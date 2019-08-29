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Все про:ВР (5407) Луценко (2605) Баканов Іван (46)

 На сайті Ради з'явилися проєкти постанов про призначення Баканова главою СБУ і звільнення Луценка

На сайті українського парламенту розміщено проєкти постанов про призначення Івана Баканова главою СБУ, а також про звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України.

Як передає Цензор.НЕТ, проєкти постанов опубліковано на сайті в четвер вдень.

На сайті Ради зявилися проєкти постанов про призначення Баканова главою СБУ і звільнення Луценка 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон


На сайті Ради зявилися проєкти постанов про призначення Баканова главою СБУ і звільнення Луценка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145315
 
 
 Топ коментарі
 
нельзя так резко, а то алкаш уйдет в запой и не вернется. А жинка ххх лиття начнет бродить по ночным улицам киева, пугая прохожих и выть на луну.
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Клоун будет звонить баканову, чтобы тот наказывал вовочкиных обидчиков.
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Если уволить авакова, то Порошенко нападьот!
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гюгу жалко, цей перец был. наверна, лучшим генпкогугогом украины за последние 100 лет
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Після цього вже можно буде офіційно дзвонити Баканову по "поводу чортів"
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нельзя так резко, а то алкаш уйдет в запой и не вернется. А жинка ххх лиття начнет бродить по ночным улицам киева, пугая прохожих и выть на луну.
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Клоун будет звонить баканову, чтобы тот наказывал вовочкиных обидчиков.
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генитальный алкаш онжыдеть шыкаладного глаза и неуиноуат?
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Поздравляю Юрия Витальевича, наконец мы здыхались от горе-рыбака в кресле Генерального Плокулола !!!!
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