Тихоокеанського регіону Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. У 1997- 2000 рр. - заступник завідувача відділом країн Азії та Тихоокеанського регіону П'ятого територіального управління МЗС. У 200-2001 рр. - консул Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

У 2001 - 2002 рр. був головним консультантом Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента України. У 2002-2006 рр. - радником з політичних питань, тимчасовим повіреним у справах України в Канаді.

У 2007 - 2009 роках - заступник директора департаменту НАТО, в 2009-2012 рр. - радник-посланник, заступник керівника місії посольства України в США. У 2012-2014 рр. - надзвичайний і повноважний посол України в Канаді. У 2014-2017 рр. - заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату, перший заступник глави МЗС. З 2017 року призначений головою місії України при НАТО.

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У травні 2019 року Пристайко призначений на пост заступника Адміністрації Президента України.