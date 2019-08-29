 Новинський вніс 6 мільйонів гривень застави за Богатирьову

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, цю інформацію підтвердив сам Новинський.
На запитання, чи він начебто вніс уже заставу за Богатирьову, Новинський відповів: "Уже внесли".
На уточнення, чи це він особисто вніс заставу, Новинський сказав: "Так".
Зазначимо, раніше колишній міністр юстиції Олена Лукаш повідомила, що заставу за ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову внесе найближчим часом народний депутат Вадим Новинський.
"Заставу внесе Вадим Новинський найближчим часом. Раїса Василівна обійме свою сім'ю, буде на свободі і зможе, вже перебуваючи під заставою, захищати своє ім'я в судах", - сказала вона.
Нагадаємо, Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак її було затримано, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.
?
какие законы ВР на принимала по таким суды и работают,
а теперь посмотришь какие законы будет принимать новая ВР под дирижерское сопровождение хамоватого директора колгоспу имени "Бени Коломойского" и какие решения будут принимать суды. Пэци Рошенко и не снилась такая власть, как в руках этого арлекина.
Потом 2 суда (может и один) - простой и апелляционный
Потом реабилитация и выплата ей контрибуции...
После должность где нибудь в АП или правительстве...
В стране с простым и мудрым наридом по приколу все просто...
Як так могла статися, що після стількох років війни, після загибелі тисяч патріотів, такі ось *********** як ця руццкомірська мразота навінський сидять у парламенті і навіть вносять заставу за колишніх ригів?!
ТАК НОВИНСЬКИЙ ПІСЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРІВ СТАВ У 2019 році головним поповнювачем бюджету України )))
Пани Богатырёва была в ссылке на чужбине, скрываясь от "барыжной власти".
А теперь может стать министром здравоохранения. Не зря же зелёная власть держит интригу по этому поводу. Обещает - вы удивитесь.