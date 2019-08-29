 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо права президента призначати керівництво НАБУ і ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт зареєстровано 29 серпня під №1014.

Тексту законопроєкту на сайті Ради зараз немає.

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