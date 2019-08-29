 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Нацгвардії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Зокрема, цей документ зареєстрований на сайті парламенту під номером №1007 від 29 серпня 2019 року.

На цей момент тексту законопроєкту немає.

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