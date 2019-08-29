 Ексміністри економіки застерегли Зеленського від масової концесії

Кожен, особливо великий і прибутковий об'єкт, слід розглядати індивідуально, - вважає ексміністр економіки України, кандидат економічних наук Віктор Суслов. За його словами, однакових умов для передачі в концесію великого заводу і, наприклад, порожньої ділянки, на якій інвестор може щось побудувати, - бути не може, пишуть Українські новини.

"Не має бути закону, який в принципі давав би можливість віддати в концесію що завгодно. І якщо подібний закон з'явиться, це, звичайно, буде на руку корупціонерам при владі, які із задоволенням найприбутковіші для України життєво-важливі об'єкти віддадуть у концесію", - вважає Суслов.

Колишній міністр економіки України Володимир Лановий переконаний, що з нинішньою корумпованою системою реалізувати концесійні проєкти за західним зразком не вийде. Для початку необхідно критично знизити рівень корумпованості держслужбовців і потім пробувати віддавати громадське майно в концесію.

"Усі ці клерки тільки й шукають, де заробити. Приходять на роботу і що, вони думають про масштабні завдання, які стоять перед країною? Вони думають, як їм сьогодні, завтра або післязавтра отримати додаткові доходи. І тому вони будуть йти на поступки будь-якому інвесторові, орендарю чи концесіонеру. Будуть робити все, щоб той поклав їм у кишеню трохи грошей", - зазначив ексміністр.

На думку Віктора Суслова, одна з основних українських проблем - криза транспортної інфраструктури. Отже, Україна може для початку відпрацювати механізм концесії як раз на реалізації нових інфраструктурних проєктів – будівництво аеропортів, автомобільних доріг і навіть морських гаваней. Існуючі підприємства, які приносять державі прибуток, необхідно зберегти.

"Ще уряд Яценюка 2015 року прийняв Постанову Кабміну, якою затвердив список всіх морських портів як об'єктів приватизації та концесії, зокрема за участю іноземців. Добре, що ця ідея не була реалізована, тому що вона була не в українських інтересах. Усі стратегічні об'єкти, важливі для існування України як держави, мають залишатися в держвласності. Залізниця, порти, родовища корисних копалин – все це має бути об'єктами держвласності. Нерозумно поспішати віддавати все це в концесію", - впевнений Суслов.

Нагадаємо, нова редакція законопроєкту "Про концесії" пройшла перше читання в 2018 року, після чого була заблокована в парламенті як корупційний документ. Деякі норми законопроєкту передбачають передачу держвласності у приватне володіння без конкурсу, передбачають компенсацію концесіонеру його економічних втрат за рахунок платників податків, а також наділяють місцевих чиновників правом самостійно вилучати земельні ділянки українців на користь концесіонерів.