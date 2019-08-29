 На сайті Ради з'явилися проєкти постанов про призначення Баканова главою СБУ і звільнення Луценка

Як передає Цензор.НЕТ, проєкти постанов опубліковано на сайті в четвер вдень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон



