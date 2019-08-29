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Все про:G-7 (204) Зеленський (2503) перемовини (1372) Туск (209)

 Зеленський обговорив із Туском результати саміту G7

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як повідомляється, сторони обговорили перебіг та основні результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня у м. Біарріці (Французька Республіка).

Глава Української держави позитивно оцінив позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до "Групи семи".

Також Президент України подякував співрозмовнику за його особисту активну позицію під час обговорення українського питання на саміті, зокрема за висловлену ініціативу щодо запрошення нашої держави взяти участь у наступному саміті "Сімки" в США у 2020 році.

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Зі свого боку Дональд Туск запевнив у незмінній позиції ЄС на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії виступають прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії до "Групи семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145311
 
 
 Топ коментарі
 
Что за бред?!
Как Зеля может обсуждать Саммит G7, на который его даже подносить закуски не берут?!!
Максимум, Туск просто поставил Зелю в известность, о принятых на Саммите решениях по поводу Украины.
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настав час, коли один каже «Аваков», а мільйони відповідають «чорт»

Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7 - Цензор.НЕТ 9383
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Ага , и Богатырёва за 6 млн стала человеком . Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7 - Цензор.НЕТ 9104
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Шо значит молодость )) Все так быстро происходить стало.
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Ага , и Богатырёва за 6 млн стала человеком . Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7 - Цензор.НЕТ 9104
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Это плохо. Не спорю. Как и с авакавым. Но если быть справедливым,то при парашенке такое происходило сплошь и рядом. Разве нет ? Может этому настанет конец. Еще премьер не вышел даже.
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Тобто ви весь час все порівнюєте з часами Порошенка і не працюєте по своїм принципам та правилам. Тоді далі нічого гарного не буде.
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Чтобы быть объективным,нужно увидеть работу сформированного правительства. Хотя бы месяц.А пока идет инерция наработок прежней власти.По другому не бывает.
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при порохе часть бежала, часть села, часть судилась, при зебене, часть вернулась, часть вышла из тюрем часть прошла в раду как "новаялица".
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Кто такой порох, мы хорошо знаем.Попрошу не просвящать ))
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вы знаете ровно столько, сколько вам кацапитеки в ушки накакали
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У вас порохоботов смешные повадки )) Когда Зеленский совершает непопулярные шаги,вы кричите,что вот зелики вы хотели убрать авакава,а теперь вы обосрались. А потом зная,что мы придерживаемся украинских интересов,норовите представить нас кацапами. Разве кацапы делают не именно так как вы ? Откуда у вас такая приемственность ?
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можно считать, шо украина стала полноценным членом группы ж
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настав час, коли один каже «Аваков», а мільйони відповідають «чорт»

Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7 - Цензор.НЕТ 9383
 показати весь коментар
 
 
Что за бред?!
Как Зеля может обсуждать Саммит G7, на который его даже подносить закуски не берут?!!
Максимум, Туск просто поставил Зелю в известность, о принятых на Саммите решениях по поводу Украины.
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ну вас же не приглашали даже на телефоне номер набрать, но вы же обсуждаете этот разговор.
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Ватка, ты такой тупой или так хорошо прикидываешься?
Мы же не с Туском "обсуждаем" G7!
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а як Вольдемар оцінив намагання Трапа скоротити й так невелику військову допомогу Україні?
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короче зеля одобрил и утвердил результаты G7 саммита.
теперь ети черти могут начинать работать...
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а Трампу слабо позвонить и попросить перетереть за мировую политку... Зеленський обговорив із Туском результати саміту G7 - Цензор.НЕТ 7754
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