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Все про:НАБУ (2084) законопроект (702) Зеленський (2503) ДБР (450)

 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо права президента призначати керівництво НАБУ і ДБР

Президент України Володимир Зеленський вніс в Раду законопроєкт про внесення змін до ст.106 Конституції України про закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт зареєстровано 29 серпня під №1014.

Тексту законопроєкту на сайті Ради зараз немає.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145323
 
   
 Топ коментарі
 
Наш маленький Віссаріонович!
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а вот это уже узурпация власти..
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Вопить будешь ты... Когда это коснётся тебя лично... А это придёт, рано, или поздно...
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Теперь будут лишать "неприкосновенности" ВАС, долбаки!!!

Мда.... Ну тут ты в своей истерике вообще рассмешил. Как буд-то у нас была неприкосновенность.
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Высказывание "лишать "неприкосновенности" - не "просто так, взято в "кавычки", и "не для средних умов", наподобие тебя...
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А просто как? Поясните "не для средних умов" типа меня.
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Придёт время, поймёшь... Некоторые понимают, что такое "говно", только в него вляпавшись... Ты, я так думаю, из их числа...Жаль, что я вынужден буду, в нём, вместе с тобой, барахтаться...
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Ненене. Так не пойдет. Средние умы должны знать что их ждет. Будьте любезны, озвучьте весь список пожалуйста. Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо права президента призначати керівництво НАБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 5253
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Изменения в Конституции, вообще-то, являются чрезвычайным происшествием. Они могут делаться только в случае крайней необходимости.

Вообще, первым изменением должно быть принятие Билля о Правах. Как в Штатах.
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У нас в Конституции прописаны и права и обязанности граждан. Зачем еще биль какой-то отдельный?
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Затем чтобы не было разночтений между Конституцией, законами и подзаконными актами.
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для внесения изменений в Конституцию нужно конституционное большинство в 300 голосов.
Они у Зели есть?
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Интересно, это уже "начало перехода к парламентской республике" с избранием Зели по Авакову или еще нет?
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« Давай, дави её, глядь» (с)
Её - это Конституцию Украины. А шо она такая вся из себя деловая, самая умная, штоле.
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ЗЕбилы обьясните, толи я чего то не понимаю...как эти органы могут называться независимыми, если ЗЕлипука теперь будет единолично назначать и снимать глав НАБУ и ГБР?

это будут личные цепные псы ЗЕлипуки
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