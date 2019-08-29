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 Політика України
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Все про:Луценко (2605) Черновецький (429) Окружний адмінсуд Києва (16)

 Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі за позовом колишнього мера Києва Леоніда Черновецького до Державної прикордонної служби України та генерального прокурора Юрія Луценка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження та зобов'язав відповідачів подати письмові пояснення щодо позову і докази на їх підтвердження", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше ексмер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду з проханням заборонити генпрокурору Юрію Луценку виїжджати за кордон.

Також Черновецький вимагав зобов'язати Державну прикордонну службу України обмежити виїзд генпрокурора за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького. Згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Розшук", Л.Черновецького розшукує СБУ як особу, що переховується від органів прокуратури.

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145308
 
 
 Топ коментарі
 
Зелох, ты цирковое представление смотри, а не зрителей рассматривай.
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Замінимо старих мародерів на нових Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 82
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Хай Черновецький повертається в Україну. Нова влада його не буде чіпати, а кияни хочуть йому в мозок чіп поставити Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 8687
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Зелох, ты цирковое представление смотри, а не зрителей рассматривай.
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Замінимо старих мародерів на нових Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 82
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Пусть уже заводят дело на этого деградированного алкоголика и второй раз запроторят его в тюрьму, чтоб неповадно было лезть во власть.Ему там будет хорошо, спокойно и привычно.
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льоня-космонавт проти югика-алкоголіка))
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у них давно это....один другого ногой по помидорам заехал..еще после Оранжевой...болят наверное. Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 5365
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Ну вот и начался юмористический сериал Лешик + Юрик. А я тут думал кто же заменит Вову пока тот президентом. Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 4939
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это прогрессивное решение, бухать то гюге никто не запрещал
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какая жестокость - а как же Багамы?????
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Хай Черновецький повертається в Україну. Нова влада його не буде чіпати, а кияни хочуть йому в мозок чіп поставити Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 8687
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буде пісні співати на ізраїльщіні напевно позаписував...і мои любиміє бабушкі Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 4830
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Ті бабці на нього образилися, бо усі обіцянки він не виконав.
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как же он теперь без франкфурта столоваться будет?
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Краще, ніж інші Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Черновецкого о запрете Юрию Луценко выезжать за границу - Цензор.НЕТ 2964 Нам до нього не дотягнутися.
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Падкоп пад сцяну Яцэнюка зробіць і збяжыць.
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Сцяна на усходзе.Беларусь на поўначы.
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Аж жалко его стало, почему сравнительно безобидный алкаш Юа должен один за всех отдуваться?
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Так завжди буває, бо олігархи все спокійно поділять і знайдуть цапів-відбувайлів з обох боків. Серед прихильників Слуг народу такі теж будуть.
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Безобидный? Его сынок украинский лес под видом дров вывозит!!!!
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Да его и на машине госохраны помнится везли после чьей-то там свадьбы, но это ещё не самое страшное средиимогущего быть.
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Льоня Космос і робот Фєдя---я.. і моя молодая команда...что-то делаем
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Його молода команда була найкрутішими корупціонерами, до якої вже нікому не дотягнутися. Але нова влада та її боти про це мовчать.
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вроде как не знают где прячется Черновецкий... При желании или как сейчас модно - политической воли - за одни сутки можно заполнить весь Лукьяновский изолятор.
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Эпоха алкоголиков закончилась. Настало время наркоманов.
Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 6055
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Тоді треба вільну торгівлю та безвіз з Афганістаном
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А что Черновецкий к Юге имеет, кто знает, или у них какая-то давняя "дружба"?
По Черновецкому самому давно тюрьма плачет, а тут с такими заявлениями..
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Знов пояелам хоче Черновіцкий?
Чи не хоче - тому і подав позов про заборону виїзду Луценко)))?
Бо як приїде і як дасть знов )))
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І Льоню повернути в Україну, щоб після Луцика на нари засів.
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Їм було б про що погомоніти в одній камері.
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