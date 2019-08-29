 "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин

Про це журналістам повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Спершу "Голос" хоче побачити програму, яку буде реалізовувати уряд, і дізнатися нарешті ці таємничі прізвища, які заповнять урядові посади. Тому що не можна бути в опозиції до того, про що не знаєш, - поки ще не існуючого уряду. Тому фракція збереться і визначиться. Мені здається, що ми будемо займати максимально конструктивну позицію в тих питаннях, де будуть позитивні рішення, де не буде заходів за червоні лінії", - зазначив він.
Серед червоних ліній Юрчишин назвав здачу інтересів України у зовнішній політиці, спробу скасування закону про українську мову як державну і недотримання економічних інтересів країни.
Також Юрчишин упевнений, що у всіх фракціях вже є готові законопроєкти, які вони збираються реалізувати, і що часу на розкачку немає.
Новые лица !
Буває раз на все життя...
Наівні, як діти!
Та нет никакой программы!
Какого дои..лся?
В Україні масово закривають в'язниці, небезпечні рецедивісти вже розгулюють на свободі
"Ми називаємо це процесом оптимізації"
https://znaj.ua/society/192781-v-ukrajini-masovo-zakrivayut-v-yaznici-nebezpechni-recedivisti-vzhe-rozgulyuyut-na-svobodi