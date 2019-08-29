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 Політика України
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Все про:ВР (5407) опозиція (182) Тимошенко (2940)

 "Батьківщина" не в опозиції до більшості в Раді, але є червоні лінії, - Тимошенко

Фракція "Батьківщини" не переходить в опозицію, хоча і не увійшла до парламентської більшості.

Про це журналістам сказала лідерка фракції Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підтримка незалежності України людьми рекордна і досягла показників 1991 року. Тому фракція "Батьківщини" вирішила, що ми не переходимо в опозицію. Ми будемо працювати поза більшістю, але підтримаємо будь-які рішення і законопроєкти, спрямовані на благо України", - сказала вона.

Водночас Тимошенко окреслила червоні лінії, через які "Батьківщина" не буде переступати "і зробить все для того, щоб інші їх не переступали".

Дивіться також: У Раді сформовано п'ять фракцій і одна депутатська група, - Разумков. Список керівників. ВІДЕО

Перша з них - питання миру. На думку Тимошенко, він має бути досягнутий без капітуляції і здачі інтересів України. Друге - підтримка української культури, духовності і мови, де, як вважає Тимошенко, відкат не допустимий.

Також вона заявила, що буде боротися з повсюдною бідністю.

Третьою червоною лінією Тимошенко назвала ринок землі. "Батьківщина" виступає проти хаотичного її продажу. Також вона підкреслила, що стратегічні державні підприємства повинні залишатися у власності народу України.

Остання червона лінія - це розслідування корупційних справ. "Ми як фракція будемо уважно стежити за тим, як розслідуються корупційні справи попередніх керівників держави і наскільки ефективно буде йти боротьба".

Також читайте: Фракція "Слуга народу" в парламенті працюватиме на правах коаліції, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145306
 
   
 Топ коментарі
 
А что она не так сказала? Зебилы хотят капитуляции перед Россией и уничтожения украинской культуры?
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А что она не так сказала? Зебилы хотят капитуляции перед Россией и уничтожения украинской культуры?
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это все произойдет, без чьего бы то желания! клоуна просто поставят в известность, что решили белые люди, а что нужно сделать ему. Украина теперь не субъект международных отношений. чем скорей выполнят минск, тем скорей с рашки снимут санкции, и про крым забудем навсегда. Украина- федаративное государство, а это распад максимум через 3-5 лет.
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Молодец Юля, есть красные линии и это продажа земли во время войны и уступки оккупантам. Эти линии нельзя переходить.
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Так вы же с юлькой их поддерживали .
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нє катіт юлька ігарь валєрічь на счьот тєбя нє давал какіх та распаряжєній
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Что ей мешает провести остаток жизни на яхте и под пальмой в тёплой стране ? Больная женщина .
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"Батьківщина" не в опозиції до більшості в Раді, але є червоні лінії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6403................ Если ты её родственник , то я тебя пойму , а если нет , то проблема с головой . "Батьківщина" не в опозиції до більшості в Раді, але є червоні лінії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4108 "Батьківщина" не в опозиції до більшості в Раді, але є червоні лінії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4108
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Ну, дивлячись на твій коментар, ти продаси й мати рідну. А до Тимошенко можна відноситись по різному, але вона не продала Україну не при януковичу, не при порошенку.
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На таких "больных" и держится мир. Нормальные те да. Украсть на яхту и лежать под пальмой
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Ему 3 числа на очередной допрос! А тут подкатил нежданчик - скоро будет голосование за снятие депутатской неприкосновенности! Это даже не черная полоса - это полная жесть!
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Прикинь с какой скоростью зебилы будцт вылетать с ВР!
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Если кто первым и вылетит, так это будет Петро! "Батьківщина" не в опозиції до більшості в Раді, але є червоні лінії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7577
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Он первый и пожалуй последний раз в Раде в этом созыве.Сидеть на зарплату? Боже упаси!
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даже игарь валлерич гаварит, шо мародерства небыло и свинарчуков надо представить к награде, то журнашлюхи перед выборами перевозбудились, попутались и наговорили *****, ты шо, не веришь своему хазяину? херню тут про марадёрста заливаишь
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йля теперь не умная и не красивая, а слишком уж хитромудрая
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Неужели.Быстрей просись как авакян рюкзачный ,может министром по дешевому газообеспечением зедопов поставит зеля.Обещания надо же выполнять!
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A в глазах такая тоска: её давний хахель Лазаренко давно на покое, после отсидки в американской тюрьме; а ей пахать и пахать...
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по любому вторая ходка на луьяновку ее ждет.
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Без фракции ЮВТ не примут ни одного изменения в Конституцию.А нюх на зраду у неё великолепный.Она не будет молчать.
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Это всё же слишком оптимистично. У ЮВТ мало депутатов.
Если будет надо, слуги доберут голосов в других фракциях или даже у внефракционных
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Юля опять бегает между умными и красивыми.
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Не вижу ни умных,ни красивых...одно болото
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ця бабка безсмертна, що тихоходка, у відкритому космосі виживе
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"Батьківщина" не в опозиції до більшості в Раді, але є червоні лінії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6532 схожа....прикріплю, може не всі знають про звіренятко це.
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Тимощенко это порошенко после операции )) Отработанный материал.Запятнаная лазаренко. В прямом смысле этого слова ))
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Зе-тыпильчик.
"Отработанные материалы" в Раду НЕ ПОПАДАЮТ, а на Рашке "пенсию" отрабатывают.
И гнать на Юльку-фарсовщицу со СТАЖЕМ ты сможешь только тогда, когда твои Клоуны на второй срок в Раду пролезть смогут, а не по норам забьются.
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Процесс демократии запущен. После Зе придут еще лучшие ))
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кто может быть "лучше", чем Клоун-наркоман?!!!
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Слова на ветер. Уважай того,кто стал президентом.И не фальсификацией как это было раньше.
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внд капительман решила перед пенсией пошалить на последок?
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Все вірно.
Нажаль електорат бажає через дупу.
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Ежей к Паше))
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Пошла охота на волков, пошла охота!
На серых хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.
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Думаю Зелики очень скоро пожалеют, что оттолкнули Юльку и Славика, Беня таки прав, что в этом "комсомольском наборе"просматривается уже около сотни потенциальных перебежчиков ... "Батьківщина" не в опозиції до більшості в Раді, але є червоні лінії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9956
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Даже если и так, там достаточно разумных и принципиальных ... а у народных слуг очень много тех, кто не совсем понимает куда попал ..
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на службе Сороса это уже само по себе ПЛОХО для Украины!
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"Я з цього приводу маю власну думку, але я з нею не згідна" (с)
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Порадовало фото с пЭдрой на галерке)))).....пришел за "неприкосновенностью" спрятаться,а ее отбирают...хана тебе ...
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Политик настоящий,не чета всяким зе и по
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Пані лягли та просять
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Юля будет убивать бедняков? Или как она собирается бороться с ПОВСЕМЕСТНОЙ бедностью? Бандюган-мер Черкасс бондаренка -визитная карточка твоя, Юля.
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