EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3145  60
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5407) фракція (86)

 У Раді сформовано п'ять фракцій і одна депутатська група, - Разумков. Список керівників. ВІДЕО

У Верховній Раді України сформовано п'ять депутатських фракцій.

Про це в ході пленарного засідання заявив член тимчасової президії, головуючий на засіданні Дмитро Разумков ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

Зокрема у ВР створено фракції:

"Слуга народу", 254 нардепи, керівник Давид Арахамія, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Вадим Струневич, Галина Янченко, Максим Ткаченко, Роман Мулик, Євгенія Кравчук, Юрій Кісєль, Юрій Мисягін, Ольга Савченко, Дмитро Солончук, Павло Сушко, Павло Халімон, Юрій Корявченков, Олена Шуляк, Микола Тищенко.

"Опозиційна платформа - За життя", 44 нардепи, співкерівники фракції Юрій Бойко, Вадим Рабінович.

Читайте також: Фракція "Слуга народу" в парламенті працюватиме на правах коаліції, - Разумков

"Батьківщина", 25 нардепів, глава фракції Юлія Тимошенко, заступник голови фракції Сергій Соболєв,

"Європейська Солідарність", 27 нардепів, співкерівники фракції Артур Герасимов та Ірина Геращенко,

"Голос", 17 нардепів, глава Сергій Рахманін, заступник голови фракції Ярослав Железняк.

Також у Раді створено депутатську групу "За майбутнє", 23 нардепи, співкерівники Віктор Бондар, Тарас Батенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145297
 
 
 Топ коментарі
 
Не перижывай клоунов теперь стало намного больше скучно не будет
 показати весь коментар
 
Цікаво, кому першому натовчуть пику.

Я думаю, що Рабіновичу.
 показати весь коментар
 
Время покажет . Ждать недолго .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Фальсифікаціям (ні), махінаціям (ні)
Понятіям (ні), ні брехні
 показати весь коментар
 
без гаврилюков, пасюков, семенченок, тютюряков сия рада нелигитимна
 показати весь коментар
 
Не перижывай клоунов теперь стало намного больше скучно не будет
 показати весь коментар
 
 
где можно приобрести билеты на представление?
 показати весь коментар
 
Федина,дубинський,,соболєв,тимошенко,гончаренко,шуфрич і рабінович не дозволять заскучати
 показати весь коментар
 
 
Тупий кацап навіть не знає прізвищ українських нардепів.
 показати весь коментар
 
 
О как...фракция ЕС ..больше чем фракция йульков...третья по численности в Раде...зебобики воют от тоски...
 показати весь коментар
 
боже, свинки пепы на два голоса обошли юльку, но сидят в полной сраке, да на вас гнид сраных всем уже давно наплевать))) что вы решаете, только пецю там можете все вместе изнасиловать
 показати весь коментар
 
 
😀Факт зебобик...просто неоспоримый факт...и твоя истерика его не изменит...
 показати весь коментар
 
 
свинюшка истерика пока тут только у тебя)))0 никто на твою пепу даже внимания не обращает, кучка гавна на полу - обойди и не вступи0)))) а твои визги насчет того что вы юльку обошли))))) ну еще письками с ней померяйтесь))) только у пепы пицюн обрезанный учти
 показати весь коментар
 
 
А у зебобика что не обрезанный？ крышкой рояля отрубанный？😀
 показати весь коментар
 
 
а зеленский в раде? и с юлькой письками меряется? ты совсем песик одурел от того что вас вымели на свалку))) зеленский теперь президент, а свинка пепа радуется аж из сраки дым идет, что у нее 3 фракция из 27 членов в раде)))) потеха))))
 показати весь коментар
 
 
😀а там из 254...половина с обрезанными....
 показати весь коментар
 
даже с паспортами израиля есть...пародистые...😀
 показати весь коментар
 
Ну, дарма Ви так парашну мальдивську ***** у лайно вмочуєте.
Я, наприклад, за ним трохи стежив.
***** зайняла місце на самому краєчку біля виходу.
Чекає, собака парашна, що скасують недоторканість.
 показати весь коментар
 
Якщо Вован не буде слухатись Бэню, то він забере своїх 70 штиків, а Авак своїх 35 і прийдеться злягатись з ригами і юльками. Тож сидіть тихенько і чекайте пенсій і платіжки.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, кому першому натовчуть пику.

Я думаю, що Рабіновичу.
 показати весь коментар
 
 
я думаю комунибудь из песиков, потому что они гноем брызжут))))
 показати весь коментар
 
 
Педротов аж целых 27 на всю страну, хорошо что так мало.
 показати весь коментар
 
 
они пока не поняли, что власть тю тю))) ща начнут переобуваться))))) увидишь))) это ж говно оно всегда стремиться в щелки протечь
 показати весь коментар
 
 
Ты про кого ? Про генерала Забродского ? Он таких как ты на органы распотрошит, и на корм бродячим собакам отдаст.
 показати весь коментар
 
 
я тебя умоляю)))) твоим генералам копейка в базарный день.
 показати весь коментар
 
ты его биографию путину покажи)))) может испугается
 показати весь коментар
 
разумков ета всьо харашо когда начньом народу дєньгі раздавать народ валнуєтца
 показати весь коментар
 
 
Беня первый в очереди...так что народу будут раздавать попизже（с）...если останется конечно что нить...
 показати весь коментар
 
 
Ітоґо: кловунам потрібно ще 46 голосів щоб було 300.
 показати весь коментар
 
 
не волнуйся, они есть, Голос и Батькивщина))) песик скулит у обосцанной им же колонны
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
скорее за жиддя...эти роднее для зебобиков...
 показати весь коментар
 
 
Конституцию переписывать....300 и не меньше нужнл...
 показати весь коментар
 
СЬОГОДНІ ТИМОШЕНКО ОГОЛОСИЛА,ЩО "БАТЬКІВЩИНА" НЕ ПЕРЕХОДИТЬ В ОПОЗИЦІЮ ДО "СН".
 показати весь коментар
 
 
ВР 5 фракций:
"А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зелёный попугай..."(с)
 показати весь коментар
 
 
Славко довго не протримається у ВР, Зеля хоч тихенько з офісу може пєтлянуть, а тут скрізь софіти, тупі вівці, сенсорні кнопки ... навіть округу нема, щоб злиняти. Короче - влип...Нудьга....
 показати весь коментар
 
 
будем содержать Лугандон...
Все как вы хотели зебилы.. - будут вам и пенсии и зарплаты .... и белка и свисток..



Ukr_Che

@Ukr_Che

·30 мин

В комитет во реинтеграции Донбасса и Крыма вошли Медведчук, Бойко, Рабинович и Новинский.
 показати весь коментар
 
А чого бобіків так багато? Безпартійний просочився?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору