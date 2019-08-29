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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Зеленський (2503) імпічмент (82)

 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про імпічмент

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про особливу процедуру усунення президента з поста (імпічмент).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, цей документ зареєстровано на сайті парламенту під номером №1012 від 29 серпня 2019 року.

На цей момент текст законопроєкту відсутній.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне одним із перших, - Стефанчук. ВIДЕО

Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроєкт президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145309
 
   
 Топ коментарі
 
Пан Президент, но такой закон уже был принят 6-го июня.
Вы обязаны были либо подписать его, либо наложить вето, в течение 15-и дней.
Вы не сделали ни того, ни другого, нарушив Конституцию.
Таким образом, вы - узурпатор власти, с 22-го июня.
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ну у тебя же от шаурмы гастрит не наблюдается Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 8720
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Да, пока как есть. Население должно на своей шкуре прочувствовать все последствия голосования по приколу.
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Так бегом на Майдан, свиноватник! У вас, в Сиднее или Камбере Майдан имеется?
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Сынок, всё гораздо хуже будет на этот раз.
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Хук слева - авакав. Хук справа - импичмент ))
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законопроект.
.а найкращий імпічмент поки що....то був з Януковощом
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Там такой закон, что объявить Президенту импичмент - из разряда фантастики
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Сто раз выбросить "шесть шестерок" на костях - тогда можно подавать на импичмент?
Или будут еще более строгие требования?
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это теперь будет не импичмент, а имппукчмент, много газа из ничего
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Так а кто же Порошенко то мешал принять такой закон? Причем в правильном на Ваш взгляд варианте. Времени 5 лет было.
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не смей марать чистое имя святого человека, наш петро - это лучший президент за 200 000 лет существования украины
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найкращій імпічмент хіба що від М82А1
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Так уже. Погуглите. Хотя он и не обещал в отличие от Порошенко.
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Он сейчас тебе на форуме ответит ))).
Больше интересует порошенко со своим ср...м рошеном.
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всмысле? так его ж внесли еще пол года назад и даже на подпись отправили, не понравился?
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Петро Олексійович 5 років обіцяли-обіцяли - та й здулись.
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Да свинки пепы это называется политическая воля. Где была ваша свинья 5 лет? видите как все просто. Было бы желание.
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"на данный момент текст законопроекта отсутствует." - это все, что пиплу положено знать. игра наперстки или очередная шутка юмора?
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Так а за что голосовать собираются трускавецкие проффесора?За само название?
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Импичмент скоро будет, но только вместо ракетки будет целый рояль:
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 1057
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У Зєлі вигляд у Парламенті був - хто я? кдє я ? пачіму?! за што??!
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ПЄСтины прихвостни уже не хотят голосовать за свой же законопроект, о снятии неприкосаемости с депутатов...
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а зачем эта тягомотина сейчас?мы просто опять самоорганизуемся ,как на Парад)
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Это было его предвыборное обещание."пацан сказал,пацан сделал" (с)-(в правильном,хорошем понимании слова)
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Это классический разводняк для Зе-лохов!!! Если я не ошибаюсь, то нужно приблизительно 1,5 года для принятия "нового закона"!!! А старый мог уже работать!\
Беня Коломойский утверждает, что эта Рада со сроком использования 1 год!!! Пока все о чем Беня "догадывался" реализовалось!!! Так, что ни какого закона не будет!!!
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Ты молод ещё и глуп, не ссы все будет в Украине ОК.
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...і Порох якось загадково сказав, що зустрінемось через рік...
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