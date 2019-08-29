 Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження та зобов'язав відповідачів подати письмові пояснення щодо позову і докази на їх підтвердження", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше ексмер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду з проханням заборонити генпрокурору Юрію Луценку виїжджати за кордон.

Також Черновецький вимагав зобов'язати Державну прикордонну службу України обмежити виїзд генпрокурора за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького. Згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Розшук", Л.Черновецького розшукує СБУ як особу, що переховується від органів прокуратури.