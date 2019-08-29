EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  951  8
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5407) призначення (421)

 Рада вирішила сьогодні працювати до закінчення розгляду всіх питань порядку денного

Верховна Рада України ухвалила рішення продовжити сьогоднішнє засідання до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", за таке рішення проголосували 359 народних депутатів.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ІХ скликання 29 серпня планує здійснити низку важливих кадрових призначень.

На порядку денному 27 питань.

Депутати вже заслухали оголошення Прем'єр-міністром про складання повноважень Кабінету Міністрів перед новообраним парламентом.

Сьогодні ж депутати заслухають доповідь Голови Верховної Ради VIII скликання про стан законодавчої роботи в парламенті. Розглянуть питання про коаліцію депутатських фракцій, оберуть лічильну комісію ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді сформовано п'ять фракцій і одна депутатська група, - Разумков. Список керівників. ВІДЕО

У цей день парламентарії також оберуть Голову Верховної Ради та його заступників. Вони заслухають послання Президента про внутрішнє та зовнішнє становище України. Депутати мають намір розглянути питання щодо призначення Прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ, а також загалом про формування складу КМУ. Вони також розглядатимуть питання про припинення повноважень народних депутатів, призначених до складу уряду, та звільнять з посад членів Кабміну.

Парламентарії розглянуть питання щодо переліку, кількісного складу і предмета відання комітетів ВР, оберуть їхніх керівників та заступників керівників.

Звільнення голови Служби безпеки України та генерального прокурора і призначення нових керівників цих органів також у планах на сьогодні.

У порядку денному також проєкт закону про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145307
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зе Нах ты Черта Авакяна оставляешь?! Ещё пару таких ублюдочных решений и на рояле тебе играть уже нечем будет!
 показати весь коментар
 
 
кришка рояля прищимить причинне місце
 показати весь коментар
 
через місяць побачимо завзятість депутатів..як вони розбредуться..хто куди "решать"
 показати весь коментар
 
ночью все порешают... - так и до этого всегда было, когда нужно было нагнуть депутатов массово....
Без прессы и лишних свидетелей...
 показати весь коментар
 
А буфет буде працювати?
За Юзіка переживаю.
 показати весь коментар
 
врємєні у ігаря валєрічя на раскачку нєт работать па стаханавскі за 5 лєт нужна многава успєть !
 показати весь коментар
 
спят усталые игрушки, книжки спят,
одеяла и подушки ждут ребят,
тока рада не ложится,
чтобы ночью всем присниться,
ты ей пожелай
баю-бай
 показати весь коментар
 
Що, до прийняття усіх 80 чи 100 законів? Скільки там обіцяли???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору