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 Політика України
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Все про:Богатирьова (101) застава (217) Лукаш (46) Новинський (230)

 Новинський вніс 6 мільйонів гривень застави за Богатирьову

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Новинський вніс заставу за ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, цю інформацію підтвердив сам Новинський.

На запитання, чи він начебто вніс уже заставу за Богатирьову, Новинський відповів: "Уже внесли".

На уточнення, чи це він особисто вніс заставу, Новинський сказав: "Так".

Зазначимо, раніше колишній міністр юстиції Олена Лукаш повідомила, що заставу за ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову внесе найближчим часом народний депутат Вадим Новинський.

"Заставу внесе Вадим Новинський найближчим часом. Раїса Василівна обійме свою сім'ю, буде на свободі і зможе, вже перебуваючи під заставою, захищати своє ім'я в судах", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чому мене не можна було знайти в Криму?" - як обирали запобіжний захід Богатирьовій

Нагадаємо, Раїса Богатирьова була затримана в аеропорту Жуляни в Києві у вівторок, 27 серпня. Вона повернулася в Україну після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак її було затримано, оскільки з розшукової бази її досі не зняли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145296
 
 
 Топ коментарі
 
Раиса бы не прилетала, не будь договорняка с "новыми лицами"
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суд выносит решения согласно УПК 2012г им.А.Портнова
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дякуємо реформованому суду ім. Порошенко
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Райка решила попика на 6 лимонов крутнутиь? Какого х... приперлась? Или, главное, понты

?
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Раиса бы не прилетала, не будь договорняка с "новыми лицами"
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суд выносит решения согласно УПК 2012г им.А.Портнова
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Це до 100 днів преЗеденства зеленського приурочено...
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А потужно реформував. Міцно, надійно. Ще п'ять років тобі в штани сpати буде.
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а че там с судами то не так?
какие законы ВР на принимала по таким суды и работают,
а теперь посмотришь какие законы будет принимать новая ВР под дирижерское сопровождение хамоватого директора колгоспу имени "Бени Коломойского" и какие решения будут принимать суды. Пэци Рошенко и не снилась такая власть, как в руках этого арлекина.
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Ну понятно, подобное к подобному. Даже не удивлён.
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Ещё одна "победа" зели . Кого ты гнидой назвал ?
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Копійки... Рая повертається до українського корита!
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Договорняк во всей красе НОваинский всех выкупает рашисткие деньги в дело а государство где в 3,14
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Кримінальна справа на 6,5 мільйони, а залог 6 мільйонів. Богатирьова ще й з гешефтом залишилася в пів мільйона...
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А що, вже є рішення суду по її справі? Залог дозволяє не сідити в буцегарні до кінця суду. А там, може й вибачатся і компенсацію примусять.
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Азирову и Проффесору приготовиться. И давайте уже того, всех оптом. Не размазывая кашу по тарелке. Раньше начнём - раньше закончим.
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только не больше,чем один за неделю,а то скучно станет..
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треба мати таких друзів і стільки мільйонів.
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ну вот первое действие сделано...
Потом 2 суда (может и один) - простой и апелляционный
Потом реабилитация и выплата ей контрибуции...
После должность где нибудь в АП или правительстве...

В стране с простым и мудрым наридом по приколу все просто...


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молодцы. обкатали схему! бабки в общак, из него отстегнули Кало,мойше, заехали на хату на пол ночи, отстегнули судье плюс залог. и гуляй рванина!
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Нужно срочно менять условия внесения залога, в случае побега тот кто вносил бабки садится в тюрягу лет на 10 так как фактически обеспечил возможность побега
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.
Як так могла статися, що після стількох років війни, після загибелі тисяч патріотів, такі ось *********** як ця руццкомірська мразота навінський сидять у парламенті і навіть вносять заставу за колишніх ригів?!
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так 5 лет был же мыролюбный реформизм свиней, и роттердам+.
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Новинський вніс 6 мільйонів гривень застави за Богатирьову

ТАК НОВИНСЬКИЙ ПІСЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРІВ СТАВ У 2019 році головним поповнювачем бюджету України )))
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Фармацевтична мафія дочекалась повернення Богатирьової...
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Слова "обнимет свою семью" должны прослезить обывателя.
Пани Богатырёва была в ссылке на чужбине, скрываясь от "барыжной власти".
А теперь может стать министром здравоохранения. Не зря же зелёная власть держит интригу по этому поводу. Обещает - вы удивитесь.
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