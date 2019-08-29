EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  2177  42
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5407) недоторканність (424) Разумков Дмитро (156)

 Потрібно закінчити цей піар і зняти з нас із вами депутатську недоторканність, - Разумков

Кандидат на пост голови Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" Дмитро Разумков наголошує, що новий парламент нарешті вирішить питання скасування депутатської недоторканності, і це мають підтримати всі політичні сили, а не займатися піаром на цій темі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно вибудувати нові партнерські відносини між владою і опозицією, перейти від голосувань за підкилимні домовленості до голосування за спільні інтереси нашої держави. Першим тестом для цього стане голосування саме за цю депутатську недоторканність", - сказав Разумков, виступаючи з трибуни Верховної Ради в четвер під час обговорення його кандидатури на пост спікера.

Він зазначив, що всі політичні сили говорили про це вже багато років. "Нарешті, потрібно закінчити цей піар і зняти з нас із вами ту саму депутатську недоторканність", - наголосив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайті Ради з'явилися проєкти постанов про призначення Баканова главою СБУ і звільнення Луценка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145328
 
   
 Топ коментарі
 
Значит не боится. Значит не снабжался.
 показати весь коментар
 
Наша пісня про депутатську недоторканість гарна й нова починаєм її знову Нужно закончить этот пиар и снять с нас с вами депутатскую неприкосновенность, - Разумков - Цензор.НЕТ 5918
 показати весь коментар
 
Пєтрова сєкта проти, ОПЗЖ проти. Памятають киці. що народне сало колись зьїли.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сам присесть не боишься ? Твой "Центр" снабжался российскими деньгами. Статья 111-я.
 показати весь коментар
 
 
Снабжался. Не боится, потому что 111-ю расследует СБУ, а оно под контролем кореша Зе.
 показати весь коментар
 
Так под контролем всего пять лет то. А они быстро пролетают.
 показати весь коментар
 
 
Не будуть там п'яти років, Бєня так сказав.
 показати весь коментар
 
А через год незалежна Украина ещё будет на карте мира ?
Ой, сомневаюсь.
 показати весь коментар
 
А чего им бояться при монобольшинстве? При таком раскладе, для них это будет только как новый инструмент расправы над неугодными!
 показати весь коментар
 
Пєтрова сєкта проти, ОПЗЖ проти. Памятають киці. що народне сало колись зьїли.
 показати весь коментар
 
 
Наша пісня про депутатську недоторканість гарна й нова починаєм її знову Нужно закончить этот пиар и снять с нас с вами депутатскую неприкосновенность, - Разумков - Цензор.НЕТ 5918
 показати весь коментар
 
 
Та сама пісня, яку ПЕС співав літом 2014-го року перед виборами до ВР?
 показати весь коментар
 
 
Так Слуга почав конкретно "співати" після виборів, коли вже зайшов в Раду. Різниці не помічаєте? До того ж суттевої.
 показати весь коментар
 
 
Как много в нашей стране слабомудрых .
 показати весь коментар
 
Да, чтобы сажать инакомыслящих было быстрее. Тоесть - Порошенка и блок ЕС. С Юлькой Капительман и Рабиновичем судя по количеству комитетов все уже договорено.
 показати весь коментар
 
Кто мешал єто Петру в свое время принять. Тем более до выборов в 2014 году они это обещали.
 показати весь коментар
 
 
Снимут скорее всего. У Слуги народа большинство. Батькивщина тоже подтянется. Голос прям требовал этого. ПЭСики и рыги не в счет.
 показати весь коментар
 
 
а как насчет инфы, что 10-15% сн не хотят этого))) и все не так просто, со слов арахамия еще сегодня))) игры только начинаются,ставки сделаны))
 показати весь коментар
 
ну посмотрим... если снимут что тогда будут говорить порошенковские шавки?.. может Петя в тюрьму поедет?
 показати весь коментар
 
 
Шо будут говорить. Известно шо. Скажут преследование сивочолого "рехворматора" по политическим мотивам.
 показати весь коментар
 
 
Зняття недоторканості - це початок політичного стриптизу?
 показати весь коментар
 
 
Ну, Игорьвалерьичу надо не только Зе как куклу кукольного театра держать на ручке, а и членов слуги крепко держать за члены (извините за каламбурчик). Ну и служанок народа он тоже за какое-то место возьмет. Он дядька креативный.
 показати весь коментар
 
 
здається, що рука бєні знаходиться в іншому місці))
 показати весь коментар
 
Суть неприкосновенности в том, чтобы депутат мог быть хоть сколько-то независим и не боялся преследования со стороны власти. Ясное дело, что снятие неприкосновенности не пугает Слуг Народа, потому, что они самая большая фракция в Раде.
Но это будет инструмент давления на всех остальных...
 показати весь коментар
 
 
Тут некоторые патриоты оптимисты рассуждали о том что Слуга Народа наспех слепленая недопартия и дисциплины там кот наплакал. Ну вот, теперь когда не будет неприкосновенности они будут слушаться Зэ и Арахамию как рабы. Иначе Бенин Рябошапка быстро придумает какое нибудь дело)) Ну или аваковцы поламают ребра.
 показати весь коментар
 
 
Ща порохоскот заистерит-заскулит: не за это диды воровали!
 показати весь коментар
 
 
правильно, ворюги меньше начнут лезть в депутаты
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ишь че удумал, у него точно ума палата
 показати весь коментар
 
Венецианская комиссия давно озвучила свою позицию: «Комиссия считает, что текущее состояние верховенства права в Украине не гарантирует полное лишение неприкосновенности членов парламента». А общение с членами Венецианской комиссии и с судьями ЕСПЧ показывает, что общее снятие неприкосновенности, при нашей прогнившей и коррумпированной системе, приведет к ухудшению ситуации и может в итоге привести Украину к авторитаризму
 показати весь коментар
 
 
І таке може бути, але недоторканість повинна бути обмежена.
 показати весь коментар
 
 
проект пети готов - голосуйте поименно,снимайте уже.....и шляпу не забудьте снять))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору