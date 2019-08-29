 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про імпічмент

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, цей документ зареєстровано на сайті парламенту під номером №1012 від 29 серпня 2019 року.

На цей момент текст законопроєкту відсутній.

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Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроєкт президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.