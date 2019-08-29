 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Зокрема, цей документ зареєстрований на сайті парламенту під номером №1007 від 29 серпня 2019 року.
На цей момент тексту законопроєкту немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Зокрема, цей документ зареєстрований на сайті парламенту під номером №1007 від 29 серпня 2019 року.
На цей момент тексту законопроєкту немає.
ты или тыпил или слишком хорошо прикидываешься.
Выдергивают одеяло из под Авакова, раз должности побоялись его лишить...
Можем гадать только...
Аваков.
влажные