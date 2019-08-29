 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо права президента призначати керівництво НАБУ і ДБР

Президент України Володимир Зеленський вніс в Раду законопроєкт про внесення змін до ст.106 Конституції України про закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань (ДБР).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт зареєстровано 29 серпня під №1014.
Тексту законопроєкту на сайті Ради зараз немає.
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Мда.... Ну тут ты в своей истерике вообще рассмешил. Как буд-то у нас была неприкосновенность.
Вообще, первым изменением должно быть принятие Билля о Правах. Как в Штатах.
Они у Зели есть?
Её - это Конституцию Украины. А шо она такая вся из себя деловая, самая умная, штоле.
это будут личные цепные псы ЗЕлипуки