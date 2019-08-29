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 Політика України
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 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Зокрема, цей документ зареєстрований на сайті парламенту під номером №1007 від 29 серпня 2019 року.

На цей момент тексту законопроєкту немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про імпічмент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145316
 
 
 Топ коментарі
 
оцей стиль Зє! мені нравиця - гласность і откритость!
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кстати, зебобики, а НГУ это еще "псыавакава" или уже нет? Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії - Цензор.НЕТ 9553
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Тобто вноситься законопроект, з яким ніхто не може ознайомлюватися? Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Нацгвардии - Цензор.НЕТ 103
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оцей стиль Зє! мені нравиця - гласность і откритость!
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"текст законопроекта отсутствует".

ты или тыпил или слишком хорошо прикидываешься.
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восьмеро побачили, а для тебе одного сарказм (іронія) - китайська грамота?
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теперь, скорее всего, квартал 95 будет ее отдельным подразделением
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не палицией, а гвардией Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії - Цензор.НЕТ 1952
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Тобто вноситься законопроект, з яким ніхто не може ознайомлюватися?
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ну наверное будет напрямую подчинятся Зе и его охранять...
Выдергивают одеяло из под Авакова, раз должности побоялись его лишить...
Можем гадать только...
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А ти при СРСР хоч раз читав чи чув про обговорення законів, які приймалися? ЩОСЬ, ХТОСЬ написав, а "попки", на черговій сесії, підняли руки... ВСЕ!!! ПРИЇХАЛИ!!!
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слушаю по каналу РАДА..кадидата в ГЛАВЫ РАДЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ без альтернативы хотя бы для близира... и гомеричским хохотом.... плачу какой навняк бред несет... мо те 8 созыава какашки булы а вот мы станем в Истории....ну ну Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Нацгвардии - Цензор.НЕТ 115
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Так він же людина з відповідною освітою. Чому так?
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освита Диплом и мозги это не тождественные термины и определения.... Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії - Цензор.НЕТ 9680
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кстати, зебобики, а НГУ это еще "псыавакава" или уже нет?
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Вони вже забули, що писали проти нього Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії - Цензор.НЕТ 8079
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Сегодня я спросил в сети одного зэбика который волал до выборов о тарифном Геноциде украинцев - А когда Зэ понизит тарифы? Нарвался в ответ на - А ты что лох что не можешь заработать на свою комуналку? Вот так и дальше будет, обложат украинцев со всех сторон налогами и тарифами, а кто будет против доения - обзовут лохами необразоваными и жопорукими)))
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ВВ давно пора переформатувати у НГ не на словах, а нормативно.
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Напевне, хоче як у кацапів --- перепідчинити собі НГУ, щоб вони захищали владу від протестних дій народу!!! Будуть вас скоро нацгвардійці молотити дубинками по плечах і волокти у автозаки тільки за те, що вийдите на якийсь мітинг!
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