 На сайті Ради з'явилися проєкти постанов про призначення Баканова главою СБУ і звільнення Луценка

Як передає Цензор.НЕТ, проєкти постанов опубліковано на сайті в четвер вдень.
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Верховна Рада зареєструвала проєкт про звільнення уряду Гройсмана
У Раді зареєстровано проект постанови про призначення інавгурації Зеленського на 19 травня
Зеленський призначив Баканова першим заступником глави СБУ
Комітет ВР підтримав звільнення Клімкіна та призначення Пристайка главою МЗС
Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони
+2
нельзя так резко, а то алкаш уйдет в запой и не вернется. А жинка ххх лиття начнет бродить по ночным улицам киева, пугая прохожих и выть на луну.
+1
Клоун будет звонить баканову, чтобы тот наказывал вовочкиных обидчиков.
+1
о...прям як фільм..
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саша паламарчук
Если уволить авакова, то Порошенко нападьот!
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29.08.2019 14:56
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Вова Соловейчик
гюгу жалко, цей перец был. наверна, лучшим генпкогугогом украины за последние 100 лет
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29.08.2019 14:57
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Bob Fayn
а Пшонка?
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29.08.2019 15:03
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pacerhard melina
Крупа.
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29.08.2019 15:04
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Bob Fayn
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29.08.2019 15:05
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Вова Соловейчик
ему до гюгы. как до проса
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29.08.2019 15:05
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Дмитро Кобелєв
Після цього вже можно буде офіційно дзвонити Баканову по "поводу чортів"
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29.08.2019 15:01
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Wevelsburg
нельзя так резко, а то алкаш уйдет в запой и не вернется. А жинка ххх лиття начнет бродить по ночным улицам киева, пугая прохожих и выть на луну.
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29.08.2019 15:02
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Bob Fayn
о...прям як фільм..
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29.08.2019 15:10
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pacerhard melina
Клоун будет звонить баканову, чтобы тот наказывал вовочкиных обидчиков.
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29.08.2019 15:03
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Wevelsburg
генитальный алкаш онжыдеть шыкаладного глаза и неуиноуат?
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29.08.2019 15:04
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Roman Rjevskiy
Поздравляю Юрия Витальевича, наконец мы здыхались от горе-рыбака в кресле Генерального Плокулола !!!!
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29.08.2019 15:10
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