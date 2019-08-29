 У Раді сформовано п'ять фракцій і одна депутатська група, - Разумков. Список керівників. ВІДЕО

Про це в ході пленарного засідання заявив член тимчасової президії, головуючий на засіданні Дмитро Разумков ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.
Зокрема у ВР створено фракції:
"Слуга народу", 254 нардепи, керівник Давид Арахамія, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Вадим Струневич, Галина Янченко, Максим Ткаченко, Роман Мулик, Євгенія Кравчук, Юрій Кісєль, Юрій Мисягін, Ольга Савченко, Дмитро Солончук, Павло Сушко, Павло Халімон, Юрій Корявченков, Олена Шуляк, Микола Тищенко.
"Опозиційна платформа - За життя", 44 нардепи, співкерівники фракції Юрій Бойко, Вадим Рабінович.
"Батьківщина", 25 нардепів, глава фракції Юлія Тимошенко, заступник голови фракції Сергій Соболєв,
"Європейська Солідарність", 27 нардепів, співкерівники фракції Артур Герасимов та Ірина Геращенко,
"Голос", 17 нардепів, глава Сергій Рахманін, заступник голови фракції Ярослав Железняк.
Також у Раді створено депутатську групу "За майбутнє", 23 нардепи, співкерівники Віктор Бондар, Тарас Батенко.
Понятіям (ні), ні брехні
Я, наприклад, за ним трохи стежив.
***** зайняла місце на самому краєчку біля виходу.
Чекає, собака парашна, що скасують недоторканість.
Я думаю, що Рабіновичу.
"А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зелёный попугай..."(с)
Все как вы хотели зебилы.. - будут вам и пенсии и зарплаты .... и белка и свисток..
Ukr_Che
@Ukr_Che
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В комитет во реинтеграции Донбасса и Крыма вошли Медведчук, Бойко, Рабинович и Новинский.