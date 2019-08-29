 Новинський вніс 6 мільйонів гривень застави за Богатирьову

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, цю інформацію підтвердив сам Новинський.

На запитання, чи він начебто вніс уже заставу за Богатирьову, Новинський відповів: "Уже внесли".

На уточнення, чи це він особисто вніс заставу, Новинський сказав: "Так".



Зазначимо, раніше колишній міністр юстиції Олена Лукаш повідомила, що заставу за ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову внесе найближчим часом народний депутат Вадим Новинський.

"Заставу внесе Вадим Новинський найближчим часом. Раїса Василівна обійме свою сім'ю, буде на свободі і зможе, вже перебуваючи під заставою, захищати своє ім'я в судах", - сказала вона.

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Нагадаємо, Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак її було затримано, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.