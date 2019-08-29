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 Політика України
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Все про:ВР (5407) опозиція (182) Юрчишин (14) Голос партія (57)

 "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин

Фракція партії "Голос" ухвалить рішення про те, чи буде вона переходити в опозицію, після того, як побачить програму нового уряду і дізнається імена нових міністрів.

Про це журналістам повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Спершу "Голос" хоче побачити програму, яку буде реалізовувати уряд, і дізнатися нарешті ці таємничі прізвища, які заповнять урядові посади. Тому що не можна бути в опозиції до того, про що не знаєш, - поки ще не існуючого уряду. Тому фракція збереться і визначиться. Мені здається, що ми будемо займати максимально конструктивну позицію в тих питаннях, де будуть позитивні рішення, де не буде заходів за червоні лінії", - зазначив він.

Серед червоних ліній Юрчишин назвав здачу інтересів України у зовнішній політиці, спробу скасування закону про українську мову як державну і недотримання економічних інтересів країни.

Також Юрчишин упевнений, що у всіх фракціях вже є готові законопроєкти, які вони збираються реалізувати, і що часу на розкачку немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145321
 
 
 Топ коментарі
 
голос хочет увидеть??? да как же он может увидеть, если он аудиофункционален? он может только услышать. увидеть могла требовать партия "око за око" ))
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Опублікують - побачите.
Наівні, як діти!
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Министр обороны - профессиональный шахтёр !
Новые лица ! "Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4683
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Умное решение партии,за которую я голосовала. Молодцы.
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«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос. .
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голос хочет увидеть??? да как же он может увидеть, если он аудиофункционален? он может только услышать. увидеть могла требовать партия "око за око" ))
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Та "зуб за зуб", хоча тепер зуби чи в зуби дають "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 608
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) "зуб за зуб" - это партия кинестетиков. у тех даже беззубые чувствуют боль от зубов, когда их кусают.
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Я якщо вони будуть працювати по зевказівкам?
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Та заспокойтесь. Див. фото нижче. Песюни- юніори.
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Саме таких і змушують виконувати вказівки "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3656
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ідітє лєсам тєпєр хатят ані на хрєн ви тєпєрь нам нужни
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атабралі галаса у марадьора і бариг всьо свабодни сває дєла сдєлалі ! кстаті сдєлалі вмєстє "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7544
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Министр обороны - профессиональный шахтёр !
Новые лица ! "Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4683
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Голос хоче бачити "Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1073 Зе вам нічого не обіцяв.
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Опублікують - побачите.
Наівні, як діти!
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коментар відмічено як спам  
 
имя министра пения можно уже смело прогнозировать "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 5751
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Якщо вашому петюні запропонувати майбутнє без неба в клітинку, завтра ж замість тортиків буде шаурму пекти. По 2.10!!!
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Да, так и ваш Свинарчук на суде будет под дурака косить, мол, ничего не понимаю, но это ему не поможет.
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сися наивная или тупая? хммммм сложный вопрос.... ну зеленая - значит тупая..... оооо.... наивная тупая зеленая сисичка!
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а насчьот праграми правітєльства так наші спєціалісти єйо па бистраму варганят асталась сагласавать с ігарь валєрічєм нєкатариє мамєнти і всьо у вас волоси дибам будут стаять
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хорошо, что вакарчук не проктолог, а голосит, а то бы партия называлась ж опа
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Без приколу- що "Горло", шо "Жопа"- всі органи необхідні. То люди їх паплюжать, смикаючи по назвам партій..
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ну а если гинеколог? так и назвать? ну голосу бы подошло
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или, например, TheХер... Ну, те, кто по пианинам мастера
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как будет пианинщик работать- увидим, а как свынопетя со свинярчуками опустили и страну и народ- увидели и почувствовали все, надеюсь, свыни будут на нарах
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хочет он... голос...
Та нет никакой программы!
Какого дои..лся? "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8456
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Народ України хоче побачити свиноватну банду на тюремних нарах. І це обов'язково станеться!
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Це хотілочка для дебілів: "всіх у тюрми"!. "Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3834

В Україні масово закривають в'язниці, небезпечні рецедивісти вже розгулюють на свободі
"Ми називаємо це процесом оптимізації"
https://znaj.ua/society/192781-v-ukrajini-masovo-zakrivayut-v-yaznici-nebezpechni-recedivisti-vzhe-rozgulyuyut-na-svobodi
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