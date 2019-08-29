 Рада вирішила сьогодні працювати до закінчення розгляду всіх питань порядку денного

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", за таке рішення проголосували 359 народних депутатів.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ІХ скликання 29 серпня планує здійснити низку важливих кадрових призначень.

На порядку денному 27 питань.

Депутати вже заслухали оголошення Прем'єр-міністром про складання повноважень Кабінету Міністрів перед новообраним парламентом.

Сьогодні ж депутати заслухають доповідь Голови Верховної Ради VIII скликання про стан законодавчої роботи в парламенті. Розглянуть питання про коаліцію депутатських фракцій, оберуть лічильну комісію ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді сформовано п'ять фракцій і одна депутатська група, - Разумков. Список керівників. ВІДЕО

У цей день парламентарії також оберуть Голову Верховної Ради та його заступників. Вони заслухають послання Президента про внутрішнє та зовнішнє становище України. Депутати мають намір розглянути питання щодо призначення Прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ, а також загалом про формування складу КМУ. Вони також розглядатимуть питання про припинення повноважень народних депутатів, призначених до складу уряду, та звільнять з посад членів Кабміну.

Парламентарії розглянуть питання щодо переліку, кількісного складу і предмета відання комітетів ВР, оберуть їхніх керівників та заступників керівників.

Звільнення голови Служби безпеки України та генерального прокурора і призначення нових керівників цих органів також у планах на сьогодні.

У порядку денному також проєкт закону про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України.