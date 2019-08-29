EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  932  5
Все про:депутат (941) КС (364) ДБР (450)

 До КС надійшло подання 45 нардепів щодо конституційності деяких положень закону про ДБР

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції країни (конституційності) деяких положень закону "Про Державне бюро розслідувань" від 12 листопада 2015р № 794-VIII.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Конституційного Суду України.

Парламентарії у своєму поданні просять перевірити на відповідність Конституції України (конституційність) ч.1 п. 1 ч. 3 ст. 11, п. 1 та 3 частини другої статті 23 Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

Зокрема, йдеться в тексті подання, нардепи просять КС перевірити на відповідність статтям Конституції України і визнати неконституційними згадані вище положення закону "Про ДБР" щодо повноважень президента України призначати на посаду директора Бюро, трьох членів Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР, його першого заступника і заступника.

Також нардепи просять Суд перевірити на конституційність положення закону щодо інформування директором Держбюро розслідувань президента України з основних питань діяльності ДБР і його підрозділів, про виконання покладених на них завдань і щорічного подання главі держави письмового звіту про діяльність Бюро за попередній рік і визнати ці положення неконституційними.

Парламентарії просять Конституційний Суд відкрити провадження за цим конституційним поданням; визнати його невідкладним і розглянути це конституційне подання в місячний термін.

Також читайте: Конституційний Суд перевірить на відповідність Конституції три закони України, що стосуються ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145304
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Петя совсем долбанулся, его депутаты подают в суд на принятые ими же законы и подписанные Петей.
 показати весь коментар
 
 
Це, як при кінці правління Чучми вирішили обрізати права Ющенко.
 показати весь коментар
 
 
ох, уж эти петины прихвостни, ржач с них один да и только
 показати весь коментар
 
 
Тупой Пэдра. Не ГБР, так новый Генпрокурор начнет его гонять на допросы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору