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 Політика України
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Все про:Герасимов (192) Разумков Дмитро (156) Стефанчук Руслан (67)

 "Слуга народу" запропонувала призначити Разумкова спікером Ради

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді 9-го скликання запропонувала народним депутатам призначити головою парламенту свого представника Дмитра Разумкова.

Відповідну пропозицію озвучив глава фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Веде засідання представник "Слуги народу" в президії Руслан Стефанчук замість Разумкова, який робив це до розгляду цього питання.

Стефанчук поставив на голосування пропозицію перейти до обговорення, більшість нардепів проголосували "за".

Нардеп фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов виступив із вимогою роздати парламентаріям інформаційні матеріали, зокрема біографію кандидата на посаду спікера, пославшись на відповідні норми регламенту Верховної Ради.

"Перед переходом до обговорення кандидатур мають бути роздані матеріали ... будь ласка, роздайте фракціям матеріали", - сказав Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" в парламенті працюватиме на правах коаліції, - Разумков

Стефанчук запропонував перейти до обговорення кандидатури, поки апарат підготуємо відповідні матеріали. Більшість членів парламенту підтримали його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145327
 
 
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Слуга предложила ))
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украинофоб спикером ВР? - это очень хорошо....
Так их...
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на фоне лица со справкой этот будет выглядеть собирателем бисера
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