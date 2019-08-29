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 Події, За кордоном
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Все про:Німеччина (1260) ФСБ (756) Чечня (136)

 Убитий у Берліні ветеран чеченського опору Хангошвілі був у розстрільному списку ФСБ із 2002 року, - The New York Times

Убивство в центрі Берліна ветерана чеченського опору РФ, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі наштовхує на думку про те, що кілера для його ліквідації міг направити Кремль.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в 2006 році уряд РФ узаконив ліквідацію за кордоном тих, хто був визнаний джерелом терористичної загрози Росії. Водночас Кремль ніколи не визнавав цей факт, заперечуючи конкретні звинувачення на свою адресу, включно зі спробою ліквідувати колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії минулого року.

Уже будучи в Німеччині, Хангошвілі повідомляв близьким і владі, що перебуває в офіційному розшуку в РФ із 2002 року.

За словами адвоката, знайомого з його справою, Хангошвілі пережив принаймні два замахи на своє життя в Грузії, після чого переїхав до Німеччини в пошуках притулку.

"Його життю постійно загрожувала небезпека з боку росіян", - каже директор Німецької кавказької громади Еккехард Маасс, який допомагав Хангошвілі отримати притулок у Німеччині. - "Його смерть вписується в довгий список цілеспрямованих убивств, скоєних росіянами за останнє десятиліття".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині затримали росіянина, який застрелив ветерана чеченського опору РФ Хангошвілі

Нагадаємо, Хангошвілі застрелили 23 серпня в берлінському парку. Як повідомляють очевидці, до нього під'їхав невідомий на велосипеді і вистрілив двічі в голову з пістолета з глушником. Після цього, кілер викинув знаряддя вбивства і велосипед у річку, проте пізніше був затриманий поліцією. При ньому була велика сума грошей паспорт громадянина Росії, достовірність якого поки не підтверджена. Відомо, що в Берлін він приїхав із Москви з пересадкою в Парижі за кілька днів до вбивства. З німецької столиці підозрюваний збирався летіти назад до російської столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145299
 
   
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раша это тюрьма народов
псы из вчк-нквд-кгб-фсб - палачи и убийцы
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Достоверность паспорта такая же как и у Боширова с Петровым после Солсберецкого собора
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сдаеца шо це була акция возмездия пингвинов антарктиды
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Жаль что в Украине нет такого списка на русских за Донбас
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