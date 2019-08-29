 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про імпічмент

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, цей документ зареєстровано на сайті парламенту під номером №1012 від 29 серпня 2019 року.
На цей момент текст законопроєкту відсутній.
Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроєкт президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.
.а найкращий імпічмент поки що....то був з Януковощом
Или будут еще более строгие требования?
Больше интересует порошенко со своим ср...м рошеном.
Беня Коломойский утверждает, что эта Рада со сроком использования 1 год!!! Пока все о чем Беня "догадывался" реализовалось!!! Так, что ни какого закона не будет!!!